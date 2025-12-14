Đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ thế nào để tránh được xung khắc với những đồ dùng nội thất khác?
GĐXH - Đặt bàn trang điểm ở trong không gian phòng ngủ, cần phải quan tâm đến những yếu tố về hướng cũng như vị trí đặt sao cho hợp phong thủy, tránh xung khắc với những đồ dùng nội thất khác.
Vị trí đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ không chiếu trực tiếp vào giường
Phòng ngủ là nơi để mọi người thư giãn, nghỉ ngơi và cũng chính là không gian riêng tư. Theo phong thủy, bố trí bàn trang điểm có gương chiếu thẳng vào khu vực giường sẽ là điều cấm kỵ.
Gương có khả năng phản chiếu ánh sáng, nên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và có thể gây mất ngủ. Nếu đêm khuya hoặc khi bất chợt tỉnh dậy thấy loáng thoáng hình bóng phản chiếu ở trên gương như có ai ở chung với mình sẽ khiến cho bạn giật mình, mất ngủ và sẽ ám ảnh dễ sinh ra ảo giác. Hay thậm chí cảm thấy bất an.
Vì vậy, tuyệt đối không nên đặt bàn trang điểm phong thủy chiếu thẳng vào khu vực giường ngủ cho dù là ở bất cứ hướng nào.
Không đặt bàn trang điểm đối diện cửa ra vào
Trong phong thủy, những đồ vật có gương thì không nên đặt đối diện với cửa ra vào. Vì nó sẽ phản chiếu những tài lộc, phúc khí ra bên ngoài và có thể khiến cho gia chủ dễ bị thất thoát tài lộc và mất đi vận may.
Không đặt bàn trang điểm có gương về hướng Nam
Gương sẽ thuộc hành thủy, tuy nhiên hướng Nam chính là khu vực đại diện cho hỏa và cả 2 đều tương khác với nhau. Do đó, bạn cần phải hạn chế đặt các món đồ dùng nội thất có gương tại khu vực phía Nam nhằm tránh mức độ xung khắc cũng như mâu thuẫn trong gia đình.
Một số lưu ý quan trọng khi chọn bàn trang điểm
Bàn trang điểm chính là vật dụng đóng vai trò quan trọng đối với phái đẹp ở trong không gian phòng ngủ. Nó sẽ là nơi lưu trữ những món đồ dùng mỹ phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, nước hoa, đồ dùng trang sức… Tuy nhiên, khi đặt bàn trang điểm theo phong thủy thì bạn cần phải lưu ý một số những điều cụ thể như sau:
Mẫu mã phù hợp với phong cách phòng ngủ
Mẫu mã sản phẩm bàn trang điểm trên thị trường hiện nay rất phong phú và đa dạng, từ cổ điển; tân cổ điển cho đến hiện đại, từ đơn giản cho đến thiết kế hoa văn cầu kỳ.
Do đó, tùy thuộc vào xu hướng thiết kế của căn phòng hiện tại, khi đó gia chủ cần phải cân nhắc lựa chọn trước hoặc dựa theo phong cách vật dụng nội thất trong không gian phòng ngủ để cân nhắc lựa chọn phù hợp với không gian của căn phòng.
Chất liệu sản xuất bàn trang điểm
Những vật liệu lựa chọn để sản xuất bàn trang điểm hiện nay cũng rất phong phú và đa dạng gồm có gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, gỗ MDF, thủy tinh, nhựa… Trong số đó, bàn trang điểm bằng chất liệu gỗ nói chung và gỗ công nghiệp nói riêng luôn được chị em ưu tiên lựa chọn. Vì những sản phẩm được sản xuất từ chất liệu gỗ công nghiệp thông thường sẽ có rất nhiều các tính năng vượt trội như:
Có khả năng chống nước và có độ bền cao; Ít bị tác động từ môi trường và sẽ hạn chế được tình trạng bị cong vênh sau một thời gian dài sử dụng;
Trọng lượng nhẹ và dễ dàng trong khâu di chuyển cũng như dọn dẹp trong không gian căn phòng; Có khả năng giữ màu tốt nên sẽ giúp cho sản phẩm luôn trong tình trạng mới;
Khả năng chống mối mọt, nấm mốc và chống trơn trượt tốt; Màu sắc kiểu dáng vô cùng phong phú; đa dạng và phù hợp những những căn nhà có phong cách ở hiện đại;
Bàn trang điểm gỗ công nghiệp thông thường sẽ có tuổi thọ từ 10 – 15 năm. Chi phí sản phẩm cũng tương đối rẻ hơn do với những vật liệu khác ở trên thị trường.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
