Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Trong trích đoạn hé lộ tập 20 phim "Bước chân vào đời", Quân (Huỳnh Anh) vẫn không thể trở lại bình thường sau khi chia tay Thương (Quỳnh Kool). Anh không bỏ nhà đi như lần trước cũng không cãi vã, tranh luận với bố mẹ.

Tuy nhiên, Quân vẫn thể hiện xa cách với bố mẹ. Ngày nghỉ, ăn sáng xong, bố Quân khéo léo nhắc con pha ấm trà để hai bố con ra vườn ngắm cá, nhưng anh thẳng thắn đáp lời bố: "Hôm nay con không có tâm trạng".

Quân có nhiều biểu hiện khác so với trước đây.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) không thể ngồi im để con trai như vậy nên trách móc: "Con có còn là Quân của mẹ nữa không thế?". Quân nói mình vẫn là con của bố mẹ, làm những điều bố mẹ muốn, ăn đồ ăn mẹ nấu, thậm chí những đồ Quân không thích.

"Từ trước đến giờ có bao giờ con ăn chè đâu nhưng con vẫn ăn cho bố mẹ vui đấy thôi" - Quân bóng gió nhắc nhở tới chuyện chia tay Thương.

Quân có nhiều thay đổi sau khi chia tay Thương.

Trong khi đó, Thương và Lâm (Mạnh Trường) đã có cuộc trò chuyện về việc Thương chia tay Quân. Ban đầu Lâm trách Thương khi quyết định chia tay, bởi anh cho rằng, nếu chia tay thì cả Thương và Quân đều đau khổ. Cuộc sống đâu chỉ có ngày hôm nay.

Còn Thương, cô có lý do của mình. Nếu chia tay thì mâu thuẫn giữa Quân và bố mẹ sẽ được giải quyết. Nếu cố chấp thì bố mẹ Quân sẽ phiền lòng, Thương bị xem thường và các em của cô bị tổn thương. Thương khẳng định, nếu chỉ có một mình thì cô sẽ chịu đựng được tất cả nhưng cô lại không thể sống chỉ vì bản thân mình.

Thương có cuộc gặp và chia sẻ nhiều điều với Lâm - anh họ của Quân.

Ở diễn biến khác trong tập phim, thấy chị Thương vẫn buồn, Minh cảm thấy lo lắng, còn Trang lại cho rằng vết thương nào cũng cần thời gian mới có thể lành được. Nghe vậy, Minh lại tự ái cho rằng vì mình chuyển lên đây ở cùng hai chị nên các chị mới "mọc" ra vấn đề.

Trang và Minh vẫn còn lo lắng cho chị gái sau khi chia tay bạn trai.

Tập 20 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 7/4 trên VTV3.

