Xuân Hinh không thích được 'tâng bốc' bằng những danh xưng
GĐXH - Xuân Hinh chia sẻ, ông không thích bị gọi là "vua hài miền Bắc" hay đại gia vì cảm thấy bản thân bị tâng bốc quá đà.
Xuân Hinh nổi tiếng là một nghệ sĩ chỉn chu và rất kỹ tính trong công việc. Và mới đây, ông đã quyết định thử thách bản thân với phim điện ảnh "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta. "Mùi phở" đánh dấu dự án điện ảnh đầu tiên mà nghệ sĩ Xuân Hinh chính thức tham gia, sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ hài và sân khấu dân gian Bắc Bộ.
Từ chỗ quen thuộc với tiếng cười, vai diễn mộc mạc và các tác phẩm dành cho sân khấu truyền thống, Xuân Hinh lần này xuất hiện trong "Mùi phở" với hình ảnh hoàn toàn khác: người giữ "hồn phở Việt", một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc và mang nặng ký ức gia đình. Sự lựa chọn này khiến không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng "Mùi phở" là bước rẽ hiếm hoi, thậm chí là bước đột phá ở tuổi xế chiều của "vua hài đất Bắc", khi ông lần đầu dùng điện ảnh để kể một câu chuyện rất Bắc, rất Tết và rất đời?
Chiều 20/11, tại buổi showcase của phim, Xuân Hinh cùng các nghệ sĩ đã xuất hiện để chia sẻ với truyền thông về bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Trong buổi showcase, nam nghệ sĩ quê Bắc Ninh đã lần đầu bày tỏ cảm xúc không muốn được gọi là "vua hài đất Bắc" hay "đại gia đất Bắc".
Ông bày tỏ mình không thích được tâng bốc quá cao mà chỉ mong được xem là một người gieo tiếng cười, người mang tiếng cười đến cho khán giả, bởi điều ông trân trọng nhất vẫn là niềm vui giản dị được trao đi.
Trong showcase, nghệ sĩ Xuân Hinh xúc động chia sẻ cả cuộc đời ông gắn bó với văn hóa nghệ thuật dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì thế, khi được lựa chọn cho vai diễn này, ông tin đó như một sự mách bảo của ơn trên. Đạo diễn Minh Beta cũng từng tâm sự rằng đây là cái duyên Tổ nghề trao cho ông, nếu không đón nhận thì sẽ thấy có lỗi với Tổ. Chính sự thấu hiểu và trân trọng ấy đã chạm đến cảm xúc sâu xa nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh.
Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta chia sẻ "Mùi phở" được xây dựng trên ba tầng giá trị: Văn hoá – nghệ thuật – gia đình, trong đó phở đóng vai trò như một điểm giao thoa, kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt mỗi dịp Tết.
Thay mặt các nghệ sĩ không thể có mặt tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta cũng gửi lời chào và lời cảm ơn đến khán giả từ các nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ Quốc Tuấn và Thu Trang, như một sự tiếp nối tinh thần gia đình – gắn kết mà bộ phim theo đuổi.
Đồng cảm với tinh thần ấy, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ: "Phim Tết mà làm được cho người ta cười rồi thương nhau hơn, lại gợi được nếp nhà, nếp Tết, thế là quý lắm." Trong khi đó, bé Bảo Nam mang đến không khí tươi vui khi bày tỏ mong muốn khán giả ra rạp đông đủ để cùng cảm nhận trọn vẹn tinh thần của bộ phim.
Showcase còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ dù không trực tiếp tham gia dự án như Minh Cúc, Anh Tuấn, Bảo Hân, Quang Anh, MC Tuấn Tú, Bình An, Cù Thị Trà, Hiếu Nguyễn, Huyền Lizzie, … Sự góp mặt này được xem như sự ủng hộ dành cho "Mùi phở" – một dự án điện ảnh mang tinh thần văn hoá, nghệ thuật và gia đình trong dịp Tết.
"Mùi phở" dự kiến khởi chiếu tại rạp vào Mùng 1 Tết 2026.
Xuân Hinh chia sẻ, ông không thích bị "tâng bốc" quá đà. Clip: Đỗ Quyên
'Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới' vừa đạt giải A của Hội Nhà văn Việt Nam có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Nhà văn - Thượng tá Dương Bình Nguyên đã có những chia sẻ chi tiết và nhiều cảm xúc về cuốn tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của mình. Anh cho biết đây không phải là tác phẩm dùng để cảnh báo những vụ án lừa đảo trên MXH mà đằng sau đó còn rất nhiều điều ý nghĩa khác.
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức HiếuGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phùng Đức Hiếu và MC Thùy Linh chia sẻ niềm vui con gái đầu lòng tròn 1 tháng tuổi. Nam diễn viên tiết lộ những thay đổi trong cuộc sống và cảm xúc từ khi "lên chức".
Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát sóng trong tuần này, thay vào đó là các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Thu Trang tiếp tục nhận tin vuiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tuyên bố không tha thứ cho chồngXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Dù con gái luôn tìm cách hàn gắn bố mẹ nhưng bà Ánh vẫn giữ lập trường muốn ly hôn kể từ khi biết chồng có "con rơi".
Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh quê Hải Phòng gây bất ngờ khi giới thiệu "mùa vấn vương" của Hà Nội tại Miss World Vietnam 2025.
Niềm vui ở tuổi trung niên của Diễm My 6XGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Diễm My 6X có một sự nghiệp nhiều hào quang cùng nhan sắc rực rỡ, đến cả hôn nhân của chị cũng trọn vẹn, ấm êm. Ở tuổi trung niên, 'nữ hoàng ảnh lịch' ngày nào khoe 32 năm hôn nhân hạnh phúc.
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.
Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Hà Việt Dũng vào vai Chấn - Phó Chi cục trưởng ngành thuế là chồng Hồng Diễm (Bùi Hằng Thu) trong phim "Lằn ranh" đã thu hút được thiện cảm của khán giả. Nếu ở trong phim, anh kín kẽ trầm ngâm thì ngoài đời, Hà Việt Dũng là người chồng vui tính, phóng khoáng.
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôiXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh sau vài lần tiếp xúc với bé Nhi (con riêng của chồng) đã thấy thương mến và quyết định đón bé về nhà nuôi.
Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang DũngGiải trí
GĐXH - Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam và hội ngội cùng bạn bè tại biệt thự 400m2 của ca sĩ Quang Dũng. Qua những hình ảnh này, khán giả biết thêm về cuộc sống của ca sĩ Quang Dũng.