Đánh thức ký ức Thăng Long từ không gian linh thiêng Tây Trấn

Không gian nghệ thuật giàu cảm xúc

Tối 28/3, tại Đền Voi Phục – một trong "Thăng Long tứ trấn", chương trình nghệ thuật "Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn" đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo khán giả và người dân tham dự.

Lấy cảm hứng từ chiều sâu lịch sử và hệ thống huyền tích dân gian, chương trình tái hiện hình tượng Linh Lang Đại Vương – vị tướng tài dưới triều Lý, người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Những lớp diễn giàu tính biểu tượng đã khắc họa rõ nét khí phách anh hùng, tinh thần quật cường của dân tộc.

Được dàn dựng theo hình thức sân khấu bán thực cảnh, chương trình tận dụng tối đa không gian di tích, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thực và nghệ thuật sân khấu. Ánh sáng, âm thanh, cùng các thủ pháp dàn dựng hiện đại đã góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, vừa chân thực, vừa giàu cảm xúc.

Mở đầu là tiết mục trống hội – thơ múa "Thăng Long tứ trấn uy linh", tái hiện không gian linh thiêng của kinh thành xưa. Từ đó, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua các lớp trầm tích văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, làm nổi bật chiều sâu lịch sử của Thăng Long – Hà Nội.

Các tiết mục được xây dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, giữa yếu tố sân khấu và điện ảnh. Những cảnh diễn về huyền tích Linh Lang Đại Vương, các chiến công hiển hách và đời sống cư dân Thăng Long xưa được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình gồm ba chương: "Khí phách Linh Lang - Thượng đẳng phúc thần", "Hào khí ngàn năm - Uy danh Tây Trấn" và "Rạng rỡ Thăng Long - Kỷ nguyên bừng sáng". Kết cấu này không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn khẳng định sự tiếp nối giữa truyền thống và khát vọng phát triển của Hà Nội hôm nay.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ và hàng trăm diễn viên quần chúng. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và người dân đã tạo nên quy mô hoành tráng, đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy di sản.

Thông qua các nghi lễ trang nghiêm và tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tôn vinh tinh thần quật cường của cha ông, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng.

Nối dài hành trình "thắp sáng" di sản

"Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn" không chỉ là một dấu ấn nghệ thuật, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn sáng tạo mà đạo diễn Mai Thanh Tùng đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trước đó, các chương trình sân khấu bán thực cảnh tại Linh thiêng Đình Chèm, lễ hội Gò Đống Đa và lễ hội đình Trường Lâm đã cho thấy hướng đi rõ nét: đưa di sản ra khỏi trạng thái tĩnh, trở thành những câu chuyện sống động, có khả năng chạm tới cảm xúc của công chúng.

Điểm chung trong các chương trình là việc lựa chọn không gian gốc – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và lịch sử địa phương – để dàn dựng. Từ đó, những câu chuyện dân gian, sự kiện lịch sử được tái hiện dưới góc nhìn nghệ thuật, góp phần làm sống lại ký ức của một vùng đất, một cộng đồng.

Sự tham gia trực tiếp của đông đảo người dân là yếu tố tạo nên sức sống cho các chương trình. Không chỉ là người xem, họ trở thành chủ thể sáng tạo, góp phần kể lại chính câu chuyện của quê hương mình. Qua đó, niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản được khơi dậy mạnh mẽ.

Việc tận dụng không gian thực tế như đình làng, bến nước, con đường hay những địa điểm gắn với lịch sử đã giúp các chương trình tạo nên dấu ấn riêng. Những không gian quen thuộc được "biến hóa" thành sân khấu nghệ thuật, mang đến trải nghiệm vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng cũng cho thấy sự nhất quán trong quan điểm sáng tạo: di sản không chỉ là những giá trị cần bảo tồn, mà còn là "kho báu sống động" để kể những câu chuyện mới. Từ những di tích nổi tiếng đến ký ức đời thường, tất cả đều có thể trở thành chất liệu nghệ thuật.

Chính cách tiếp cận này đã giúp các chương trình tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực. Từ phạm vi cộng đồng, những giá trị văn hóa đã được quảng bá rộng rãi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Tuy nhiên, hành trình này cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Việc cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa yếu tố nghi lễ và tính giải trí, cũng như yêu cầu về kỹ thuật trong không gian mở là những thách thức cần tiếp tục được hoàn thiện.

Với những gì đã thể hiện, có thể thấy đạo diễn Mai Thanh Tùng đang từng bước hiện thực hóa mong muốn "dịch" những "cuốn tiểu thuyết" di tích sang ngôn ngữ sân khấu. Ở đó, mỗi di sản không chỉ được kể lại, mà còn được làm mới, để trở nên gần gũi và chạm tới trái tim của khán giả hôm nay.

Từ "Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn", hành trình ấy tiếp tục được nối dài, góp phần để di sản Thủ đô không chỉ được gìn giữ, mà còn tỏa sáng trong đời sống đương đại.