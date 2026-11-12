NSND Công Lý gây bất ngờ trong hình ảnh mới nhất, hiện sống ra sao?

Thứ năm, 10:01 12/11/2026 |
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GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Công Lý sống trong căn hộ 83 m² trên đường Minh Khai, Hà Nội.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 1.

Mới đây, trang Facebook của Gia đình Công Lý chia sẻ đoạn clip hậu trường phim Cha tôi, người ở lại cùng dòng trạng thái: “Thương Công Lý quá đây này!”. Trong phân cảnh được đăng tải, nam nghệ sĩ xuất hiện với mái tóc bạc, dáng vẻ già nua, vào vai một người đàn ông lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 2.

Nhân vật bất ngờ bị một nhóm người tìm đến tận nhà để đòi nợ. Những người này liên tục lớn tiếng, gây sức ép và buộc ông phải ký giấy xác nhận khoản nợ. Trước tình huống căng thẳng, người đàn ông tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi và gần như không có cơ hội giải thích. Khi nhóm đòi nợ tiếp tục gây sức ép, nhân vật Quyên xuất hiện để can thiệp. Cô tuyên bố sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ khoản nợ 500 triệu đồng, thậm chí khẳng định có thể trả “luôn và ngay”. Trong phim, NSND Công Lý đảm nhận vai ông nội của Việt (Thái Vũ), đồng thời là bố của nhân vật Huấn (Minh Tiệp). Dù chỉ là vai phụ, nam nghệ sĩ vẫn thu hút sự chú ý với tạo hình một người ông lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và những phân cảnh giàu cảm xúc. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 3.

Đáng chú ý, dưới bài đăng của gia đình, bà xã Ngọc Hà còn để lại bình luận dí dỏm: “Ở nhà vợ mà quát là dỗi không ăn cơm liền”. Chia sẻ này mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 4.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng về tình trạng sức khỏe. Sự việc khiến anh phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật để điều trị và phục hồi. Phải mất một thời gian, nam nghệ sĩ mới từng bước trở lại với phim truyền hình, đảm nhận những vai diễn có thời lượng xuất hiện phù hợp hơn. Theo Ngôi sao, hiện vợ chồng nghệ sĩ sống trong căn hộ 83 m² trên đường Minh Khai, Hà Nội. Nằm ở tầng 24 của một chung cư hiện đại, căn hộ gồm phòng khách và 2 phòng ngủ, vừa đủ cho cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, vợ chồng cô đã mất nhiều năm tích cóp để có thể mua được căn hộ này, ngay trước giai đoạn giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh. Việc có một nơi ở ổn định cũng giúp cô yên tâm hơn trong thời gian đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 6.

Dù không quá rộng hay xa hoa, ngôi nhà gây ấn tượng bởi sự gọn gàng và khoa học. Mọi không gian từ phòng khách, bếp đến ban công đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên vẻ tinh tế và tràn đầy cảm giác bình yên

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 7.

Không gian trong nhà được thiết kế hiện đại, đầy đủ công năng nhưng không quá cầu kỳ. Phòng khách nối liền với khu vực bếp, tạo thành không gian sinh hoạt chung của gia đình. 

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 8.

Đây cũng là nơi Ngọc Hà thường chuẩn bị các bữa ăn cho chồng và tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 9.

Phòng khách dành một góc trang trọng lưu giữ những dấu ấn trong sự nghiệp của Công Lý, gồm các cúp lưu niệm, bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và mô hình nhân vật Táo quân - chương trình gắn liền với tên tuổi của anh.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 10.

Trong nhà luôn luôn có hoa tươi, dù bất kể dịp nào.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 11.

Một trong những điểm được Ngọc Hà chăm chút là ban công. Cô trồng nhiều cây xanh và hoa tươi, dành thời gian tưới cây, chăm sóc để tạo thêm khoảng xanh cho căn hộ. Với cô, đây cũng là một thú vui trong những khoảng thời gian chủ yếu ở nhà.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 12.

Căn bếp nhỏ nhắn, nhưng hiện đại, đầy đủ công năng, sang trọng, sạch sẽ, là nơi Ngọc Hà chăm chút bữa ăn cho gia đình.

NSND Công Lý và cuộc sống hiện tại trong căn hộ 83 m² tại Hà Nội - Ảnh 13.

Phòng ngủ của hai vợ chồng ấm áp, sang trọng.

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