Đám cưới quân nhân đầu tiên ở Trường Sa: Món quà đặc biệt khiến 7 nghệ sĩ Sao nhập ngũ 2026 xúc động

Sao nhập ngũ 2026: Phan Mạnh Quỳnh nghẹn lòng trước sự hy sinh của các liệt sĩ, Erik luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần GĐXH - Trải nghiệm hành trình lênh đênh trên biển, đối mặt với những cơn say sóng và tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương, 7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 có những khoảnh khắc xúc động, khó quên trên tàu Hải quân 905.

Với chủ đề "Điều kỳ diệu ở Trường Sa", tập 14 Sao nhập ngũ 2026 mang đến một màu sắc khác biệt khi đan xen những hoạt động rèn luyện thể lực với câu chuyện đời thường của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo. Đằng sau những giờ huấn luyện nghiêm túc, những màn tranh tài sôi nổi là tình đồng đội, sự sẻ chia và cả những câu chuyện tình yêu phải tạm gác lại vì nhiệm vụ với Tổ quốc.

Điểm nhấn đặc biệt của tập phát sóng là đám cưới quân nhân đầu tiên được tổ chức tại Trường Sa. Đây là món quà mà ê-kíp sản xuất dành riêng cho một chiến sĩ đang công tác tại đảo, giúp anh có một kỷ niệm không thể quên trong những năm tháng quân ngũ.

Đám cưới đặc biệt giữa biển đảo, cô dâu bất ngờ xuất hiện trước mặt chú rể

Trong quá trình tìm hiểu cuộc sống của các chiến sĩ tại Trường Sa, ê-kíp Sao nhập ngũ 2026 biết được chuyện tình kéo dài 6 năm của chiến sĩ Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà. Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào năm ngoái, dự định sẽ làm đám cưới vào năm 2027, sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ và trở về đất liền.

Thế nhưng, với những người lính đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, chuyện gặp gỡ người thương không phải lúc nào cũng dễ dàng. Suốt một năm, Minh Hiếu và Khánh Hà không được gặp mặt trực tiếp, chỉ có thể duy trì tình cảm qua những dòng tin nhắn điện thoại. Ngay cả những lúc giận hờn, người lính trẻ cũng không thể ở bên để dỗ dành, vỗ về bạn gái như những cặp đôi bình thường.

Câu chuyện ấy khiến ê-kíp chương trình quyết định tạo nên một bất ngờ đặc biệt: tổ chức lễ cưới cho Minh Hiếu và Khánh Hà ngay tại Trường Sa, thay vì chờ đến ngày anh hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền.

Đám cưới đặc biệt của chiến sĩ Minh Hiếu và Khánh Hà ngay tại Trường Sa.

Kế hoạch được giữ kín đến phút cuối. Ngay khi biết ý tưởng, 7 nghệ sĩ tham gia chương trình nhanh chóng chia nhau đảm nhận những công việc chưa từng thử sức. Châu Bùi và Quốc Trường làm MC dẫn dắt buổi lễ; Văn Mai Hương nhận nhiệm vụ trang điểm cho cô dâu; Minh Trang và Thúy Ngân trở thành phù dâu. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh và Erik đảm nhận phần biểu diễn, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng chú rể cùng các đồng đội để giữ bí mật đến phút cuối.

Buổi lễ bắt đầu bằng những câu chuyện về tình yêu xa. Châu Bùi kể về thói quen viết những lời nhắn gửi cho người yêu mỗi khi phải đi công tác hoặc biểu diễn dài ngày. Không khí càng thêm lắng đọng khi mọi người cùng lắng nghe bức thư tay của một chiến sĩ, ghi lại những lời yêu thương mà bạn gái gửi tới anh trước ngày ra đảo nhận nhiệm vụ.

Tiếp đó, Phan Mạnh Quỳnh và Erik lần lượt thể hiện các ca khúc "Gửi anh xa nhớ", "Dù cho tận thế"... Những giai điệu về tình yêu và nỗi nhớ khiến nhiều người có mặt không khỏi bồi hồi.

Trong lúc ấy, Minh Hiếu vẫn nghĩ mình đang tham gia một hoạt động giao lưu bình thường của chương trình. Được Châu Bùi và Quốc Trường mời lên sân khấu, anh thoải mái chia sẻ về chuyện tình cảm với Khánh Hà, hoàn toàn không biết rằng bạn gái đang ở rất gần mình.

Đây là đám cưới đầu tiên tại tại một địa điểm đặc biệt như Trường Sa.

Bất ngờ thực sự xuất hiện sau tiếng hô đồng thanh "26 cưới!" của các chiến sĩ và ê-kíp. Tấm màn xanh phía cuối hội trường từ từ hé mở, Văn Mai Hương nắm tay cô dâu Khánh Hà bước ra trong tiếng nhạc ca khúc "Cầu hôn". Trước mắt Minh Hiếu là người con gái anh đã yêu suốt 6 năm, nhưng lần này cô xuất hiện không phải qua màn hình điện thoại hay những dòng tin nhắn mà trong chính ngày trọng đại của hai người.

Khánh Hà không giấu được sự xúc động khi được tổ chức đám cưới tại một địa điểm đặc biệt như Trường Sa. Cô chia sẻ mình từng nhiều lần tưởng tượng cảnh cùng người bạn đời nắm tay bước vào lễ đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ ngày ấy lại diễn ra ở nơi thiêng liêng của Tổ quốc. Với cô, đây là niềm hạnh phúc và may mắn ngoài sức tưởng tượng.

