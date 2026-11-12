NSND Công Lý gây bất ngờ trong hình ảnh mới nhất, hiện sống ra sao?

Nhân vật bất ngờ bị một nhóm người tìm đến tận nhà để đòi nợ. Những người này liên tục lớn tiếng, gây sức ép và buộc ông phải ký giấy xác nhận khoản nợ. Trước tình huống căng thẳng, người đàn ông tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi và gần như không có cơ hội giải thích. Khi nhóm đòi nợ tiếp tục gây sức ép, nhân vật Quyên xuất hiện để can thiệp. Cô tuyên bố sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ khoản nợ 500 triệu đồng, thậm chí khẳng định có thể trả “luôn và ngay”. Trong phim, NSND Công Lý đảm nhận vai ông nội của Việt (Thái Vũ), đồng thời là bố của nhân vật Huấn (Minh Tiệp). Dù chỉ là vai phụ, nam nghệ sĩ vẫn thu hút sự chú ý với tạo hình một người ông lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và những phân cảnh giàu cảm xúc. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.