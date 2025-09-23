Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.
Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một gã thanh niên hành hung người phụ nữ mang thai khi mua hàng.
Theo hình ảnh từ đoạn clip, thanh niên mặc áo đen ngắn tay, quần dài màu đen, mang dép màu đỏ, quai trắng, đến một quán tạp hóa gần Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để hỏi mua 3 gói mì ăn liền. Khi nghe chủ quán là chị Lê Thị Kim N (SN 1990, trú ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), báo giá mỗi gói 10.000 đồng, nam thanh niên lên tiếng "Bán mắc dữ".
Chị N đáp lại: "Hồi giờ vậy chứ không mắc đâu". Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N.
Video: Thanh niên đánh thai phụ và hỏi 'biết tao là ai không? (nguồn: VTC News)
Sau đó chị N nhập viện tại Khoa điều trị theo yêu cầu thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để theo dõi sức khỏe và thai nhi, trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, nhưng bụng trái đau từng cơn lan ra phía sau.
"Tôi đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn bị thanh niên này đạp vào bụng. Đối tượng sau đó tiếp tục chửi bới, ném dép về phía tôi và liên tục hăm dọa: "Biết tao là ai không?". Mẹ tôi can ngăn cũng bị đối tượng hành hung" – NLĐO dẫn lời chị N.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cũng xác nhận, sản phụ nhập viện lúc gần 2h sáng 21/9 trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông. Các bác sĩ sản khoa chuẩn đoán chị N bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.
Chia sẻ trên VTC News, chị N cho hay, tối 22/9, có một phụ nữ tự xưng là mẹ của thanh niên này đã tìm đến quán để xin lỗi.
Theo lời chị N, khoảng 19h, trời mưa lớn, người phụ nữ mặc áo mưa vừa khóc vừa nói: "Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí".
Tuy nhiên, chị N cho biết chỉ có mẹ của thanh niên đến xin lỗi, còn người trực tiếp hành hung vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa.
"Khi tôi đăng clip lên mạng xã hội, người này gọi điện hăm dọa, bắt gỡ xuống, nếu không thì sẽ không yên ổn bán hàng", chị N kể.
Trên Báo CAND, ông Nguyễn Công Thành (Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) cho biết, Công an phường Tuy Hòa đã và đang xác minh, xử lý đối tượng hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.
Công an phường Tuy Hòa đã ghi lời khai chị N cùng người mẹ, đồng thời thu thập một số chứng cứ khác để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
GĐXH - Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người đánh thai phụ Lê Thị Kim N (SN 1990, tỉnh Đắk Lắk) là Trần Triệu Q (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến). Nam thanh niên này đã được mời lên làm việc.
