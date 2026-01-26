Tin vui cho người dân, có thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ 2026
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Nghị quyết 254/2025/QH15, sẽ có thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Căn cứ theo Nghị quyết 254/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, chính thức từ năm nay, sẽ có thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu bao gồm:
1. Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời từ sau ngày 15.10.1993, nếu đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024, sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) chính thức (theo quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật Đất đai).
2. Các trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý nhưng thực tế đang sử dụng ổn định, đúng mục đích và đáp ứng điều kiện luật định cũng được đưa vào diện xem xét cấp sổ đỏ (theo quy định tại Điều 139 của Luật Đất đai).
Ngoài 2 trường hợp trên, theo luật hiện hành, còn có những trường hợp sẽ được cấp sổ đỏ lần đầu bao gồm:
- Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản hoặc trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp một trong các loại Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai 2024 thì thực hiện đăng ký biến động.
- Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp.
- Trường hợp Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua tài sản khác với thời hạn đăng ký biến động theo quy định của Luật Đất đai thì thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.
- Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 của Luật Đất đai thì cấp chung 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
