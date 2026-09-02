Phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày thứ 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

| Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong ngày 1/9/2026 (ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.963 trường hợp.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày 01/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả số vụ và số người tử vong.

Cục CSGT cho biết, từ 15h ngày 31/8 đến 15h ngày 1/9/2026, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025: Giảm 04 vụ; giảm 08 người chết; tăng 1 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày thứ 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Theo Cục CSGT trong ngày 1/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm. Ảnh: Cục CSGT

Trong ngày 1/9/2026 (ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.963 trường hợp.

Qua tuần tra, kiểm soát đường bộ tại các địa phương, lực lượng chức năng phát hiện 15.941 trường hợp vi phạm, trong đó có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ; 164 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện; 108 trường hợp chở quá số người quy định và 01 trường hợp vi phạm về ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý, lực lượng chức năng kiểm soát 1.852 phương tiện, lập biên bản 164 trường hợp, trừ điểm GPLX 62 trường hợp, tạm giữ 02 phương tiện; đồng thời gửi thông báo vi phạm đối với 702 trường hợp.

Phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày thứ 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, qua tuần tra không ghi nhận phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 mà không nhường đường cho phương tiện có tín hiệu xin vượt. Qua kiểm soát các tuyến cao tốc cũng không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước.

Trong ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng và hướng dẫn giao thông; tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, góp phần bảo đảm hành trình trở về sau kỳ nghỉ của người dân an toàn, thuận lợi.

Phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày thứ 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.Phú Thọ: Xử phạt chủ ô tô 96 lần vi phạm giao thông, tổng tiền phạt hơn 474 triệu đồng

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính một chủ xe ô tô với số tiền phạt hơn 474 triệu đồng sau khi hệ thống camera giám sát AI ghi nhận phương tiện này có tới 96 lần vi phạm.

Phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày thứ 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), hệ thống Camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực đã giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông linh hoạt, xử lý kịp thời các điểm nóng ùn tắc và sự cố.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cục CSGT chỉ rõ các 'điểm nóng' phạt lỗi khoảng cách trên cao tốc

Cục CSGT chỉ rõ các 'điểm nóng' phạt lỗi khoảng cách trên cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết thay vì áp dụng dàn trải, lực lượng chức năng chỉ tập trung tại các vị trí được đầu tư hạ tầng đồng bộ, có hệ thống camera và vạch kẻ đường, đồng thời đặt tiêu chí tuyên truyền, nhắc nhở lên hàng đầu trước khi xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Đời sống -

GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.