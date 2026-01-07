Mới nhất
Đánh thức hành trình sống khỏe: "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 sẵn sàng khai màn vào 20h tối nay

Thứ tư, 14:23 07/01/2026 | Y tế
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Trước giờ lên sóng lúc 20h ngày 7/1/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ê-kíp lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 gấp rút tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật, khuấy động sân khấu và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động.

Lễ trao giải do Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, sẽ vinh danh Top 12 gương mặt xuất sắc nhất được chọn từ hàng nghìn hồ sơ dự thi. Bên cạnh phần trao giải, chương trình mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn như nhảy hiện đại của vũ đoàn ASP, phần trình diễn violin giàu cảm xúc của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, ca khúc "Ta đã thấy nhau" do rapper RAM C thể hiện và màn remix "Mùa xuân đến rồi" khuấy động không khí.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 7/1 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV9 và phát sóng đồng thời trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Một số tiết mục ca múa nhạc trong buổi tổng duyệt.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Sân khấu tổng duyệt lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 .

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Những động tác uyển chuyển, tươi trẻ của đội hình múa trong trang phục áo dài hồng trên nền LED rực sắc.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Vũ đoàn ASP tập luyện màn nhảy hiện đại sôi động, chuẩn bị “đốt nóng” sân khấu đêm trao giải.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Tiết mục ca nhạc kết hợp múa lân sư rồng tạo điểm nhấn vui tươi, khuấy động khán phòng trước giờ G.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền tổng duyệt phần trình diễn giàu cảm xúc, hòa quyện cùng tiết mục múa đương đại.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Phần biểu diễn violin, một “điểm chạm” cảm xúc trong cấu trúc chương trình, kết nối âm nhạc với hành trình nỗ lực của các thí sinh.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Rapper RAM C tổng duyệt ca khúc “Ta đã thấy nhau” truyền tải tinh thần vượt giới hạn – dám thay đổi.

Đánh thức hành trình sống khỏe:

Đánh thức hành trình sống khỏe:

