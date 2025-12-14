Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ thế nào để tránh được xung khắc với những đồ dùng nội thất khác?

Chủ nhật, 13:29 14/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đặt bàn trang điểm ở trong không gian phòng ngủ, cần phải quan tâm đến những yếu tố về hướng cũng như vị trí đặt sao cho hợp phong thủy, tránh xung khắc với những đồ dùng nội thất khác.

Vị trí đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ không chiếu trực tiếp vào giường

Phòng ngủ là nơi để mọi người thư giãn, nghỉ ngơi và cũng chính là không gian riêng tư. Theo phong thủy, bố trí bàn trang điểm có gương chiếu thẳng vào khu vực giường sẽ là điều cấm kỵ.

Gương có khả năng phản chiếu ánh sáng, nên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và có thể gây mất ngủ. Nếu đêm khuya hoặc khi bất chợt tỉnh dậy thấy loáng thoáng hình bóng phản chiếu ở trên gương như có ai ở chung với mình sẽ khiến cho bạn giật mình, mất ngủ và sẽ ám ảnh dễ sinh ra ảo giác. Hay thậm chí cảm thấy bất an.

Những điều cấm kỵ khi đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ - Ảnh 1.

Theo phong thủy, bố trí bàn trang điểm có gương chiếu thẳng vào khu vực giường sẽ là điều cấm kỵ.

Vì vậy, tuyệt đối không nên đặt bàn trang điểm phong thủy chiếu thẳng vào khu vực giường ngủ cho dù là ở bất cứ hướng nào.

Không đặt bàn trang điểm đối diện cửa ra vào

Trong phong thủy, những đồ vật có gương thì không nên đặt đối diện với cửa ra vào. Vì nó sẽ phản chiếu những tài lộc, phúc khí ra bên ngoài và có thể khiến cho gia chủ dễ bị thất thoát tài lộc và mất đi vận may.

Không đặt bàn trang điểm có gương về hướng Nam

Gương sẽ thuộc hành thủy, tuy nhiên hướng Nam chính là khu vực đại diện cho hỏa và cả 2 đều tương khác với nhau. Do đó, bạn cần phải hạn chế đặt các món đồ dùng nội thất có gương tại khu vực phía Nam nhằm tránh mức độ xung khắc cũng như mâu thuẫn trong gia đình.

Những điều cấm kỵ khi đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ - Ảnh 2.

Trong phong thủy, những đồ vật có gương thì không nên đặt đối diện với cửa ra vào.

Một số lưu ý quan trọng khi chọn bàn trang điểm

Bàn trang điểm chính là vật dụng đóng vai trò quan trọng đối với phái đẹp ở trong không gian phòng ngủ. Nó sẽ là nơi lưu trữ những món đồ dùng mỹ phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, nước hoa, đồ dùng trang sức… Tuy nhiên, khi đặt bàn trang điểm theo phong thủy thì bạn cần phải lưu ý một số những điều cụ thể như sau:

Mẫu mã phù hợp với phong cách phòng ngủ

Mẫu mã sản phẩm bàn trang điểm trên thị trường hiện nay rất phong phú và đa dạng, từ cổ điển; tân cổ điển cho đến hiện đại, từ đơn giản cho đến thiết kế hoa văn cầu kỳ. 

Do đó, tùy thuộc vào xu hướng thiết kế của căn phòng hiện tại, khi đó gia chủ cần phải cân nhắc lựa chọn trước hoặc dựa theo phong cách vật dụng nội thất trong không gian phòng ngủ để cân nhắc lựa chọn phù hợp với không gian của căn phòng.

Chất liệu sản xuất bàn trang điểm

Những vật liệu lựa chọn để sản xuất bàn trang điểm hiện nay cũng rất phong phú và đa dạng gồm có gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, gỗ MDF, thủy tinh, nhựa… Trong số đó, bàn trang điểm bằng chất liệu gỗ nói chung và gỗ công nghiệp nói riêng luôn được chị em ưu tiên lựa chọn. Vì những sản phẩm được sản xuất từ chất liệu gỗ công nghiệp thông thường sẽ có rất nhiều các tính năng vượt trội như:

Những điều cấm kỵ khi đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ - Ảnh 3.

