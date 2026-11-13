Hai bố con ông Đô khiến cả xóm trọ nháo nhào vì những pha 'qua đêm' đầy bí ẩn

Trong tập 16 phim "Xóm nhỏ" đã được phát sóng, bữa ăn giữa bố con Trâm và mọi người trong xóm trọ đã diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Ông Đô cũng thả lỏng hòa vào cuộc nhậu cùng với Hiệp.

Thấy ông Đô có ý định dừng uống, Hiệp còn thuyết phục ông dùng rượu để thử lòng hiếu thảo của con gái: "Hôm nay chú cứ uống cho cháu hết cỡ đi. Say một trận hết mình đi. Xem con gái chú nó quan tâm chăm sóc chú thế nào".

Ông Đô mở lòng với những người trong xóm trọ của con gái bằng việc uống rượu nhiệt tình. Ảnh VTV

Trong khi ông Đô đang chìm trong cơn say, tại phòng trọ, Trâm và Phong đã có những giây phút trải lòng hiếm hoi. Ngày giỗ mẹ luôn là thời điểm Trâm cảm thấy trống trải nhất. Cô nghẹn ngào thừa nhận nỗi sợ phải một mình và cảm giác cô độc.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người hàng xóm và đặc biệt là ông Đô trong ngày giỗ đã mang lại cho cô sự ấm áp, trọn vẹn, nhất là khi trước đó cô đã tưởng bố quên mất ngày giỗ mẹ.

Trâm và Phong đã có phút giây trải lòng với nhau. Ảnh VTV

Phong khuyên Trâm nên thẳng thắn chia sẻ để tránh hiểu lầm, bởi dẫu sao cô vẫn rất may mắn khi có một người bố luôn đồng hành, theo dõi, yêu thương, quan tâm. Có lẽ vì cũng đã uống rượu nên Phong dễ dàng chia sẻ những điều chưa từng nói với ai về mình.

Trái ngược với nụ cười thường trực, Phong mang trong mình nỗi đau của một đứa trẻ bị chối bỏ: "Suốt một quãng thời gian tuổi thơ của tôi, tôi luôn có cảm giác mình là người thừa. Bố không cần, mẹ cũng chẳng muốn. Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ lại luôn bị người khác khó chịu, đi đến đâu cũng bị xua đuổi như thế nhỉ?".

Điểm tựa duy nhất của Phong là người bà ngoại, nhưng rồi bà cũng rời đi, để lại anh trong sự cô độc tột cùng. Xúc động với nỗi đau mất mát của Phong, Trâm đã nhẹ nắm tay anh an ủi. Đúng lúc này, Long lại chạy sang tìm Trâm. Vì sợ Long gây náo loạn khi thấy mình trong phòng Trâm nên Phong đã nhanh tay đóng cửa, giả vờ Trâm đã đi ngủ. Phong nhắc Trâm đi ngủ, còn bản thân hứa sẽ thức chờ đưa ông Đô về nhà.

Phong đã ngủ lại phòng của Trâm vì cả hai đã mệt mỏi sau một ngày. Ảnh VTV

Tuy nhiên, cuối cùng cả ông Đô và Phong đều không về phòng trọ ngủ. Long thức dậy thì không thấy cả hai nên đã chạy tới tìm Trâm. Vừa nghe thấy giọng anh, Trâm đã tức tốc bật dậy bởi cô phát hiện Phong ngủ ở phòng mình đêm qua. Cô nhanh tay ấn Phong giấu vào tủ quần áo, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ.

Đúng lúc Trâm đang loay hoay tìm cách đuổi Long đi thì cả hai nghe thấy tiếng ai đó gọi ông Đô nên đã chạy tới xem. Vừa ra tới sân sau, họ nhìn thấy cô Phẩm đang đưa đồ, hỏi thăm sức khỏe của ông Đô, còn bản thân ông thì như vừa ngủ dậy nên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Ông Đô say rượu nên được cô Phẩm đưa vào nhà ngủ. Ảnh VTV

Cả xóm được phen bàn tán xôn xao khi phát hiện đêm qua ông Đô nằm trong nhà cô Phẩm. Chị Lan lập tức bắt bẻ cô Phẩm làm "mất cả hình ảnh", khiến cô phải vội vã thanh minh rằng vì thấy ông Đô say nên mới đưa vào nhà nghỉ tạm.

Trâm chất vấn cô Phẩm sao không đưa ông Đô vào phòng mình hay phòng Nam, phòng Hiệp. Cô Phẩm giải thích rõ ràng về lý do quyết định cho ông Đô ngủ ở phòng khách nhà mình.

Long ấm ức vì phát hiện ra điều bất thường ở phòng Trâm khi Phong cả đêm qua không về. Ảnh VTV

Nhưng sự hỗn loạn chưa dừng ở đó khi Long phát hiện ra điều bất thường với Phong và Trâm. Phong không về nhà ngủ, cộng thêm đôi giày nam xuất hiện ở phòng Trâm nên Long đã nhận ra Phong lại ngủ ở phòng Trâm đêm qua. Long hét lên và trở lại phòng Trâm tìm người. Ông Đô cũng cảm thấy ngại nên đã xin lỗi cô Phẩm vì khiến cô bị hiểu lầm.

Tin sao 12/11: NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng "đốn tim" cộng đồng mạng bằng loạt khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ tại một sự kiện, trong khi đó NSƯT Võ Hoài Nam khiến khán giả ngưỡng mộ khi anh chia sẻ những lời yêu thương chân thành tới bà xã sau nhiều năm bên nhau.

Lộ diện kẻ đứng sau giật dây vụ 'bán độ', Yến gánh tiếng oan thay chồng GĐXH - Ông Tài chính là kẻ đứng sau vụ bán độ, ông ta muốn đội bóng làng Xuân thua để chiếm dụng sân bóng của làng.



