Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương và các thế hệ Sao Mai tham gia Gala Sao Mai 2026 bên bờ biển Sầm Sơn

Liveshow 6 'Sao Mai 2026' mang sắc màu trẻ trung, sôi động GĐXH - Liveshow 6 "Sao Mai 2026" mang chủ đề “Năng lượng mới” hứa hẹn sẽ là màn kết hợp giữa Top 6 và các giọng ca đã trưởng thành.

Diễn ra lúc 21h00 ngày 15.11.2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Gala Sao Mai 2026 là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Việc lựa chọn Thanh Hóa làm địa điểm tổ chức Gala không chỉ tạo thêm không gian biểu diễn mới cho chương trình, mà còn mở ra cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của vùng đất xứ Thanh đến khán giả cả nước.

Các Sao Mai qua nhiều thời kỳ có mặt trong đêm chung kết.

Từ Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh đến Pù Luông và biển Sầm Sơn, những địa danh gắn với chiều sâu lịch sử, cảnh quan và bản sắc địa phương sẽ được giới thiệu qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh Sao Mai 2026.

Thanh Hóa cũng là quê hương của nhiều giọng hát từng trưởng thành từ cuộc thi. Vì thế, sự trở về của các nghệ sĩ xứ Thanh trong đêm Gala mang đến thêm một sắc thái riêng: cuộc hội ngộ không chỉ giữa những thế hệ ca sĩ mà còn là dịp để các giọng hát gặp lại vùng đất đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của họ.

Chương trình được chia thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng Chung kết, gồm "Năng lượng mới", "Giao thoa" và "Hành trình tỏa sáng". Nếu phần mở đầu dành không gian cho sức trẻ và những gương mặt mới của Sao Mai 2026, thì phần tiếp theo tập trung vào sự gặp gỡ giữa các thế hệ, các dòng nhạc. Phần cuối hướng đến những nghệ sĩ đã có hành trình hoạt động nghệ thuật và dấu ấn riêng sau cuộc thi.

Một trong những điểm thu hút của Gala là sự góp mặt của 11 ca sĩ khách mời: Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy.

Mỗi nghệ sĩ có một hành trình riêng sau khi bước ra từ Sao Mai và Sao Mai Điểm hẹn. Đoàn Thúy Trang và Lê Việt Anh cùng đoạt giải phong cách nhạc Nhạc nhẹ Sao Mai 2011; Nguyễn Ngọc Anh đoạt Giải nhì phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2005; Lâm Bảo Ngọc đoạt Giải nhì phong cách nhạc Nhẹ Sao Mai 2017; Quách Mai Thy đoạt Giải nhất phong cách Dân gian Sao Mai 2019.

Hồ Quỳnh Hương là khách mời của Gala Sao Mai 2026.

Sự góp mặt của những giọng hát thuộc nhiều thế hệ cũng tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, từ nhạc nhẹ, pop, rock đến dân gian và thính phòng. Không chỉ gợi nhớ những dấu mốc đáng chú ý của cuộc thi, dàn nghệ sĩ khách mời còn cho thấy Sao Mai đã trở thành điểm khởi đầu cho nhiều con đường âm nhạc khác nhau.

Với các thí sinh năm nay, được đứng chung sân khấu với những người từng trải qua hành trình tương tự có thể mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Bởi phía sau mỗi giọng hát thành danh là những lựa chọn về phong cách, sự kiên trì với nghề và quá trình tìm kiếm chỗ đứng trong đời sống âm nhạc.

Các thí sinh Vòng Chung kết Sao Mai 2026 sẽ cùng góp mặt trong đêm Gala, gồm Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đỗ Khánh An, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An, H’Vi Ktla, Bùi Nguyễn Bảo Anh, Đoàn Linh, Kim Jea Bin, Phạm Thùy Linh, Phạm Hải Anh, Bùi Thúy Nga, Lê Quốc Phú và Hoàng Văn Hiệp.

Đáng chú ý, chương trình có sự trở lại của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước. Điều này giúp Gala không chỉ là sân khấu dành riêng cho những gương mặt còn cơ hội tranh giải, mà còn là dịp để các thí sinh cùng nhìn lại hành trình đã trải qua. Mỗi người có thể có kết quả khác nhau, nhưng đều đã có cơ hội thể hiện giọng hát, cá tính và lựa chọn nghệ thuật của mình tại cuộc thi.

Sau những đêm thi với áp lực về điểm số và thứ hạng, Gala mang đến một không gian biểu diễn cởi mở hơn. Ở đó, các thí sinh có thể gặp gỡ những nghệ sĩ đi trước, trải nghiệm sân khấu lớn và cảm nhận rõ hơn những yêu cầu của con đường ca hát chuyên nghiệp.

Gala Sao Mai 2026 vì thế không chỉ là chương trình âm nhạc bên bờ biển Sầm Sơn, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình của những giọng hát đã trưởng thành từ cuộc thi, đồng thời mở ra những cuộc gặp gỡ mới giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 22.11.2026, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTVgo.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h00 Chủ nhật, ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại tiệc âm nhạc 'Gala Sao Mai 2026' quy tụ Top 16 và 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng GĐXH - "Gala Sao Mai 2026" sẽ diễn ra vào tối 15/11 tại Quảng trường Sầm Sơn, Thanh Hóa, quy tụ Top 16 thí sinh và 11 nghệ sĩ khách mời trong đại tiệc âm nhạc đặc sắc.