Những vật liệu lựa chọn để sản xuất bàn trang điểm hiện nay cũng rất phong phú và đa dạng gồm có gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, gỗ MDF, thủy tinh, nhựa…

Có khả năng chống nước và có độ bền cao; Ít bị tác động từ môi trường và sẽ hạn chế được tình trạng bị cong vênh sau một thời gian dài sử dụng;

Trọng lượng nhẹ và dễ dàng trong khâu di chuyển cũng như dọn dẹp trong không gian căn phòng; Có khả năng giữ màu tốt nên sẽ giúp cho sản phẩm luôn trong tình trạng mới;

Khả năng chống mối mọt, nấm mốc và chống trơn trượt tốt; Màu sắc kiểu dáng vô cùng phong phú; đa dạng và phù hợp những những căn nhà có phong cách ở hiện đại;

Bàn trang điểm gỗ công nghiệp thông thường sẽ có tuổi thọ từ 10 – 15 năm. Chi phí sản phẩm cũng tương đối rẻ hơn do với những vật liệu khác ở trên thị trường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những điều cấm kỵ khi đặt bàn trang điểm trong phòng ngủ - Ảnh 4.Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắn

GĐXH - Đá thu hút tài lộc được xem là vật phẩm phong thủy quyền năng, giúp gia chủ hóa giải sát khí, điều hòa năng lượng xung quanh và kích hoạt tài vận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắn

Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắn

Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách

Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Cùng chuyên mục

Căn hộ cao cấp của siêu mẫu Hà Anh lộng lẫy đón Giáng sinh

Căn hộ cao cấp của siêu mẫu Hà Anh lộng lẫy đón Giáng sinh

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cho biết gia đình cô trang trí Giáng sinh sớm vì ngày 17/12 sẽ sang Anh thăm gia đình chồng.

Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắn

Loại đá phong thủy cân bằng sức khỏe, mang lại may mắn

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Đá thu hút tài lộc được xem là vật phẩm phong thủy quyền năng, giúp gia chủ hóa giải sát khí, điều hòa năng lượng xung quanh và kích hoạt tài vận.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng

Không gian sống - 1 ngày trước

Mong muốn của gia chủ là một không gian phòng khách rộng rãi hơn, kết hợp một góc làm việc, một bảng màu hài hòa để cả hai vợ chồng đều thấy dễ chịu.

Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách

Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay có rất nhiều người chơi đá phong thủy. Nhưng không phải ai cũng hiểu về tác dụng, ý nghĩa mà những màu sắc đá phong thủy đem lại. Vì vậy có những người chơi đá phong thủy mà không đúng cách, có thể rước họa vào thân.

Nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹp

Nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹp

- 2 ngày trước

GĐXH - NSND Tự Long khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có bà xã đảm đang, giỏi vun vén tổ ấm.

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

- 2 ngày trước

GĐXH - Tùy theo đặc điểm văn hóa vùng miền mà bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc lại có những điểm khác biệt nhất định.

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc chọn hướng đặt phong thủy két sắt trong phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi dùng mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, mang đến may mắn - tài lộc cho gia chủ.

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc đeo vòng phong thủy không đúng cách có thể khiến chiếc vòng không thể phát huy được những lợi ích vốn có của nó và mang đến vận xui cho người đeo.

Đeo gì để thu hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng?

Đeo gì để thu hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng?

- 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi vật phẩm đều mang nguồn năng lượng riêng, giúp chiêu tài, hóa sát và củng cố vận khí cho chủ nhân. Cùng bài viết sau khám phá những gợi ý phù hợp nhất để chọn cho mình vật phẩm mang lại cát khí và bình an.

Ý nghĩa của tam hợp hoá tam tai là gì?

Ý nghĩa của tam hợp hoá tam tai là gì?

- 3 ngày trước

GĐXH - Trong Tử Vi mệnh lý, học thuyết về tam hợp hóa tam tai được quan tâm đặc biệt vì có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận trình trong 3 năm liên tiếp của một đương số nếu rơi vào vận tam tai.

Xem nhiều

Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo

Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo

GĐXH - Phòng thờ là nơi linh thiêng, kết nối giữa thế giới tâm linh và con người. Hiểu và tuân theo các điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng thờ sẽ giúp gia đình tránh những điều không may, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

Sự khác nhau của bàn thờ gia tiên miền Nam và bàn thờ gia tiên miền Bắc

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

Cách đặt két sắt trong phòng ngủ theo phong thủy để tích tụ tài lộc

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược

Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách

Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top