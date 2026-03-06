Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Ngày 6/3, Bệnh viện K đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề " Phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo (vNOTES) trong phụ khoa: Thách thức và Xu hướng tương lai ".

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện K trong việc ứng dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại bậc nhất thế giới vào điều trị ung thư phụ khoa, đặc biệt là kỹ thuật sinh thiết hạch cửa bằng ICG (Indocyanine Green) kết hợp phẫu thuật vNOTES – lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam hồi tháng 1/2026.

Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ các vấn đề chuyên môn liên quan đến phẫu thuật vNOTES.

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cùng Phó Giám đốc Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Đỗ Hùng Kiên và các chuyên gia quốc tế, trong nước tại hội thảo.

Dấu ấn từ những ca phẫu thuật trình diễn độc đáo

Điểm nhấn của chương trình là phiên phẫu thuật trình diễn trực tiếp hai ca bệnh phức tạp do TS.BS. Lê Trí Chinh – Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K cùng ê-kíp chuyên gia thực hiện.

Ca thứ nhất là phẫu thuật vNOTES cắt tử cung toàn bộ trên bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai– một thách thức lớn do tình trạng dính sau mổ. Ca thứ hai, cũng là ca bệnh được đặc biệt quan tâm, là phẫu thuật vNOTES cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ kết hợp sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc sử dụng ICG trên bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Đây là kỹ thuật "hai trong một" chưa từng được thực hiện tại Việt Nam trước đó: vừa ứng dụng chất chỉ thị màu huỳnh quang ICG để xác định chính xác hạch cửa (hạch đầu tiên đón nhận dòng bạch huyết từ khối u), vừa tiến hành phẫu thuật triệt căn hoàn toàn qua đường âm đạo – không một vết rạch nào trên thành bụng. Nhờ đó, bệnh nhân tránh được biến chứng phù bạch huyết chi dưới, giảm đau, hồi phục nhanh và không để lại sẹo, mang lại giá trị nhân văn to lớn.

Dưới sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu như PGS.TS.BS. Nguyễn Quốc Trường Chinh (Đại học Y khoa Texas, Hoa Kỳ) và TS.BS. Đỗ Hữu Triều (Trung tâm Y khoa Đại học Rush, Hoa Kỳ), các bác sĩ tham dự đã được thấy quy trình tiêm ICG, cách thức xác định hạch cửa dưới ánh sáng cận hồng ngoại và các thao tác phẫu tích tinh tế trong không gian chật hẹp của đường âm đạo.

TS.BS Lê Trí Chinh – Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K cùng ê-kíp chuyên gia thực hiện phẫu thuật trình diễn trực tiếp hai ca bệnh phức tạp với sự chứng kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Cuộc cách mạng trong điều trị ung thư phụ khoa, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh tối đa

Buổi chiều cùng ngày, phiên hội thảo khoa học tại hội trường đã diễn ra sôi nổi với 4 báo cáo mang đậm tính chuyên môn. Mở đầu, TS.BS. Đỗ Hữu Triều trình bày về cơ sở giải phẫu và cách tiếp cận vNOTES trong phụ khoa, giúp các đại biểu hiểu rõ nền tảng của phương pháp này.

Đặc biệt, sự góp mặt của TTƯT.BSCK2. Nguyễn Văn Tiến – Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh – với báo cáo "Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo: Kết quả và kinh nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh" đã mang đến góc nhìn đa chiều từ phía Nam, thể hiện tinh thần hợp tác, học hỏi lẫn nhau giữa hai trung tâm ung bướu hàng đầu cả nước.

Tiếp đó, TS.BS. Lê Trí Chinh đã công bố kết quả ấn tượng từ gần 300 ca vNOTES tại Bệnh viện K, từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội.

Chia sẻ thêm, TS.BS. Lê Trí Chinh, người trực tiếp thực hiện ca mổ tại Bệnh viện K chia sẻ, hành trình chinh phục vNOTES của các bác sĩ Bệnh viện K bắt đầu từ những bước đi thận trọng, bài bản, từ phẫu thuật mở kinh điển đến nội soi ổ bụng, và nay là vNOTES.

Nguyên tắc 'an toàn cho người bệnh là trên hết' luôn được đặt lên hàng đầu. Gần 300 ca phẫu thuật đã thực hiện là nền tảng vững chắc để chúng tôi tự tin ứng dụng kỹ thuật cao hơn.

"Với thành công này, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều buổi hội thảo, nhiều chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để các bệnh viện trên cả nước có thể tiếp cận và ứng dụng vNOTES, mang lại lợi ích cho đông đảo người bệnh"- TS.BS Lê Trí Chinh nói.

PGS.TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện K phát biểu.

Kết thúc phiên báo cáo, PGS.TS.BS. Nguyễn Quốc Trường Chinh đã mở ra một tầm nhìn mới với bài trình bày về "vNOTES kết hợp Robotic: Triển vọng tương lai". Ông nhấn mạnh: "Sự kết hợp giữa ưu điểm không sẹo của vNOTES với độ chính xác và linh hoạt của Robot phẫu thuật sẽ là cuộc cách mạng tiếp theo trong điều trị ung thư phụ khoa, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh một cách tối đa."

Khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện K, mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tọa hội thảo cho rằng, thành công của chương trình hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của tập thể Khoa Ngoại Phụ khoa - Bệnh viện K, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn của Bệnh viện K: không ngừng cập nhật và làm chủ những kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, đưa về phục vụ người bệnh Việt Nam.

"Chúng tôi đặc biệt tự hào khi lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật sinh thiết hạch cửa bằng ICG qua đường vNOTES – một bước tiến vượt bậc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực"- PGS.TS Phạm Văn Bình nói.

Hội thảo cũng là dịp để các chuyên gia quốc tế và trong nước cùng trao đổi, thảo luận sôi nổi về những thách thức, khó khăn khi triển khai kỹ thuật vNOTES, cũng như các giải pháp khắc phục.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia hội thảo.

Sự hiện diện của hai chuyên gia hàng đầu từ Hoa Kỳ không chỉ mang đến những bài học kinh nghiệm quý báu mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đưa kỹ thuật vNOTES trở thành tiêu chuẩn trong điều trị các bệnh lý phụ khoa tại Việt Nam.

Với những thành công từ chương trình, Bệnh viện K tiếp tục khẳng định vai trò đầu ngành, là địa chỉ tin cậy cho người bệnh và là cái nôi đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.