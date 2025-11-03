NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'
GĐXH - Khán giả hâm mộ điện ảnh đã được gặp gỡ, giao lưu với NSƯT Xuân Hinh cùng các diễn viên của hai bộ phim "bom tấn" của điện ảnh Việt là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".
Tối 2/11, tại sân khấu Trung tâm Nhà Triển lãm Kim Quy (Đông Anh, Hà Nội), hàng trăm khán giả Thủ đô đã có một buổi chiều đặc biệt khi được gặp gỡ và giao lưu với dàn diễn viên, ê-kíp của 3 bộ phim Việt đình đám: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" và "Mùi phở". Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025, do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) tổ chức.
Ngay từ sớm, khu vực sân khấu Trung tâm đã chật kín người xem. Trong không gian tràn ngập sắc thu, khán giả hò reo, vẫy tay chào đón sự xuất hiện của các nghệ sĩ: Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Hiếu Nguyễn (Mưa đỏ); Bảo Định, Xuân Phúc phim "Tử chiến trên không"; cùng nghệ sĩ Xuân Hinh phim "Mùi phở". Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt mỗi khi các đoàn phim bước ra sân khấu.
Sự chào đón nồng nhiệt dàn nghệ sĩ điện ảnh minh chứng cho sức nóng của những tác phẩm "gây sốt" phòng vé thời gian qua vẫn chưa hạ nhiệt. Tại buổi giao lưu, dàn diễn viên "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" đã gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã dành tình yêu, sự quan tâm cho bộ phim cũng như các nghệ sĩ.
Các nghệ sĩ chia sẻ về quá trình làm phim, những kỷ niệm hậu trường đáng nhớ và cảm xúc khi tác phẩm của mình được trình chiếu miễn phí phục vụ công chúng tại Hội chợ.
Diễn viên Nhật Hoàng - vai Cường trong phim "Mưa đỏ" bày tỏ, khi tham gia bộ phim, điều đọng lại sâu sắc nhất trong anh là hai tiếng "đồng đội". Cả êkíp, tất cả đều nỗ lực không ngừng để mang đến những thước phim chân thực, xúc động. Còn Hạ Anh - "O Hồng" trong "Mưa đỏ" cũng chia sẻ niềm vui và sự xúc động khi được trở thành một phần của bộ phim.
Còn đại diện đoàn phim "Tử chiến trên không", diễn viên Xuân Phúc, người đảm nhận vai cơ trưởng Phong trong phim đã chia sẻ nhiều cảm xúc sau khi tác phẩm ra mắt. "Khi bộ phim ra mắt và nhận được tình cảm yêu thương của khán giả, đó là niềm tự hào vô bờ bến đối với tôi và toàn bộ êkíp làm phim", nam diễn viên bộc bạch.
Trong khi đó, "Mùi phở" khá lạ lẫm với khán giả, bởi đây là bộ phim dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2026. "Mùi phở" chạm đến cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi của đời sống Việt. NSƯT Xuân Hinh, trong lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, khiến khán giả thích thú với phong cách dí dỏm và đầy tình cảm.
Ngoài chia sẻ thông tin về phim, NSƯT Xuân Hinh bất ngờ thể hiện một đoạn hát Chầu Văn ngay trên sân khấu, cùng dàn diễn viên trẻ hòa giọng trong không khí ấm áp. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người rưng rưng, như được sống lại hồn Việt giữa mùa thu Hà Nội.
Ngoài xem phim tại Hội chợ Mùa thu 2025, khán giả yêu điện ảnh tại nhiều nơi còn có thể xem miễn phí "Mưa đỏ" trong tháng 11. Tuần chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11 trên toàn quốc. Trong dịp đặc biệt này, khán giả cả nước sẽ được thưởng thức miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”, “Đào, phở và piano”, “Mùi cỏ cháy”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… cùng 19 bộ phim khác cũng được trình chiếu miễn phí.
Bên lề hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ tuần phim sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, góp phần quảng bá nền điện ảnh nước nhà; đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.
