Tiễn bố mẹ lần lượt qua đời, tôi mới hiểu: Tuổi già không nên trông chờ vào con cái

Những biến cố cuộc đời và bài học về sự vô thường của tuổi già

Mới đó mà tôi đã nghỉ hưu được 10 năm. Những ngày đầu rời công việc, tôi từng nghĩ mình sẽ có thật nhiều thời gian để tận hưởng tuổi già bên gia đình.

Khi ấy, bố mẹ chồng vẫn còn khỏe. Đại gia đình thường xuyên gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện. Tôi cứ nghĩ những ngày tháng bình yên ấy sẽ kéo dài thật lâu nhưng tuổi tác không chờ đợi bất kỳ ai.

Khi sức khỏe của bố mẹ chồng giảm sút, cuộc sống của tôi cũng dần xoay quanh những lần đưa ông bà đi khám, chăm sóc ở nhà rồi lại tất tả đến bệnh viện. Dù không ít lần mệt mỏi, tôi vẫn cảm thấy những gì mình làm là xứng đáng khi nhìn thấy bố mẹ vui vẻ.

Hai năm sau ngày tôi nghỉ hưu, bố chồng qua đời. Sự mất mát ấy khiến cả gia đình chìm trong đau buồn. Đặc biệt, mẹ chồng tôi vốn đã lớn tuổi lại phải đối diện với sự ra đi của người bạn đời gắn bó suốt nhiều năm.

Tôi cố gắng ở bên, trò chuyện và chăm sóc bà để bà không cảm thấy cô đơn. Thế nhưng chỉ khoảng hai năm sau, mẹ chồng cũng rời khỏi chúng tôi.

Tôi chưa kịp nguôi ngoai thì mẹ ruột lại mắc bệnh nặng. Một lần nữa, tôi bước vào những tháng ngày chăm sóc người thân, hy vọng có thể cùng mẹ vượt qua bệnh tật. Nhưng cuối cùng, điều tôi sợ nhất vẫn xảy ra. Mẹ tôi qua đời.

Ba lần chứng kiến người thân yêu lần lượt rời đi khiến tôi thấm thía rằng cuộc đời thực sự rất vô thường.

Tôi nhận ra, yêu thương con không có nghĩa là buộc chúng phải hy sinh cuộc sống của mình cho mình. Ảnh minh họa

Thấu hiểu áp lực mang tên "trách nhiệm" của thế hệ trẻ

Trong suốt những năm tháng chăm sóc người ốm, tôi chứng kiến các em mình vất vả ra sao khi phải gồng gánh cùng lúc hai vai: tròn trách nhiệm ở cơ quan và chu toàn nghĩa vụ gia đình.

Nhiều khi tôi thấy các em mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng. Ai cũng muốn làm tròn chữ hiếu, nhưng cuộc sống của người trưởng thành vốn có quá nhiều thứ phải lo.

Tôi đã nghỉ hưu, không còn phải đi làm mỗi ngày mà đôi lúc vẫn cảm thấy kiệt sức vì chuyện chăm sóc người già. Vậy nếu một người đang ở độ tuổi làm việc phải gánh thêm trách nhiệm chu cấp, chăm sóc cha mẹ thường xuyên thì áp lực sẽ lớn đến mức nào?

Chính từ những trải nghiệm đó, tôi bắt đầu nghĩ khác về chuyện con cái có trách nhiệm phải phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già.

Tôi nhận ra, yêu thương con không có nghĩa là buộc chúng phải hy sinh cuộc sống của mình cho mình.

3 lý do tôi chọn tự chủ khi về già

Thứ nhất, tôi tôn trọng sự nghiệp và cuộc sống riêng của con. Các con có hành trình riêng cần chinh phục. Việc bắt con san sẻ tài chính hay thời gian sẽ vô tình cản bước tiến và tạo ra gánh nặng tâm lý rất lớn cho chúng.

Thứ hai, tôi tôn trọng sự khác biệt về lối sống. Mỗi lứa tuổi có một góc nhìn và cách sinh hoạt riêng. Thay vì áp đặt tư tưởng của mình lên con, tôi chọn cách tôn trọng định hướng cá nhân của tụi nhỏ.

Thứ ba, tôi tin vào khả năng tự lập của bản thân. Tôi hoàn toàn đủ năng lực để tự thiết lập và quản lý một cuộc sống an nhàn, độc lập mà không cần phụ thuộc vào sự chăm sóc của bất kỳ ai.

Kế hoạch chủ động sống khỏe và sống vui tuổi già

Tôi chủ động xây dựng một tuổi già đa sắc màu bằng cách duy trì thể thao, tham gia các câu lạc bộ hội nhóm và không ngừng cập nhật tin tức xã hội.

Bên cạnh việc nuôi dưỡng tinh thần minh mẫn, tôi cũng chuẩn bị sẵn một khoản quỹ hưu trí dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

Khi mẹ tự do và con cái được cởi bỏ áp lực, mỗi cuộc đoàn tụ gia đình đều đượm ấm tiếng cười chân thành.

Sự thanh thản ở tuổi già không đến từ việc bắt con cái phải hiếu thảo theo khuôn mẫu, mà đến từ sự thấu hiểu và khả năng tự chủ của chính mình.

Thu Hương