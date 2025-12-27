Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát, thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội).

Hai đối tượng bị tạm giữ là Trần Quốc Lương (sinh năm 1988) và bố đẻ là Trần Nhật Hòa (sinh năm 1959), cùng trú tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân.

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CAHN

Cụ thể, vào chiều ngày 25/12/2025, Trần Quốc Lương xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh H. (sinh năm 1986, người cùng xóm). Thời điểm này, ông Trần Nhật Hòa (bố của Lương) đã can ngăn và đuổi con trai vào nhà.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Đến khoảng 16h00 cùng ngày, Lương dắt theo con chó của mình đi ra ngoài đường thì chạm mặt vợ chồng anh H, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.

Đỉnh điểm của sự việc, ông Trần Nhật Hòa đã lao vào dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh H. Thấy bố đang đánh nhau, Lương ở bên ngoài đã có hành động đẩy con chó về phía ông Hòa và anh H đang giằng co.

Khoảnh khắc đối tượng thả chó vào đám đông. Ảnh cắt từ video

Hậu quả, con chó hung dữ đã lao vào cắn loạn xạ, khiến vài người bị thương, trong đó vợ anh H. là người bị thương tích nặng nề nhất (như hình ảnh trong video lan truyền). Cả anh H. và vợ đều bị thương nhiều chỗ trên cơ thể.

Hành vi của hai cha con Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương được xác định là coi thường pháp luật, gây náo loạn khu dân cư và xâm phạm đến sức khỏe người khác.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả hai đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

