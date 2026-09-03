Từ tháng 10/2026, cá nhân đạt danh hiệu này nhận mức tiền thưởng hơn 11 triệu đồng

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Quy định mới về danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

Từ ngày 1/10/2026, Luật số: 06/2026/QH16 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Trong đó quy định mới về tiêu chuẩn xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc".

Theo Luật số: 06/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định về tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" như sau:

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

- Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng trong toàn quốc của sáng kiến; xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Lưu ý: Theo quy định của Luật số: 06/2026/QH16, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc đang thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13; nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 trước ngày 01 tháng 10 năm 2026 thì cấp có thẩm quyền tiếp tục công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng để làm căn cứ xét tăng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Theo quy định, cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. Ảnh minh họa: TL

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

Theo Điều 36 Nghị định 152/2025/NĐ-CP, hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được quy định như sau:

- Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định; căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc".

- Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ có 01 bộ (bản chính) gồm:

+ Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Quyết định hoặc xác nhận của người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh về sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc; xác nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc;

+ Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này (nếu có).

- Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen thưởng.

Mức tiền thưởng khi đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là bao nhiêu?

Theo Điều 50 Nghị định 152/2025/NĐ-CP, cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được tặng bằng chứng nhận, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng. Theo đó, cá nhân đạt được danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được nhận mức tiền thưởng là: 2.530.000 đồng x 4,5 = 11.385.000 đồng.