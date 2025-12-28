Mới nhất
Ninh Bình: Đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuý

Chủ nhật, 20:00 28/12/2025
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra 2 quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hoa Lư.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, khoảng 23h50 ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra quán bar Maybach và quán bar Qlounge 135 tại phường Hoa Lư.

Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar đang mở nhạc với công suất lớn. Qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy.

Ninh Bình kiểm tra quán bar , phát hiện nhiều người dương tính ma túy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar trên địa bàn phường Hòa Lư.

Qua đấu tranh làm rõ đủ căn cứ tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, đấu tranh mở rộng, truy xét nóng nguồn ma túy, bắt giữ 04 đối tượng trên địa bàn có hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng sử dụng ở 2 quán bar.

Ninh Bình kiểm tra quán bar , phát hiện nhiều người dương tính ma túy - Ảnh 2.

Một số tang vật thu giữ tại quán bar.

Tang vật thu giữ tổng cộng 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi zíp bên trong có chứa ma túy ketamine, 06 túi ma túy nước vui, 05 bình khí N20 và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không bao che, không tiếp tay cho tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nói riêng. Mọi hành vi phạm tội hoặc bao che, tiếp tay cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời điều tra, giải quyết.

