Rà soát, thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột

Ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi văn bản khẩn gửi các địa phương và cơ quan liên quan, yêu cầu rà soát, thu hồi và ngừng sử dụng một số sản phẩm ăn dặm của hãng HiPP sau cảnh báo từ châu Âu về nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR, thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu rà soát việc công bố và lưu hành các sản phẩm ăn dặm HiPP.

Cơ quan này đề nghị các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối (nếu có) để thông báo ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất; đồng thời báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã tiêu thụ và còn tồn kho, đề xuất hướng xử lý.

Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu phối hợp với nhà bán hàng, nhà phân phối để rà soát, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả xử lý trước ngày 27/4.