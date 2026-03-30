Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

"Tuần văn hóa cội nguồn Việt" đặc sắc

Lễ hội Bình Đà - Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân là lễ hội đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là một trong những lễ hội lớn mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt nhằm ôn lại ký ức buổi đầu khai sinh, lập địa; tưởng nhớ công ơn Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - "Tổ dân bách Việt" đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, dựng xây cơ nghiệp.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, lễ hội vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ với đầy đủ nghi lễ truyền thống. Cùng với thời gian, lễ hội ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ngày 30/3/2026, tại Hà Nội, UBND xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Bình Đà năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, Lễ hội Bình Đà năm nay nằm trong khuôn khổ "Tuần văn hóa cội nguồn Việt" diễn ra từ 13–22/4 với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn là lễ khai mạc tối 19/4 tại sân Đền Nội Bình Đà, mang chủ đề "Hào khí Lạc Hồng – Hội tụ và lan tỏa", tái hiện huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, tôn vinh cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Nghi lễ trọng tâm – rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra vào sáng 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), được tổ chức trang nghiêm, đáp ứng nguyện vọng hướng về cội nguồn của của đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ thả Bánh Thánh - nghi thức truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa làng Bình Đà; trình diễn pháo bông nghệ thuật truyền thống làng Bình Đà; lễ thượng cờ kết hợp khinh khí cầu… Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện khinh khí cầu cung tiến lá Đại kỳ ngũ sắc lớn nhất Việt Nam (diện tích 340m²), biểu trưng cho 34 tỉnh, thành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Lá cờ này dự kiến sẽ được dâng lên Quốc Tổ và lưu giữ tại Đền Nội.

Song song với phần lễ là chuỗi hoạt động hội sôi động như trống hội, giải bóng đá thanh niên, hội chợ sản phẩm làng nghề – OCOP, thi làm bánh trôi, bánh chay và các trò chơi dân gian, tạo không khí gắn kết cộng đồng.

Không gian di sản độc đáo, giàu giá trị lịch sử

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết, Bình Đà được xem là làng cổ hiếm hoi mang kiến trúc đặc biệt "đền trong đình, đình trong đền". Trung tâm của quần thể là Đền Nội – nơi thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tọa lạc trên thế đất "Hoàng Quy Cung" (gò hình con rùa), hướng Đông, nhìn về dãy núi xa phía Tây.

Di tích này lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quý, nổi bật là bức phù điêu hơn 1.000 năm tuổi, tương truyền do vua Đinh Tiên Hoàng cho chế tác. Tác phẩm khắc họa hình tượng Lạc Long Quân cùng các Lạc hầu, Lạc tướng trong cảnh hội đua thuyền, được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Không chỉ là hoạt động văn hóa – tín ngưỡng, Lễ hội Bình Đà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Phát biểu tại sự kiện, TS Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, các điểm đến tâm linh gắn với cội nguồn dân tộc đang ngày càng thu hút du khách trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Dự kiến năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Trong đó, các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống, đặc biệt là du lịch tâm linh, được xác định là hướng đi chiến lược.

Việc nâng tầm tổ chức Lễ hội Bình Đà không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp về cội nguồn dân tộc Việt Nam ra thế giới.