Xuân Hinh không thích được 'tâng bốc' bằng những danh xưng

NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt' GĐXH - Khán giả hâm mộ điện ảnh đã được gặp gỡ, giao lưu với NSƯT Xuân Hinh cùng các diễn viên của hai bộ phim "bom tấn" của điện ảnh Việt là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".

Xuân Hinh nổi tiếng là một nghệ sĩ chỉn chu và rất kỹ tính trong công việc. Và mới đây, ông đã quyết định thử thách bản thân với phim điện ảnh "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta. "Mùi phở" đánh dấu dự án điện ảnh đầu tiên mà nghệ sĩ Xuân Hinh chính thức tham gia, sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ hài và sân khấu dân gian Bắc Bộ.

Từ chỗ quen thuộc với tiếng cười, vai diễn mộc mạc và các tác phẩm dành cho sân khấu truyền thống, Xuân Hinh lần này xuất hiện trong "Mùi phở" với hình ảnh hoàn toàn khác: người giữ "hồn phở Việt", một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc và mang nặng ký ức gia đình. Sự lựa chọn này khiến không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng "Mùi phở" là bước rẽ hiếm hoi, thậm chí là bước đột phá ở tuổi xế chiều của "vua hài đất Bắc", khi ông lần đầu dùng điện ảnh để kể một câu chuyện rất Bắc, rất Tết và rất đời?

Xuân Hinh cho biết, ông sợ danh xưng "vua hài đất Bắc".

Chiều 20/11, tại buổi showcase của phim, Xuân Hinh cùng các nghệ sĩ đã xuất hiện để chia sẻ với truyền thông về bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Trong buổi showcase, nam nghệ sĩ quê Bắc Ninh đã lần đầu bày tỏ cảm xúc không muốn được gọi là "vua hài đất Bắc" hay "đại gia đất Bắc".

Ông bày tỏ mình không thích được tâng bốc quá cao mà chỉ mong được xem là một người gieo tiếng cười, người mang tiếng cười đến cho khán giả, bởi điều ông trân trọng nhất vẫn là niềm vui giản dị được trao đi.

Trong showcase, nghệ sĩ Xuân Hinh xúc động chia sẻ cả cuộc đời ông gắn bó với văn hóa nghệ thuật dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì thế, khi được lựa chọn cho vai diễn này, ông tin đó như một sự mách bảo của ơn trên. Đạo diễn Minh Beta cũng từng tâm sự rằng đây là cái duyên Tổ nghề trao cho ông, nếu không đón nhận thì sẽ thấy có lỗi với Tổ. Chính sự thấu hiểu và trân trọng ấy đã chạm đến cảm xúc sâu xa nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta chia sẻ "Mùi phở" được xây dựng trên ba tầng giá trị: Văn hoá – nghệ thuật – gia đình, trong đó phở đóng vai trò như một điểm giao thoa, kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt mỗi dịp Tết.

Mùng 1 Tết khán giả sẽ được gặp Xuân Hinh trong một hình ảnh rất khác so với trước đây của ông.

Thay mặt các nghệ sĩ không thể có mặt tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta cũng gửi lời chào và lời cảm ơn đến khán giả từ các nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ Quốc Tuấn và Thu Trang, như một sự tiếp nối tinh thần gia đình – gắn kết mà bộ phim theo đuổi.

Đồng cảm với tinh thần ấy, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ: "Phim Tết mà làm được cho người ta cười rồi thương nhau hơn, lại gợi được nếp nhà, nếp Tết, thế là quý lắm." Trong khi đó, bé Bảo Nam mang đến không khí tươi vui khi bày tỏ mong muốn khán giả ra rạp đông đủ để cùng cảm nhận trọn vẹn tinh thần của bộ phim.

Showcase còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ dù không trực tiếp tham gia dự án như Minh Cúc, Anh Tuấn, Bảo Hân, Quang Anh, MC Tuấn Tú, Bình An, Cù Thị Trà, Hiếu Nguyễn, Huyền Lizzie, … Sự góp mặt này được xem như sự ủng hộ dành cho "Mùi phở" – một dự án điện ảnh mang tinh thần văn hoá, nghệ thuật và gia đình trong dịp Tết.

"Mùi phở" dự kiến khởi chiếu tại rạp vào Mùng 1 Tết 2026.

Xuân Hinh chia sẻ, ông không thích bị "tâng bốc" quá đà. Clip: Đỗ Quyên

