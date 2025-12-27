Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan
GĐXH - Liên quan đến vụ thả chó dữ cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Lương và bố đẻ là Trần Nhật Hòa để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát, thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội).
Hai đối tượng bị tạm giữ là Trần Quốc Lương (sinh năm 1988) và bố đẻ là Trần Nhật Hòa (sinh năm 1959), cùng trú tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân.
Cụ thể, vào chiều ngày 25/12/2025, Trần Quốc Lương xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh H. (sinh năm 1986, người cùng xóm). Thời điểm này, ông Trần Nhật Hòa (bố của Lương) đã can ngăn và đuổi con trai vào nhà.
Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Đến khoảng 16h00 cùng ngày, Lương dắt theo con chó của mình đi ra ngoài đường thì chạm mặt vợ chồng anh H, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.
Đỉnh điểm của sự việc, ông Trần Nhật Hòa đã lao vào dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh H. Thấy bố đang đánh nhau, Lương ở bên ngoài đã có hành động đẩy con chó về phía ông Hòa và anh H đang giằng co.
Hậu quả, con chó hung dữ đã lao vào cắn loạn xạ, khiến vài người bị thương, trong đó vợ anh H. là người bị thương tích nặng nề nhất (như hình ảnh trong video lan truyền). Cả anh H. và vợ đều bị thương nhiều chỗ trên cơ thể.
Hành vi của hai cha con Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương được xác định là coi thường pháp luật, gây náo loạn khu dân cư và xâm phạm đến sức khỏe người khác.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả hai đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Ngày 27/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
GĐXH - Trong quá trình di chuyển trên đường, tài xế Chương thực hiện thao tác chuyển hướng xe nhưng thiếu chú ý quan sát và không đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết dẫn đến va chạm mạnh với xe mô tô do ông K. điều khiển làm nạn nhân tử vong sau đó.
GĐXH - Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt trên 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự...
GĐXH - Hành vi mang chó dữ không rọ mõm ra nơi công cộng, cố ý thả chó tấn công người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội...
GĐXH - Chỉ một cuộc điện thoại tự xưng "công an", một lời đe dọa về vòng lao lý, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Nghệ An suýt mất trắng 60 triệu đồng. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, người già vẫn là đối tượng dễ bị đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang trước các chiêu lừa tinh vi.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.
GĐXH - Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, hai đối tượng từ Hà Tĩnh đã lặng lẽ "càn quét" hơn 150 trạm phát sóng tại Nghệ An, cắt trộm dây cáp chống sét, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng và để lại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông giữa mùa mưa bão.
GĐXH - Nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào qua biên giới về Việt Nam.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khám phá thành công chuyên án 1225L đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
GĐXH - Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố nhóm trai bản về tội cố ý gây thương tích.
