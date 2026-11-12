Hùng chết lặng khi chứng kiến người phụ nữ lạ bước lên xe ô tô của bố

Trong tập 15 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, Triết liên tục bị một nhóm bạn trong lớp gây sự, xích mích vì thấy vẻ ngoài của Triết hiền lành, lại là học sinh mới chuyển đến trường. Cô giáo yêu cầu Triết và bạn học viết bản kiểm điểm. Quá trình này Toản không hề hay biết vì Triết nói dối bố là va vào tường.

Do Toản bận công việc vắng nhà thường xuyên nên hai anh em Triết, Mai tự chăm sóc nhau. Trong khi đó, ở gian nhà bên kia, Hạnh luôn kề cận chăm sóc cho Thơ và Khang.

Có những hôm Toản vắng nhà, Triết không còn biết nhờ vả ai đành phải hỏi cô Hạnh. Hạnh chăm sóc Triết như con của mình. Thấy cậu bé bị đau, cô dùng trứng gà nóng lăn cho tan vết bầm. Khi Triết bị mời phụ huynh mà không gọi được cho bố, nhờ cô Hạnh đi gặp giáo viên thì cô cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Hạnh chăm sóc Triết khi Toản đi vắng. Ảnh VTV

Một hôm trời mưa, nhà bị dột, bố con Toản và Triết mới hiểu rằng chuyện Hạnh nói về mái nhà hôm trước là có thật, chứ không phải Hạnh có ý định xấu với Toản. Từ đó Toản và Triết cởi bỏ được những định kiến trong lòng về Hạnh. Hôm sau, gặp nhau ở chợ, Toản đã chủ động nói lời xin lỗi Hạnh.

Triết đưa bố xem bài viết được đăng báo của Thơ. Trong lúc nghỉ ngơi khi chạy xe, Toản lấy ra đọc và dần dần hiểu được tâm trạng côi cút, thiếu vắng tình thương của chị em Thơ khi hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Toản xin lỗi Hạnh vì từng hiểu lầm ý tốt của cô. Ảnh VTV

Tươi tìm đến gặp Hạnh thì cũng vừa lúc mọi người trong chợ tụ họp. Lúc này Toản mới biết Hạnh đi gặp giáo viên giúp mình. Tuy hơi bất ngờ nhưng trước mặt mọi người anh cũng không làm khó cô mà nhanh trí nhận rằng chính mình đã nhờ vả.



Ở chợ về, Toản hỏi rõ ngọn nguồn thì được Hạnh thông báo tình hình của Triết đánh nhau với bạn trên trường. Cô cũng khuyên anh nên để ý đến con nhiều hơn. Thấy vậy, Toản đã có buổi nói chuyện, tâm sự riêng với Triết. Anh cũng hướng dẫn con một vài động tác để tự bảo vệ bản thân khi xảy ra xô xát với bạn.

Toản dạy con một vài kỹ năng cần thiết để phòng vệ bản thân. Ảnh VTV

Bộ ba Thơ, Sơn và Hùng ngày càng thân thiết khi cùng chăm sóc Thơ bị thương ở chân. Do vội vã đi học, Sơn và Thơ đã quên đôi nạng ở nhà. Vì thế khi đến trường Thơ phải đi lò cò. Nhìn dáng Thơ tội nghiệp, hai cậu bạn liền xốc nách để bế cô bé vào lớp cho thật nhanh. Cảnh tượng hài hước này khiến thầy cô và các bạn đều phải bật cười.

Hùng phát hiện người phụ nữ lạ mặt lên xe ô tô của bố. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trên đường đi học về Hùng vô tình nhìn thấy một người phụ nữ lên xe của bố, còn để đồ đạc rất gọn gàng. Trong đầu Hùng xuất hiện hàng loạt câu hỏi nghi vấn về điều bất thường này.

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