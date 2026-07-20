Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8 - 14/7/2026.

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 8 - 14/7/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 8 - 14/7/2026).

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 62 trường hợp vi phạm giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 1.
Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 2.
Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 3.
Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 4.
Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 5.

Xe môtô BKS: 11AA-051.39 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 6.

Xe môtô BKS: 11AA-069.30 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 7.

Xe mô tô BKS: 11AA-148.01 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 8.

Xe ôtô BKS: 30K-522.91 vi phạm chạy quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h tại Km2+980, Võ Nguyên Giáp.

Công an Cao Bằng công bố 62 biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay - Ảnh 9.

Xe ôtô BKS: 30B-257.18 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Theo Cơ quan Công an, sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA "Công an tỉnh Cao Bằng" và Fanpage Facebook "Phòng Cảnh Sát Giao Thông - Công an tỉnh Cao Bằng", để:

- Nắm bắt các thông tin về trật tự an toàn giao thông.

- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về trật tự an toàn giao thông.

- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

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