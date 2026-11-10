Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ, đã ly hôn và có con

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) là những quy định khá cởi mở về đối tượng dự thi. Theo Ban tổ chức, phụ nữ từng kết hôn, đã ly hôn, có con hoặc trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được đăng ký tham gia nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chung.

NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSƯT Quang Tèo ngồi ghế nóng cuộc thi.

Cụ thể, thí sinh phải là nữ công dân Việt Nam, đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trong và ngoài nước, có độ tuổi từ đủ 17 đến 35, chiều cao tối thiểu 1,63m và tốt nghiệp THPT trở lên.

Về tình trạng hôn nhân, cuộc thi chấp nhận cả những người chưa từng đăng ký kết hôn và người đã ly hôn, không phân biệt đã có con hay chưa. Những trường hợp từng phẫu thuật thẩm mỹ cũng không bị loại trừ. Bên cạnh đó, thí sinh phải không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Việc không đặt nặng tình trạng hôn nhân hay việc thí sinh từng can thiệp thẩm mỹ được xem là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của cuộc thi. Thay vì chỉ tập trung vào những tiêu chuẩn ngoại hình, Ban tổ chức cho biết sẽ đánh giá thí sinh trên nhiều phương diện, trong đó có kiến thức, tài năng, phong thái và sự am hiểu về văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 diễn ra từ ngày 19 đến 24/1/2027 tại Hà Nội. Vòng sơ tuyển tổ chức ngày 19/1, sau đó Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh bước tiếp vào vòng bán kết. Kết quả được công bố ngay trong ngày.

Tại bán kết ngày 23/1, các thí sinh trải qua bốn phần thi gồm trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và tài năng. Đây cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện cá tính, khả năng trình diễn cũng như những thế mạnh riêng trước ban giám khảo.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 24/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Các thí sinh tiếp tục tranh tài qua những phần thi trang phục dân tộc, dạ hội, áo tắm và ứng xử để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện.

Cuộc thi sẽ trao một danh hiệu Hoa hậu và bốn danh hiệu Á hậu. Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các giải thưởng phụ như Người đẹp tri thức, Người đẹp hình thể, Người đẹp tài năng, Người đẹp trình diễn, Người đẹp trang phục dân tộc, Người đẹp gương mặt khả ái và Người đẹp truyền thông.

Đáng chú ý, người đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 (Miss Multicultural World 2027), dự kiến tổ chức vào tháng 6/2027 tại Việt Nam, với sự góp mặt của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và NSƯT Quang Tèo.

Về thành phần ban giám khảo, Hoa hậu Phan Kim Oanh đảm nhận vai trò Trưởng ban. Các thành viên gồm NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, nhà báo Đỗ Trần Quân, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 Soe Myintzu Lwin và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh.

Theo định hướng của Ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt có khả năng giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam. Bên cạnh những phần thi quen thuộc của một cuộc thi sắc đẹp, thí sinh sẽ tham gia các hoạt động liên quan đến văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường và quyền phụ nữ.