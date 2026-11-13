Tiểu thư 'sang chảnh' từng lừa đảo Phong bất ngờ lộ diện

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Xóm nhỏ", để đáp lại sự giúp đỡ từ cô Phẩm, ông Đô đã nhiệt tình sang tận nhà để giành phần thay bóng đèn. Dù cô Phẩm tỏ ra ái ngại và nghi ngờ khả năng của bố Trâm, ông Đô vẫn tự tin khẳng định chắc nịch: "Chuyện nhỏ như con thỏ! Tất cả mọi việc ở nhà là tôi làm hết đấy, bà yên tâm!".

Tuy nhiên, khi ông Đô vừa thay xong bóng đèn thì bất ngờ có người tới gọi ngoài cửa nên giật mình bị ngã.

Ông Đô tới giúp cô Phẩm thay bóng đèn bị hỏng. Ảnh VFC

Thấy ông Đô vì lo việc nhà mình mà bị đau chân, cô Phẩm đã cất công ninh bát cháo chim bồ câu sang tận nơi để tẩm bổ. Thế nhưng, Trâm cũng vừa mua đồ ăn sáng về cho bố.

Sự xuất hiện của cô Phẩm không khiến Trâm thoải mái. Cô thể hiện thái độ xa cách, lạnh nhạt ra mặt. Dù ông Đô cố gắng chữa ngượng bằng cách đon đả mời bà Phẩm ngồi uống ấm trà ngon nhất do Long pha, Trâm ngay lập tức có động thái "đuổi khéo" khách. Không thể làm gì khác, bà Phẩm đành ngậm ngùi đi về.

Cô Phẩm mang bát cháo đến để cảm ơn ông Đô. Ảnh VFC

Về phần ông Đô, dù tỏ ý không hài lòng với cách cư xử thiếu tinh tế của con gái với người lớn tuổi, ông cũng đành bất lực trước lời giải thích của Trâm. Trâm đang không muốn bất kỳ người phụ nữ nào bước vào cuộc sống của bố mình ở thời điểm hiện tại.

Duyên xuất hiện tại công ty Phong đến gặp gỡ đối tác. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, nhờ người quen giới thiệu, Phong đến một công ty để gặp đối tác. Tuy nhiên, Phong không phát hiện ra rằng Duyên cũng có mặt ở công ty này.

Tập 17 phim "Xóm nhỏ" phát sóng lúc 21h ngày 13/11 trên VTV1.

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