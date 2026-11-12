Trâm sốc khi thấy bố bước ra từ phòng cô chủ trọ

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GĐXH - Ông Đô say rượu nên cô Phẩm đã đưa ông về phòng mình nên đã khiến Trâm và mọi người trong xóm trọ hiểu lầm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 phim "Xóm nhỏ", Phong lần đầu tiên chịu tháo bỏ lớp vỏ bọc kiên cường để bộc bạch về vết thương lòng trong quá khứ. Anh kể cho Trâm nghe về tuổi thơ luôn phải sống trong cảm giác mình là "người thừa".

"Bố không cần, mẹ cũng chẳng muốn. Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ không làm gì sai... lại luôn bị người khác khó chịu, đi đến đâu cũng bị xua đuổi như thế nhỉ? Niềm tự hào duy nhất và điều hạnh phúc nhất đối với tôi là bà ngoại. Rồi một ngày... bà cũng bỏ tôi mà đi. Bỏ lại tôi một mình", Phong nói.

Thấy Phong buồn, Trâm không nói lời nào, cô chỉ lặng lẽ nhìn Phong bằng ánh mắt đầy thương cảm và khẽ chạm tay để an ủi anh.

Xóm nhỏ - Tập 16: Bố Trâm vướng "tình ngay lý gian" với cô Phẩm - Ảnh 2.

Trâm an ủi Phong sau khi nghe những tâm sự về tuổi thơ sóng gió. Ảnh VFC

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Trâm bất ngờ nhìn thấy bố mình đi ra từ phòng cô Phẩm. Cô chủ nhà còn quan tâm sức khỏe của ông Đô. Trâm và Long đã chạy đến "hỏi tội" ông Đô.

Không chỉ vậy, chị Lan cũng nhanh nhảu trách móc cô Phẩm quá dễ dãi khi rước một người đàn ông mới đến xóm trọ vào phòng ngủ qua đêm, làm mất hết cả hình ảnh.

Xóm nhỏ - Tập 16: Bố Trâm vướng "tình ngay lý gian" với cô Phẩm - Ảnh 3.

Ông Đô bị con gái phát hiện khi từ phòng của cô Phẩm đi ra. Ảnh VFC

Trâm liên tục chất vấn tại sao cô Phẩm không đưa bố mình về phòng của con gái, phòng Nam hay phòng đôi vợ chồng trong xóm, còn cô Phẩm lại tỏ ra vô cùng oan ức. 

Hóa ra, vì đêm qua ông Đô say rượu ngủ lăn lóc ngoài sân, cô Phẩm thấy tội nên mới kéo vào phòng cho khỏi trúng gió.

Xóm nhỏ - Tập 16: Bố Trâm vướng "tình ngay lý gian" với cô Phẩm - Ảnh 4.

Trâm nghĩ rằng bố ngủ lại phòng của cô Phẩm là chuyện bất thường. Ảnh VFC

Điều Long phát hiện ra lại càng bất ngờ hơn khi Phong không về phòng ngủ, hơn nữa còn có một đôi giày nam ở phòng Trâm. Long bàng hoàng nhận ra sự thật cay đắng, ôm mặt gào khóc thảm thiết giữa sân vì Phong lại ngủ ở phòng với Trâm.

Xóm nhỏ - Tập 16: Bố Trâm vướng "tình ngay lý gian" với cô Phẩm - Ảnh 5.

Long hốt hoảng phát hiện phòng của Trâm có đôi giày nam. Ảnh VFC

Tập 16 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào ngày 12/11 trên VTV1.

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