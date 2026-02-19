Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Trong cuộc sống vợ chồng, Mai Thu Huyền nhận được sự tin tưởng từ bạn đời. Cách đây ít lâu, khi chia sẻ với Gia đình&Xã hội, nữ diễn viên tâm sự: "Chồng tôi là một người bao dung và độ lượng. Anh luôn tin tưởng vào tôi. Vì anh biết tôi từ lúc 16 tuổi nên hiểu tính cách, bản chất tôi là người đàng hoàng, chung thủy. Ngoài ra, bản thân tôi cũng không làm gì sai, không làm gì mập mờ khiến anh phải lăn tăn".