Bất ngờ lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, trụ sở tại số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các lệnh và quyết định trên đã được Viện KSND thành phố phê chuẩn.

Công an đang trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân Nguyễn Thị Tiền Th (31 tuổi, quê Đắk Lắk) và thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo VietnamNet, tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao những ngày qua là một phần diễn biến mâu thuẫn giữa bà và chị Th.

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Ảnh: CA

Bà Chinh khai rằng, chị Th nhiều lần tìm đến phòng khám, có lời nói phản ứng về dịch vụ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên bà tìm cách xua đuổi. Từ những lần đó dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và trong lúc nóng giận, bà Chinh không kiểm soát được hành vi, đã hành hung, dùng thanh sắt đe dọa, làm hư hỏng tài sản gồm điện thoại và mắt kính của chị Th.

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Tiền Th về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông). Công an phường Hạnh Thông đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ cơ sở nha khoa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Th là khách hàng sử dụng dịch vụ của Cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị Th có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị Th đã sử dụng.

Ngày 3/9, khi chị Th cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị Th. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Hình ảnh chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Công an TPHCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo nguồn VietnamNet, khi kiểm tra phòng khám nha khoa Tuyết Chinh Sở Y tế TPHCM phát hiện nhiều sai phạm như: không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có 3 nhân viên hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa xuất trình được giấy phép hành nghề.

Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, đồng thời tiếp tục làm rõ các vi phạm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.