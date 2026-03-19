Đất có diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ năm 2026

Thứ năm, 10:25 19/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Tách thửa hay hợp thửa là nhu cầu của rất nhiều người dân hiện nay, tuy nhiên căn cứ theo Luật Đất đai 2024, ngoài những trường hợp đất được cấp sổ đỏ lần đầu, đất tách thửa, hợp thửa phải đảm bảo quy định về diện tích tối thiểu của UBND cấp tỉnh mới được cấp sổ đỏ.

Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024, trừ một số trường hợp đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ) theo Điều 146  Luật Đất đai 2024. Đối với tách thửa thì bắt buộc phải kèm theo yêu cầu về diện tích tùy theo loại đất và quy định của pháp luật. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024, việc tách thửa, hợp thửa phải đảm bảo những quy định sau:

- Các thửa đất sau khi tách bắt buộc phải đảm bảo được diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong trường hợp đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời cùng với việc hợp thửa với thửa liền kề.

- Trường hợp đất đã chuyển mục đích sử dụng 1 phần thửa đất thì sau khi tách diện tích tối thiểu của thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp thửa đất có sự kết hợp giữa đất ở và loại đất khác thì không bắt buộc phải tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách.

- Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo án hoặc quyết định của Tòa án mà việc phân chia lại không đảm bảo được các điều kiện, diện tích và kích thước không đủ theo quy định của pháp luật thì không được tách thửa.

Với các trường hợp cấp  sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu, căn cứ theo Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, với từng trường hợp cụ thể lại có những điều kiện riêng.

Trường hợp cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 137).

Trường hợp cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ mà không vi phạm quy định về đất đai hoặc không thuộc trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền (Điều 138).

Trường hợp cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền (Điều 140).

Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ

GĐXH - Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Đất có diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ năm 2026 - Ảnh 2.Mẹ chồng thế hệ mới khiến dân mạng xuýt xoa: Khuyên ly dị, hứa cho con dâu sổ đỏ

Mẹ chồng bất lực trước đứa con trai nghiện game và cờ bạc, xúi con dâu ly dị, hứa sang tên sổ đỏ cho cô; vì ân tình này mà nàng dâu do dự không thể quyết được.

Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

