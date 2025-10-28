Danh hài từng đi phục vụ bàn giờ làm chủ khách sạn, tuổi 44 lập sẵn di chúc
Sau nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nữ nghệ sĩ này chọn cuộc sống thoải mái, an yên một mình và cũng không còn gánh nặng kinh tế.
Danh hài Kiều Linh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu và các chương trình hài kịch trên truyền hình. Trước khi nổi tiếng, ít ai biết Kiều Linh cũng từng trải qua khoảng thời gian khó khăn. Vốn xuất thân trong một gia đình khá giả nhưng khoảng từ năm 2003, gia đình Kiều Linh rơi vào tình cảnh khó khăn.
Thời điểm này, chị phải đi làm đủ nghề để kiếm sống như nhân viên phục vụ bàn, bán cà phê, bán hàng siêu thị…Ban đêm, Kiều Linh tranh thủ học tiếng Anh tại chức để mong kiếm được một nghề phụ giúp gia đình.
Trong một lần đi xem kịch, Kiều Linh thích làm diễn viên nên cố gắng xin các đạo diễn. Sau đó, chị được giao đóng một vai quần chúng rất nhỏ. Trong thời gian này, Kiều Linh đã gặp được nghệ sĩ Mai Sơn và được anh giúp đỡ đưa đi diễn ở các sân khấu, tụ điểm trong thành phố.
Nhờ vai diễn đầu tiên trong vở hài kịch Bác sĩ dỏm, Kiều Linh bắt đầu được chú ý. Sau hơn 20 năm làm nghệ thuật, chị đã chinh phục khán giả bằng những vai diễn duyên dáng, gây ấn tượng với dáng người nhỏ bé, chất giọng khàn đặc trưng.
Thời gian qua, nữ diễn viên tạo được ấn tượng với vai diễn trong phim điện ảnh Mai (2024) và Nhà gia tiên (2025).
Bên cạnh nghệ thuật, chuyện tình của Kiều Linh cũng được khán giả quan tâm. Từ cơ duyên với nghề, Kiều Linh và kết hôn với nghệ sĩ Mai Sơn vào năm 2008. Họ vốn là thầy trò, cách nhau 20 tuổi.
Những ngày đầu về chung nhà, cuộc hôn nhân của cả hai gặp không ít sóng gió vì chênh lệch tuổi tác. Từng khiến khán giả ngưỡng mộ, song cả hai chỉ gắn bó được 12 năm rồi đổ vỡ, không có con chung.
Thời điểm mới ly hôn, cặp đôi cũng có những bất đồng quan điểm. Đến nay sau 4 năm, cả hai dành cho nhau sự tôn trọng, xem nhau như tri kỷ.
Sau khi ly hôn, Kiều Linh từng tâm sự không sợ cảm giác cô độc, chọn cuộc sống độc thân tới già. Trải lòng thêm về việc này, nghệ sĩ nói nhiều người thương cảm vì sợ chị sẽ phải sống cô độc, đơn côi, không chồng con. Với Kiều Linh, đây là số phận của mình và thấy mọi thứ rất an yên.
Bởi lẽ đó, Kiều Linh đã lên kế hoạch cho tương lai của mình, thậm chí đã lập sẵn di chúc ở tuổi 44.
Nói về lý do không mở lòng đón nhận tình yêu mới, Kiều Linh khẳng định bản thân không khép kín sau những tổn thương. Chị thấy mình "không còn mong cầu tình yêu vì sống một mình vẫn ổn".
Hiện tại, Kiều Linh sống ở TP.HCM, song chị mở một trung tâm cưu mang hơn 300 chú chó tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, chị còn kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt. Vì vậy, Kiều Linh phải đi lại liên tục giữa 3 nơi để quán xuyến mọi thứ.
Kiều Linh thừa nhận không quá giàu nhưng sống thoải mái. Chị có đủ khả năng lo cho gia đình cuộc sống ấm no, chọn tham gia nghệ thuật mỗi khi thấy nhớ nghề.
Trong cuộc phỏng vấn với PV Báo Điện tử VTC News, Kiều Linh từng tâm sự: "Là một diễn viên hài, luôn vui vẻ trên sân khấu nhưng tôi là một người hướng nội. Nghe thì hơi vô lý với một danh hài nhưng đó là sự thật.
Tôi không có sở thích la cà, mà chỉ muốn được ở nhà một mình, chơi với cún cưng. Nói vậy không có nghĩa là tôi khép kín hay ít mở rộng mối quan hệ, mà sự thật là tôi thấy mọi thứ hiện tại đang rất ổn. Tôi thấy đang rất hạnh phúc".