Trong lời nhắn gửi tới Minh Hiếu, Khánh Hà bày tỏ sự trân trọng trước quãng thời gian tuổi trẻ anh dành cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cô hứa sẽ luôn mạnh mẽ, trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác, dù anh ở đâu hay đảm nhận nhiệm vụ gì.

Về phía Minh Hiếu, trước món quà quá bất ngờ, anh không giấu được niềm vui và chỉ nói một câu giản dị: "Từ nay mình đã có vợ". Giữa sự chứng kiến của đồng đội và các nghệ sĩ, cặp đôi trao nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong những tràng pháo tay chúc mừng.

Đám cưới không có sự hiện diện trực tiếp của gia đình hai bên, cũng không được chuẩn bị với những nghi thức cầu kỳ. Tuy nhiên, sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ và dàn nghệ sĩ khiến ngày vui của Minh Hiếu, Khánh Hà trở nên ấm áp theo một cách riêng. Sau lễ cưới tại đảo, hai người dự định sẽ tổ chức thêm một buổi lễ đầy đủ hơn khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ và trở về đất liền.

Với Văn Mai Hương, đây là một trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp. Dù từng nhiều lần hát ca khúc "Cầu hôn" và có cơ hội chứng kiến những câu chuyện tình yêu đẹp, nữ ca sĩ cho biết đây là đám cưới đầu tiên cô được tham gia tổ chức ngay tại đảo Trường Sa. Cô cũng hiểu rằng trong điều kiện đặc thù nơi đảo xa, việc gia đình hai bên không thể có mặt là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, sự chung vui của những người đồng đội càng trở nên ý nghĩa với cô dâu, chú rể.

Erik cũng có một kỷ niệm đáng nhớ khi biết Khánh Hà là người hâm mộ của mình. Nam ca sĩ cho biết trước khi đám cưới diễn ra, anh hoàn toàn không hay biết điều đó. Khi biết được câu chuyện, anh càng vui và hạnh phúc khi được góp mặt trong ngày trọng đại của đôi trẻ.

Chúc phúc cho Minh Hiếu và Khánh Hà, Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, bày tỏ mong muốn tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo. Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hậu phương đối với những người lính đang làm nhiệm vụ, bởi sự yên tâm của người ở tuyến đầu luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ đất liền.

Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với những màn tranh tài thể lực

Bên cạnh câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc, tập 14 Sao nhập ngũ 2026 còn có những màn tranh tài thể lực đáng chú ý của 7 chiến sĩ mới. Các nghệ sĩ phải tham gia nhiều nội dung đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai và khả năng phối hợp, qua đó có thêm cơ hội hiểu hơn về tinh thần rèn luyện của người lính.

Ở phần thi chạy tiếp sức 3.000m, đội của Quốc Trường giành chiến thắng với thành tích vượt trội. Sang nội dung co tay xà đơn, cuộc cạnh tranh trở nên gay cấn hơn. Phan Mạnh Quỳnh thực hiện được 17 lượt kéo, trong khi Quốc Trường đạt 25 lượt, góp phần giúp đội mình có tổng thành tích 46 lượt. Tuy nhiên, với 49 lượt, đội Phan Mạnh Quỳnh mới là đội giành chiến thắng ở nội dung này.

Diễn viên Quốc Trường trong quá trình huấn luyện.

Đến thử thách kéo co bốn hướng, hai đội tiếp tục có màn so tài quyết liệt nhưng không phân định được thắng thua. Một trong những nhân vật tạo ra nhiều tiếng cười trong tập này là Quốc Trường. Vốn thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm, nam diễn viên cho thấy một khía cạnh khá khác khi tham gia các hoạt động tập thể. Anh nhiệt tình, hoạt ngôn và không ngại lăn xả trong những thử thách đòi hỏi thể lực.

Châu Bùi hài hước ví Quốc Trường như một "chiếc loa phát thanh" bởi khả năng nói chuyện liên tục. Erik và Văn Mai Hương cũng có những nhận xét thú vị về người đồng đội. Qua những ngày cùng sinh hoạt, họ nhận ra Quốc Trường không chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy mà còn rất nhiệt tình, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động.

Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh cũng cho thấy sự bền bỉ và quyết tâm qua những phần thi. Những màn so tài giữa hai đội không chỉ mang đến không khí sôi nổi mà còn giúp các nghệ sĩ hiểu hơn về sức mạnh của tinh thần tập thể.

Kết thúc hội thao, đội Quốc Trường và đội Phan Mạnh Quỳnh đều có những phần thể hiện đáng chú ý. Nếu đội Quốc Trường nổi bật ở khả năng chạy tiếp sức và sức mạnh cá nhân, đội Phan Mạnh Quỳnh lại có lợi thế trong nội dung co tay xà đơn. Dù kết quả thắng thua khác nhau ở từng thử thách, điều đọng lại là sự gắn kết giữa những người đồng đội sau các hoạt động chung.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh khi huấn luyện.

Tập 14 với chủ đề "Điều kỳ diệu ở Trường Sa" không chỉ mang đến những khoảnh khắc giải trí mà còn mở ra góc nhìn gần gũi hơn về đời sống tình cảm của người lính biển. Đám cưới của Minh Hiếu và Khánh Hà là điểm nhấn đặc biệt, bởi ở nơi cách xa đất liền, giữa điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, người lính vẫn có những niềm vui riêng và luôn nhận được sự sẻ chia từ đồng đội, hậu phương.

Chương trình Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng phát sóng vào thứ Năm hằng tuần, lúc 20h45 trên kênh QPVN, 21h trên HTV7, ứng dụng TV360 và kênh YouTube Sao Nhập Ngũ.