Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Thứ năm, 20:39 19/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.

Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?Mai Thu Huyền - người kết hợp với đạo diễn Khải Anh mở học viện điện ảnh đời thực có sắc vóc ra sao?

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã có màn xuất hiện cực ấn tượng khi kết hợp với đạo diễn Khải Anh ra mắt học viện đào tạo điện ảnh bằng công nghệ AI. Đời thực cô có sắc vóc ra sao?

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 2.

Mai Thu Huyền mới đây đã chia sẻ những hình ảnh ấm cúng bên gia đình trong ngày xuân năm mới. Năm nay là năm đặc biệt với chị khi được đón Tết trong vòng tay gia đình 2 bên nội - ngoại ở Hà Nội. Nữ diễn viên hạnh phúc viết: "Dù ở bất kỳ vai trò nào, gia đình vẫn luôn là gốc rễ vững vàng để mình tự tin bứt phá.Bắt đầu năm mới bằng lòng biết ơn – để mỗi bước đi phía trước đều mạnh mẽ và xứng đáng với cội nguồn mình mang theo".

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 3.

Được biết trong thời gian qua, Mai Thu Huyền đã cùng chồng chuyển nhà ra Hà Nội sinh sống để thuận tiện cho công việc.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 4.

Điều khiến chị cảm thấy yên tâm nhất là mọi quyết định của mình đều được chồng và con ủng hộ.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 5.

Với Mai Thu Huyền, chồng con chính là điểm tựa lớn giúp chị mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong công việc của mình.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 6.

Trong cuộc sống vợ chồng, Mai Thu Huyền nhận được sự tin tưởng từ bạn đời. Cách đây ít lâu, khi chia sẻ với Gia đình&Xã hội, nữ diễn viên tâm sự: "Chồng tôi là một người bao dung và độ lượng. Anh luôn tin tưởng vào tôi. Vì anh biết tôi từ lúc 16 tuổi nên hiểu tính cách, bản chất tôi là người đàng hoàng, chung thủy. Ngoài ra, bản thân tôi cũng không làm gì sai, không làm gì mập mờ khiến anh phải lăn tăn".

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 7.

Còn với con cái, Mai Thu Huyền tôn trọng mọi lựa chọn của các con. Cô cho các con không gian phát triển và thỏa mãn với đam mê của mình. Được biết, con gái Mai Thu Huyền học ngành thiết kế thời trang và đang có nhiều dự án tiềm năng.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 8.

Trong những ngày đón xuân năm mới, gác công việc lại một bên Mai Thu Huyền sống chậm lại bên gia đình nội - ngoại.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền - Ảnh 9.

Sau khi chúc Tết ở Hà Nội, Mai Thu Huyền cho biết một "nguyên tắc bất di bất dịch" trong gia đình chị là sáng mùng 1 Tết, cả nhà đều về quê nội ở Từ Sơn, Bắc Ninh để dâng hương tại nhà thờ Tổ, sau đó đi lễ chùa đầu năm và chúc Tết họ hàng.

Ảnh: FBNV

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhMai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

