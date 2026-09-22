Những vùng nhạy cảm, dễ gây 'kích thích' của đàn ông

Trong chuyện chăn gối, không ít cặp đôi quá tập trung vào “điểm đích” mà quên rằng cảm giác thân mật được hình thành từ cả quá trình. Một cái ôm, nụ hôn, bàn tay vuốt nhẹ trên lưng hay những phút massage thư giãn đôi khi lại giúp hai người gần gũi hơn rất nhiều.

Mỗi người có mức độ nhạy cảm khác nhau, vì vậy không có một “công thức” chung áp dụng cho tất cả đàn ông. Tuy nhiên, một số vùng trên cơ thể thường được nhiều người cảm nhận rõ hơn khi được chạm vào.

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Cổ, tai và sau gáy

Cổ và vùng quanh tai có nhiều thụ thể cảm giác nên những tiếp xúc nhẹ nhàng ở đây có thể tạo cảm giác dễ chịu với một số người.

Thay vì vội vàng, có thể bắt đầu bằng một cái ôm, nụ hôn nhẹ hoặc động tác massage vùng vai, cổ. Nếu người bạn đời phản ứng tích cực, có thể tiếp tục với những cử chỉ thân mật hơn.

Điều quan trọng là không nên mặc định rằng ai cũng thích bị cắn, liếm hoặc kích thích mạnh ở tai. Với một số người, những động tác này có thể gây khó chịu thay vì hưng phấn. Phụ Nữ Mới cho hay.

Ngực, bụng và lưng

Ngực của nam giới cũng có nhiều đầu mút thần kinh và có thể là một vùng nhạy cảm với một số người. Những cái chạm nhẹ, nụ hôn hoặc massage chậm rãi có thể giúp tăng cảm giác gần gũi.

Vùng bụng, đặc biệt khu vực quanh eo và bụng dưới, cũng có thể được đưa vào màn âu yếm. Tuy nhiên, không nên dùng lực quá mạnh hoặc bóp, ấn liên tục bởi cảm giác dễ chịu và đau đớn đôi khi chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Trong khi đó, lưng và vai thường phù hợp để bắt đầu bằng massage. Sau một ngày làm việc căng thẳng, những động tác chậm và đều có thể giúp cơ thể thư giãn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự thân mật.

Bàn tay, bàn chân và đùi trong

Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật cho hay: Bàn tay là một trong những bộ phận có khả năng cảm nhận xúc giác rất tốt. Nắm tay, đan ngón tay hoặc massage lòng bàn tay không chỉ tạo kích thích về xúc giác mà còn mang lại cảm giác được quan tâm.

Bàn chân cũng có thể được massage nếu người bạn đời cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích được chạm vào bàn chân, vì vậy nên quan sát phản ứng và hỏi trực tiếp khi cần.

Đùi, đặc biệt vùng đùi trong, cũng thường được xem là khu vực có thể tạo cảm giác nhạy cảm. Những động tác vuốt nhẹ, chậm rãi có thể được sử dụng trong màn dạo đầu, nhưng nên tránh bóp mạnh hoặc tạo áp lực khiến đối phương khó chịu.