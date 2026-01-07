Đánh thức hành trình sống khỏe: "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 sẵn sàng khai màn vào 20h tối nay
Trước giờ lên sóng lúc 20h ngày 7/1/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ê-kíp lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 gấp rút tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật, khuấy động sân khấu và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động.
Lễ trao giải do Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, sẽ vinh danh Top 12 gương mặt xuất sắc nhất được chọn từ hàng nghìn hồ sơ dự thi. Bên cạnh phần trao giải, chương trình mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn như nhảy hiện đại của vũ đoàn ASP, phần trình diễn violin giàu cảm xúc của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, ca khúc "Ta đã thấy nhau" do rapper RAM C thể hiện và màn remix "Mùa xuân đến rồi" khuấy động không khí.
Một số tiết mục ca múa nhạc trong buổi tổng duyệt.
