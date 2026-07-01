Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển
GĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Theo các chuyên gia tâm lý, những người EQ thấp thường xuyên sử dụng ba câu nói dưới đây dễ tạo cảm giác khó chịu, thiếu tinh tế và khiến các mối quan hệ ngày càng xa cách.
"Không phải việc của tôi" – Câu nói khiến người khác cảm thấy bị từ chối
Một trong những biểu hiện điển hình của người có EQ thấp là thiếu sự đồng cảm và không biết đặt mình vào vị trí của người khác. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy trong môi trường làm việc.
Năng lực chuyên môn rất quan trọng, nhưng khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên cũng quyết định không nhỏ đến cơ hội phát triển sự nghiệp.
Người luôn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ quan tâm đến phần việc của bản thân thường khó nhận được sự tin tưởng khi có những dự án hoặc trọng trách lớn.
Khi đồng nghiệp cần nhờ hỗ trợ một việc nhỏ hoặc đơn giản là muốn chia sẻ câu chuyện của họ, việc lập tức đáp lại bằng câu: "Không phải việc của tôi" sẽ khiến đối phương cảm thấy bị từ chối và khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn.
Chỉ một câu nói tưởng như vô hại cũng có thể làm bầu không khí trở nên nặng nề và ảnh hưởng đến tinh thần hợp tác lâu dài.
"Đùa thôi mà" – Lời bao biện sau những câu nói thiếu tinh tế
Sự hài hước giúp cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn, nhưng chỉ khi nó được đặt đúng hoàn cảnh và không làm tổn thương người khác.
Không ít người có EQ thấp thường vô tình nói những lời châm chọc hoặc đùa cợt quá mức, rồi khi nhận thấy đối phương không vui lại lập tức chống chế bằng câu: "Đùa thôi mà".
Trên thực tế, đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu lời nói đã vô tình chạm đến nỗi đau hoặc khiến người khác khó chịu, điều cần làm là thừa nhận sai sót và chân thành xin lỗi.
Việc cố gắng biện minh chỉ khiến đối phương cảm thấy cảm xúc của họ không được tôn trọng, từ đó tạo nên sự thất vọng và mất thiện cảm.
Những người có EQ cao hiểu rằng một lời xin lỗi đúng lúc luôn giá trị hơn rất nhiều so với những lời bao biện.
"Ai bảo bạn không nghe lời tôi" – Câu nói dễ khiến mối quan hệ rạn nứt
Trong cuộc sống cũng như công việc, ít ai muốn nghe những lời trách móc sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Có thể trước đó bạn từng đưa ra một ý kiến hợp lý nhưng người khác không lựa chọn làm theo. Khi kết quả không như mong đợi, thay vì động viên hoặc cùng tìm giải pháp, nhiều người lại buông câu: "Ai bảo bạn không nghe lời tôi".
Đối với người nói, đây có thể chỉ là một lời nhắc nhở hoặc thể hiện rằng mình từng nhìn nhận đúng vấn đề.
Thế nhưng, trong mắt người nghe, câu nói này dễ mang hàm ý khoe khoang, chỉ trích và khiến họ cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn, nhất là khi họ vốn đã thất vọng vì thất bại của chính mình.
Người có EQ cao thường hiểu rằng sau một sai lầm, điều người khác cần nhất không phải là lời trách cứ mà là sự động viên và những gợi ý giúp họ cải thiện ở lần sau. Đó mới là cách ứng xử giúp duy trì các mối quan hệ bền vững.
Cải thiện EQ thấp bằng việc biết nói đúng lúc
Ba câu nói trên không hẳn xuất phát từ ý xấu, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, chúng có thể phản ánh khả năng thấu hiểu và quản lý cảm xúc còn hạn chế.
Rèn luyện EQ không phải là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, mà là học cách lựa chọn ngôn từ phù hợp, biết lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của người khác và ứng xử tinh tế trong từng hoàn cảnh.
Chỉ cần thay đổi cách giao tiếp mỗi ngày, các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống cũng sẽ trở nên tích cực, bền chặt hơn.
Theo Sohu
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