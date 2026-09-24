3 kiểu giao tiếp trước khi ngủ có thể giúp vợ chồng dễ kết nối cảm xúc hơn

Chị M. (Hà Nội) từng nhận ra vợ chồng mình ngày càng ít trò chuyện dù vẫn sống chung dưới một mái nhà. Từ khi hai người dành khoảng 10 phút trước khi ngủ để nói chuyện, chị cảm thấy sự gần gũi giữa hai vợ chồng dần trở lại.

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Hỏi nhau về một điều vui trong ngày

Thay vì kết thúc ngày bằng những lời phàn nàn về công việc hay chuyện con cái, vợ chồng có thể hỏi nhau: “Hôm nay điều gì khiến em/anh vui nhất?”.

Đó có thể là một chuyện rất nhỏ: một đồng nghiệp nói lời dễ thương, bữa trưa ngon miệng hay đơn giản là hoàn thành được một việc còn dang dở.

Kiểu trò chuyện này giúp hai người chia sẻ những trải nghiệm tích cực và hiểu thêm về thế giới của nhau, ngay cả khi ngày hôm đó không có nhiều thời gian bên nhau.

Nói một điều mình trân trọng ở bạn đời

“Cảm ơn em vì hôm nay đã chăm con”, “Anh thích cách em luôn nhớ những điều nhỏ nhặt trong gia đình” hay “Hôm nay nhìn em cười, anh thấy rất vui”. Những lời ghi nhận cụ thể thường có giá trị hơn một câu cảm ơn chung chung. Khi được bạn đời công nhận, mỗi người dễ cảm thấy mình vẫn quan trọng và được nhìn thấy trong cuộc hôn nhân.

Đây cũng có thể là một cách nhẹ nhàng để duy trì sự hấp dẫn và thân mật sau nhiều năm chung sống.

Hỏi nhau: “Ngày mai anh/em có thể làm gì để em/anh thấy dễ chịu hơn?”

Đây là kiểu giao tiếp hướng về sự đồng hành thay vì tìm lỗi ở nhau. Một người có thể đang áp lực vì công việc, người kia lại cần thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc sự chia sẻ việc nhà.

Quan trọng là lắng nghe câu trả lời mà không vội phán xét hay đưa ra lời khuyên. Đôi khi, điều bạn đời cần chỉ đơn giản là được nghe và cảm thấy mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình.

Trong mối quan hệ lâu dài, sự thân mật không chỉ được tạo nên bởi những cử chỉ gần gũi mà còn từ cảm giác an toàn, được lắng nghe và được trân trọng. Vì vậy, trước khi ngủ, thay vì tranh thủ giải quyết những bất đồng hoặc mỗi người chìm vào một thiết bị riêng, vợ chồng có thể dành một khoảng thời gian ngắn để kết nối. Không cần những cuộc trò chuyện dài, điều quan trọng là sự hiện diện và chân thành dành cho nhau.

Không cần lời lẽ táo bạo, 7 câu nói này vẫn có thể 'hâm nóng' chuyện vợ chồng GĐXH - Sau hơn 10 năm kết hôn, chị H. nhận ra những buổi tối hai vợ chồng ở cạnh nhau ngày càng ít trò chuyện. Công việc, con cái và những mối bận tâm thường ngày khiến cả hai dần quen với sự im lặng.