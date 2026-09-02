Cục CSGT chỉ rõ các 'điểm nóng' phạt lỗi khoảng cách trên cao tốc

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông và đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực thi pháp luật, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về quy định giữ khoảng cách an toàn với phương tiện chạy liền trước. Hành vi vi phạm này sẽ chỉ bị xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã qua nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã nhắc nhở nhiều lần sẽ bị xử phạt. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, lực lượng CSGT không thực hiện kiểm tra hay xử phạt tràn lan trên toàn tuyến. Thay vào đó, việc kiểm soát chỉ được triển khai tại những vị trí có tổ chức giao thông hoàn thiện, bao gồm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường xác định khoảng cách theo quy chuẩn, kết hợp cùng hệ thống giám sát hiện đại để ghi nhận hình ảnh làm "bằng chứng điện tử".

Theo đó, hiện tại việc kiểm soát và xử lý lỗi không giữ khoảng cách đang được tập trung triển khai tại hai điểm trọng yếu là Km219 và Km326 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Vạch xác định khoảng cách xe trên đường làm căn cứ để các tài xế giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Cục CSGT

Tại các đoạn đường cao tốc còn lại chưa lắp đặt hệ thống giám sát chuyên dụng, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng người điều khiển phương tiện phải tự nâng cao ý thức, chủ động duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước tùy thuộc vào tốc độ lưu thông thực tế.

Mục tiêu cốt lõi của lực lượng CSGT không phải là xử phạt diện rộng hay chạy theo số lượng, mà hướng tới việc bảo đảm an toàn tính mạng cho chính tài xế và những người tham gia giao thông xung quanh.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu điện tử, hệ thống biển báo và công tác tuyên truyền kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong văn hóa lái xe trên các tuyến cao tốc huyết mạch của cả nước.