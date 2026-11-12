NSND Công Lý gây bất ngờ trong hình ảnh mới nhất, hiện sống ra sao?
GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Công Lý sống trong căn hộ 83 m² trên đường Minh Khai, Hà Nội.
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