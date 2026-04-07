Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Ngược đường ngược nắng", mặc dù đã ký biên bản tạm dừng hoạt động nhưng bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) và ông Trực (Anh Tuấn) vẫn lén lút làm tăm hương để trả khách.

Bà Diện quyết muốn kiện ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) vì đã làm chồng bà bị thương, dù thực tế sức khỏe của ông Trực vẫn bình thường.

Ông Trực vẫn bình thường nhưng vẫn giả bộ nằm liệt giường để ăn vạ hàng xóm.

"Bây giờ, hai vợ chồng mình chỉ ở trong nhà thôi, nhỡ ai nhìn thấy anh không phải nằm bất động thì chết. Em sẽ kiện đến cùng để lấy được bí kíp gia truyền của nhà lão Phúc", bà Diện nói với chồng.

Hóa ra, mục tiêu của bà Diện là bí kíp gia truyền của nhà ông Phúc. Bởi dòng hương sạch của nhà ông Phúc có mùi "ma mị", khách hàng đã mua một lần thì không thể sang nhà khác mua được, nên bà ta quyết tâm chiếm đoạt để kinh doanh.

Mai cố gắng tìm đoạn video để chứng minh bố không xô ngã hàng xóm.

Trung (Đình Tú) đã chặn xe Mai (Ngọc Huyền) và muốn cô xem đoạn trích camera sự việc giữa ông Phúc và ông Trực. Tuy nhiên, Mai từ chối thẳng thừng: "Trích cam từ anh thì chắc chắn bất lợi cho bố tôi rồi".

Trong lúc đó, Mai đang cố gắng tiếp cận đoạn băng ghi hình từ camera an ninh nhà bà ngoại của Thắng. Đoạn camera này là bằng chứng quan trọng giúp minh oan cho bố cô trong vụ xô xát với hàng xóm. Tuy nhiên, nam thanh niên này lại lấy lý do "file nặng" không gửi qua mạng được để làm mồi nhử, tán tỉnh và ép cô gái phải ra quán xem cùng mình.

Cụ Chính bất ngờ trước thông tin con trai xô xát với hàng xóm.

Ở diễn biến khác trong tập phim, cụ Chính nghe được tin con dâu mình lại gây sự với nhà ông Phúc. Người trong làng đồn rằng ông Trực bị ông Phúc đẩy ngã ở kho hàng. Nhưng bà Tính lại khẳng định ông Trực hoàn toàn không bị chảy máu, khâu vá hay thương tích nặng, nhưng lại giả vờ phải đi cấp cứu trạm xá để thưa kiện. Cụ Chính vô cùng ngỡ ngàng và sốc vì con cái trong nhà đã giấu bà toàn bộ sự việc này.

Tập 5 "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 7/4 trên VTV1.

