Diễn viên nhí khiến NSƯT Hoàng Hải thán phục

Vai diễn lấy nước mắt của khán giả

Lần đầu hợp tác trong bộ phim Gia đình trái dấu , NSƯT Hoàng Hải bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng diễn xuất vượt tuổi của Cherry An Nhiên. Nam nghệ sĩ hài hước nhưng đầy thán phục khi nhận xét và ví von cô bé hoàn toàn có thể chạm tới những cột mốc danh hiệu lớn khi còn rất trẻ.

“Cherry ạ, bố nghĩ tới khi con 16 tuổi mà diễn như thế này là phải lên NSƯT, 21 tuổi khéo vừa đạt danh hiệu hoa hậu, người mẫu, diễn viên, NSND rồi. Diễn như thế này thì cứ gọi là đỉnh của chóp, 10 điểm không có nhưng... Tài năng không đợi tuổi là có thật”, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ.

Diễn xuất của cô bé Cherry An Nhiên gây ấn tượng với NSƯT Hoàng Hải và khán giả truyền hình.

Lời khen của NSƯT Hoàng Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi không chỉ xuất phát từ cảm xúc cá nhân, còn phản ánh sự ghi nhận của giới làm nghề dành cho diễn viên nhí 8 tuổi nhưng đã thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật.

Trong Gia đình trái dấu , Cherry An Nhiên đảm nhận vai bé Nhi - nhân vật xuất hiện từ tập 18 và là con rơi của ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thủ vai). Dù ngoài đời mới 8 tuổi, An Nhiên lại vào vai cô bé 12 tuổi với diễn biến tâm lý phức tạp.

Tại họp báo ra mắt phim, diễn viên nhí cho biết đạo diễn Vũ Trường Khoa chỉ quan tâm chiều cao của em có phù hợp với nhân vật, chứ không thử thách hay kiểm tra diễn xuất.

Thời điểm đó, MC Thảo Vân nhận định dù đang đóng vai đứa trẻ 12 tuổi, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm hiện tại, An Nhiên hoàn toàn có thể đảm đương những vai diễn có tâm lý của người 18 tuổi.

Trên các diễn đàn về phim, nhiều khán giả dành lời khen cho lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc của Cherry An Nhiên, cho rằng nhân vật đã mang đến chiều sâu cho câu chuyện, khiến người xem xúc động và đồng cảm.

“Vừa xem vừa khóc, bé này diễn giỏi quá”, “Xem bé diễn mà nước mắt cứ tự nhiên rơi”, “Vai nào An Nhiên cũng tròn vai, cũng xuất sắc”, “Tập này tốn nước mắt thật sự, Cherry diễn cảm xúc ghê”…

Trước Gia đình trái dấu , Cherry An Nhiên đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Cầu vồng ở phía chân trời, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Hương vị tình thân… Ở mỗi dự án, cô bé đều để lại ấn tượng bởi khả năng nhập vai nhanh và biểu cảm linh hoạt.

Tạo hình nhân vật Nhi trong phim Gia đình trái dấu.

Kịch bản vẫn gâ y tranh cãi

Bên cạnh những lời khen dành cho diễn xuất của số ít diễn viên, Gia đình trái dấu cũng vấp phải không ít tranh cãi xoay quanh kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Bộ phim nhiều lần bị khán giả chỉ trích khi khắc họa nhân vật ông Phi - cán bộ quản lý cấp huyện về hưu non - với lối ứng xử bị cho là thiếu hiểu biết xã hội, ngô nghê đến khó tin.

Nhiều ý kiến đặt vấn đề về tính hợp lý trong xây dựng tâm lý nhân vật. Theo khán giả, một người từng trải, có nhiều năm làm việc trong bộ máy quản lý, tiếp xúc với không ít tình huống xã hội phức tạp, khó có thể liên tục đưa ra những quyết định cảm tính, thiếu kiến thức sống và kỹ năng xử lý tình huống cơ bản như cách ông Phi được thể hiện trên màn ảnh. Sự mâu thuẫn giữa xuất thân nhân vật và hành vi trong phim khiến hình tượng ông Phi trở nên gượng ép, làm giảm đáng kể sức nặng tâm lý mà vai diễn lẽ ra phải có.

Gần đây, việc ông Phi phát hiện có con rơi càng khiến phim rơi vào vòng luẩn quẩn. Không ít tranh cãi về diễn biến tiếp theo và lối mòn kịch bản ngoại tình.

Gia đình trái dấu đi vào lối mòn kịch bản phim Việt khiến diễn biến về sau rối rắm.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng kịch bản đang “làm khó diễn viên”. Một khán giả nhận xét: “Không phải NSƯT Hoàng Hải diễn dở, mà do kịch bản xây dựng nhân vật ông Phi quá thiếu logic”.

Ý kiến khác bày tỏ: “Xem mà cứ thấy cấn, một người từng làm quản lý mà xử lý chuyện gia đình và xã hội còn kém hơn cả người bình thường. Chưa đủ vô lý hay sao còn đưa thêm tình tiết con rơi vào”. Thậm chí có khán giả cho rằng việc đẩy nhân vật vào chuỗi tình huống phi lý khiến mạch phim bị nặng nề, gây ức chế thay vì tạo cao trào cảm xúc.