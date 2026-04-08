Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?

Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh sinh năm 1992, sống tại TP.HCM. Trước khi trở thành đạo diễn của "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", Đặng Tuấn Chinh từng có quãng thời gian đầy thăng trầm.

Sau khi thi trượt đại học ngành kinh tế, Đặng Tuấn Chinh quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật vì đó là cơ hội duy nhất để học cho bằng bạn bè dù chẳng biết tương lai.

Năm 2013, phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" gây sốt mạng xã hội. Thời điểm đó, câu thoại "xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" còn trở thành xu hướng trên các trang mạng xã hội với nhiều phiên bản khác nhau. Sức hút của bộ phim cũng giúp cặp diễn viên chính là Nhã Phương và Đình Hiếu trở nên nổi tiếng.

Không chỉ diễn viên, bộ phim cũng đưa cái tên Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của anh. Dự án mở ra hàng loạt cơ hội cho nam đạo diễn.

Từ đây, anh trở thành người đứng sau loạt sản phẩm đình đám, trong đó phải kể đến Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh) hay MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu)…

Thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh cao 1m76, nhưng chỉ nặng 48kg. Nhưng sau khi gây sốt với "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", nam đạo diễn cũng có sự lột xác về ngoại hình với chiều cao 1m8 cùng cân nặng 75kg.

Năm 2018, đạo diễn Đặng Tuấn Chinh được mời về làm marketing cho các doanh nghiệp và trở thành giám đốc marketing cho một ngân hàng. Sau đó, anh chọn tiếp tục việc học, trở thành Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Kinh tế TP.HCM. Động lực lớn nhất của anh chính là lời hứa với người ba đã mất - người luôn mong muốn anh sẽ đủ ăn, không còn nghèo khổ như ba mẹ anh.

Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh.

Đặng Tuấn Chinh vẫn đang giữ vị trí giám đốc marketing. Ngoài ra, anh vẫn tiếp tục sản xuất thêm nhiều sản phẩm viral chất lượng cho các nhãn hàng.

Dù thành danh song Tuấn Chinh vẫn khiêm tốn không dám nhận mình là đạo diễn, vì bản thân anh không được đào tạo chính quy ngành đạo diễn. Anh thừa nhận làm nghề bằng trải nghiệm của một người đi lên từ con số âm.

Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Tuấn Chinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng: “Thực sự đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin làm sao có thể khá thành công ở mảng đạo diễn, song song lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại một ngân hàng. Có lẽ đó là sự tổng hòa của may mắn cộng với sự cố gắng đến cùng kiệt của bản thân”.

