Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Liên quan vụ nam thanh niên vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?", Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã mời thanh niên này lên làm việc.

Theo TTO, ngày 21/9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận nguồn tin của chị Lê Thị Kim N (SN 1990, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về việc chị bị 1 nam thanh niên đánh tại khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa đã xác định người đánh chị N là Trần Triệu Quí (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến) và đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Quí đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Trần Triệu Quí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đại diện Công an phường Tuy Hòa, từ khi xảy ra vụ việc đến hết ngày 22/9, Quí không có mặt tại nơi cư trú. Đến sáng nay, xác định thanh niên này ở nhà nên công an đã mời lên làm việc.

Hiện Công an phường Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 21/9, tại một quán tạp hóa ở gần Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk). Thời điểm trên, 1 nam thanh niên xăm trổ vào tiệm tạp hóa trên hỏi mua 3 gói mì ăn liền và được chủ quán báo giá 30.000 đồng.

Nghe giá tiền, thanh niên này chê mắc. Người bán hàng trả lời: "Mắc thì thôi". Ngay sau đó, thanh niên này lớn tiếng gây sự, hạch hỏi "biết tao là ai không?" rồi dùng chân đạp mạnh vào đùi và bụng của người phụ nữ mang thai đang bán hàng.

Hình ảnh nam thanh niên vung tay đánh người phụ nữ mang bầu (ảnh cắt từ clip).

Mẹ của người phụ nữ mang thai này chạy ra can ngăn cũng bị thanh niên này đạp vào người rồi dọa đánh cả hai mẹ con. Anh ta còn dùng dép ném trúng người của người phụ nữ mang thai, dọa ra đường sẽ "xử".

Tiếp đó, thanh niên nêu trên tuyên bố đứng trước tiệm tạp hóa không rời đi, thách thức chủ tiệm gọi công an.

Được biết sau khi xảy ra sự việc mẹ của Quí có đến bệnh viện gặp và xin lỗi chị N.

"Mẹ người này nói do không dùng Facebook nên không biết sự việc, chỉ đến khi công an tới nhà làm việc mới hay tin, nên vội chạy xuống xin lỗi, thăm tôi. Người mẹ mong tôi bỏ qua và xin chịu viện phí. Quan điểm của tôi là ai sai đến đâu thì cơ quan có chức năng xử lý đến đó theo quy định pháp luật. Hiện tại chỉ có mẹ người đánh xin lỗi tôi, còn người đánh đến bây giờ vẫn không có bất kỳ lời nói nào", chị N cho hay.

Hiện tại chị N vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.