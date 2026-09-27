6 kiểu lời nói nên tránh khi vợ chồng đang gần gũi

Trong chuyện phòng the, lời nói có thể tạo cảm giác được yêu thương và tự tin, nhưng cũng có thể vô tình khiến đối phương tổn thương. Đặc biệt, những nhận xét mang tính phán xét hoặc so sánh thường không phù hợp trong khoảnh khắc cần sự kết nối.

Ảnh minh họa.

6 kiểu lời nói dễ làm đối phương mất cảm xúc

1. Chê bai ngoại hình

Những câu nhận xét về cân nặng, vóc dáng, làn da hay một khiếm khuyết cơ thể có thể khiến bạn đời lập tức mất tự tin. Nếu có điều muốn góp ý, hãy lựa chọn một thời điểm khác, khi cả hai bình tĩnh và có thể trò chuyện thoải mái.

2. So sánh với người khác

“Người khác làm thế này...” hay những câu nhắc đến người yêu cũ thường dễ tạo cảm giác bị đem ra cân đo. Trong khoảnh khắc riêng tư, điều cả hai cần hơn là cảm giác mình được đón nhận.

3. Đem chuyện tiền bạc, công việc vào cuộc

Những câu trách móc về thu nhập, công việc, chi tiêu hoặc việc nhà có thể kéo tâm trí hai người ra khỏi sự gần gũi. Những vấn đề này nên được trao đổi vào một thời điểm phù hợp hơn.

4. Chê trách khả năng của bạn đời

Những lời nhận xét mang tính phủ nhận hoặc chế giễu có thể khiến đối phương xấu hổ, tự ti và càng khó chia sẻ nhu cầu của mình. Nếu muốn điều chỉnh, nên diễn đạt bằng cách tích cực và cùng nhau tìm hiểu điều cả hai cảm thấy thoải mái.

5. Nói những điều khiến đối phương cảm thấy bị ép buộc

Nếu một người không thoải mái hoặc chưa sẵn sàng, việc gây áp lực bằng những câu trách móc, giận dỗi hay đòi hỏi có thể làm tổn thương sự tin tưởng trong mối quan hệ. Sự đồng thuận và thoải mái của cả hai luôn cần được tôn trọng.

6. Nhắc đến những chuyện tiêu cực ngay trước hoặc trong lúc gần gũi

Một cuộc tranh cãi về con cái, bố mẹ hai bên hay chuyện gia đình có thể khiến cảm xúc của cả hai nhanh chóng thay đổi. Nếu vấn đề không khẩn cấp, hãy dành một thời điểm khác để giải quyết thay vì biến phút riêng tư thành nơi tiếp tục tranh luận.