Phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông ngày thứ 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày 01/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả số vụ và số người tử vong.

Cục CSGT cho biết, từ 15h ngày 31/8 đến 15h ngày 1/9/2026, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025: Giảm 04 vụ; giảm 08 người chết; tăng 1 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT trong ngày 1/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm. Ảnh: Cục CSGT

Trong ngày 1/9/2026 (ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.963 trường hợp.

Qua tuần tra, kiểm soát đường bộ tại các địa phương, lực lượng chức năng phát hiện 15.941 trường hợp vi phạm, trong đó có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ; 164 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện; 108 trường hợp chở quá số người quy định và 01 trường hợp vi phạm về ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý, lực lượng chức năng kiểm soát 1.852 phương tiện, lập biên bản 164 trường hợp, trừ điểm GPLX 62 trường hợp, tạm giữ 02 phương tiện; đồng thời gửi thông báo vi phạm đối với 702 trường hợp.

Lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, qua tuần tra không ghi nhận phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 mà không nhường đường cho phương tiện có tín hiệu xin vượt. Qua kiểm soát các tuyến cao tốc cũng không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước.

Trong ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng và hướng dẫn giao thông; tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, góp phần bảo đảm hành trình trở về sau kỳ nghỉ của người dân an toàn, thuận lợi.

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