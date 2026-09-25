Phụ nữ không chỉ muốn được chạm vào cơ thể, họ còn muốn nghe những điều này

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GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, sự thân mật không chỉ được tạo nên từ tiếp xúc cơ thể. Với nhiều phụ nữ, cảm giác được lắng nghe, trân trọng và hấp dẫn trong mắt bạn đời cũng có vai trò quan trọng.

Dưới đây là những câu phụ nữ muốn được nghe nhiều nhất khi gần gũi:

“Anh vẫn thấy em rất hấp dẫn”

Sau hôn nhân, sinh con hoặc những thay đổi của tuổi tác, không ít phụ nữ có lúc thiếu tự tin về ngoại hình. Một lời khẳng định chân thành từ người bạn đời có thể giúp họ cảm thấy mình vẫn được nhìn nhận như một người phụ nữ hấp dẫn, chứ không chỉ là người vợ hay người mẹ.

Điều quan trọng là lời khen nên cụ thể và xuất phát từ cảm nhận thật, thay vì nói theo thói quen.

Những điều phụ nữ muốn nghe để tăng cường sự gần gũi trong phòng the - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Anh thích được ở cạnh em”

Một câu nói không trực tiếp đề cập đến chuyện chăn gối nhưng lại có thể tạo cảm giác gần gũi. Nó cho thấy người đàn ông trân trọng sự hiện diện của bạn đời và mong muốn dành thời gian bên cô ấy. Sự thân mật về cảm xúc thường là nền tảng để sự gần gũi thể chất trở nên tự nhiên hơn.

“Em cảm thấy thế nào?”

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong giao tiếp vợ chồng. Thay vì mặc định rằng mình hiểu đối phương muốn gì, người chồng chủ động hỏi và lắng nghe sẽ giúp người vợ cảm thấy nhu cầu, cảm xúc của mình được tôn trọng.

“Anh yêu em”

Có những câu nói không mới nhưng vẫn luôn cần thiết. Sau nhiều năm chung sống, tình yêu đôi khi được thể hiện qua trách nhiệm, chăm sóc và những việc nhỏ hằng ngày đến mức hai người quên mất việc nói thành lời.

Một câu “Anh yêu em” đúng lúc có thể là lời nhắc rằng phía sau những bộn bề của cuộc sống vẫn là tình cảm dành cho nhau.

“Anh muốn nghe em nói điều em thích”

Sự cởi mở trong giao tiếp giúp vợ chồng hiểu nhau hơn. Khi người phụ nữ cảm thấy mình có thể nói về mong muốn, cảm xúc hoặc những điều khiến cô ấy thoải mái mà không sợ bị phán xét, sự gần gũi cũng có thêm nền tảng để phát triển.

Những điều phụ nữ muốn nghe để tăng cường sự gần gũi trong phòng the - Ảnh 2.3 kiểu giao tiếp trước khi ngủ có thể giúp vợ chồng dễ kết nối cảm xúc hơn

GĐXH - Sau một ngày bận rộn với công việc, con cái và những việc không tên, nhiều cặp vợ chồng lên giường khi cả hai đều mệt. Có khi nằm cạnh nhau nhưng mỗi người lại chăm chú vào điện thoại, hoặc chỉ nói với nhau vài câu liên quan đến việc nhà.

Những điều phụ nữ muốn nghe để tăng cường sự gần gũi trong phòng the - Ảnh 3.Không cần lời lẽ táo bạo, 7 câu nói này vẫn có thể 'hâm nóng' chuyện vợ chồng

GĐXH - Sau hơn 10 năm kết hôn, chị H. nhận ra những buổi tối hai vợ chồng ở cạnh nhau ngày càng ít trò chuyện. Công việc, con cái và những mối bận tâm thường ngày khiến cả hai dần quen với sự im lặng.


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