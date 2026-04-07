Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao

Diễn viên Aimee Lou Wood vụt sáng từ phim "Sex Education"

Aimee Lou Wood (sinh năm 1995) là một trong những sao phim "Sex Education" nhận được giải thưởng danh giá nhờ phần trình diễn xuất sắc trong phim. Trong phim "Sex Education", Aimee vào vai Aimee Gibbs - một trong những hot girl của Trường Trung học Moordale.

Trong phần 1, cô là thành viên của nhóm The Untouchables, nhóm bao gồm những học sinh nổi tiếng nhất, những người được coi là có "địa vị xã hội" cao hơn vì xuất thân từ những gia đình giàu có.

Aimee Lou Wood giành giải BAFTA với vai diễn trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix)

Vai diễn của Aimee Lou Wood là một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín. Nhân vật của Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân.

Nhờ vai diễn này, Aimee đã giành giải Nữ diễn viên hài xuất sắc nhất trong Giải thưởng Truyền hình Viện hàn lâm Anh (British Academy Television Award). Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với "Sex Education", Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón.

Diễn viên phim "Sex Education" - Aimee Lou Wood tham gia nhiều phim "bom tấn"

Sự nghiệp diễn xuất của Aimee Lou Wood nhanh chóng được khẳng định khi cô liên tiếp nhận được các vai diễn mới. Nhân vật Chelsea trong "The White Lotus" mới thực sự đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với sự công nhận toàn cầu.

Aimee Lou Wood đang có sự nghiệp thăng hoa với nhiều dự án phim sắp góp mặt.

Sắp tới Aimee Lou Wood sẽ ra mắt với vai Pattie Boyd - người mẫu, nhiếp ảnh gia và vợ của George Harrison trong bộ phim tiểu sử 4 phần đầy tham vọng về ban nhạc huyền thoại The Beatles. Đây không phải lần đầu Aimee đóng vai một nhân vật có thật nhưng mức độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng với văn hóa đại chúng của Pattie Boyd hứa hẹn đây sẽ là vai diễn mang theo nhiều kỳ vọng và áp lực.

Tiếp theo dự án điện ảnh lớn The Beatles, Aimee Lou Wood còn được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình chuyển thể mới từ tiểu thuyết "Jane Eyre". Nếu vai Pattie Boyd đại diện cho sự kỷ luật, thì nhân vật Jane Eyre là hình mẫu phụ nữ được yêu mến, ngưỡng mộ, một cô gái mồ côi vượt lên trên số phận, kiên cường và mạnh mẽ, tìm kiếm tình yêu, sự độc lập và bình đẳng xã hội ở nước Anh thế kỷ XIX.

Aimee Lou Wood mới nhận thêm đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Film Club". (Ảnh: BBC)

Quá khứ đầy sóng gió của ngôi sao phim "Sex Education"

Aimee Lou Wood hiện đang có sự nghiệp như mơ nhưng ít ai biết được rằng nữ diễn viên thừa nhận rằng đã dành nhiều năm để vượt qua chấn thương thời thơ ấu và đấu tranh với sức khỏe tâm thần của mình, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, chính những khó khăn này đã thúc đẩy cô bước vào ngành công nghiệp phim ảnh. Cô thú nhận 'những người như tôi tham gia diễn xuất vì nó giúp ích cho chúng tôi theo một cách nào đó. Nó giúp bạn thể hiện bản thân hoặc bảo vệ bạn khỏi "những điều tồi tệ".'

Ít ai biết Aimee Lou Wood từng có một tuổi thơ không mấy êm ả.



Sao phim "Sex Education" cũng từng chia sẻ về quá trình trưởng thành "hỗn loạn" của mình, tiết lộ rằng cha cô đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu khiến ông rời khỏi nhà mà không báo trước trong nhiều ngày liền.

“Vì ông ấy, mẹ tôi phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai. Bà ấy đã cố gắng bảo vệ chúng tôi và chịu trách nhiệm về chúng tôi”. Bố mẹ của Aimee Lou Wood đã ly hôn khi cô còn đi học. Sau đó, cô sống với mẹ và cha dượng.

Aimee Lou Wood hồi nhỏ cũng bố mẹ của mình.



Cha dượng của Aimee Lou Wood đã trả tiền cho cô theo học một trường trung học tư thục, nơi cô có thể khám phá tình yêu diễn xuất của mình bằng cách học kịch.

Cha đẻ của Aimee Lou Wood hiện đã cai rượu và mối quan hệ của họ cũng lành mạnh hơn nhiều.

