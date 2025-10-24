Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Từ đầu tháng 9, cùng với các phường, xã khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, chị Phạm Thị Thanh Thủy, cư dân phường Hà Đông, nhận được thông báo từ tổ dân phố về việc thu thập, cập nhật thông tin đất đai để "làm sạch dữ liệu quốc gia". Theo hướng dẫn, mỗi hộ dân cần gửi bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng thông tin cá nhân để cơ quan chức năng đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu.

"Gia đình tôi đã nộp đầy đủ thông tin đất đai cho tổ trưởng dân phố. Tuy nhiên, việc cập nhật dữ liệu để làm gì, mục đích cụ thể ra sao thì chúng tôi là người dân chưa được phổ biến rõ ràng," chị Thủy chia sẻ.

Chị cho biết, cá nhân tôi đồng thuận vì hiểu đây là chủ trương, chính sách của Nhà nước, song mong muốn các cơ quan chức năng có hình thức tuyên truyền dễ hiểu hơn. "Chúng tôi làm theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhưng thực sự chưa nắm được ý nghĩa sâu xa của việc này. Nếu được giải thích cụ thể hơn về lợi ích, chắc chắn người dân sẽ thực hiện chủ động và yên tâm hơn," chị nói.

Chị Phạm Thị Thanh Thủy, phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ quan điểm

Không chỉ có chị Thủy, thực tế hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng có những tâm tư, băn khoăn khi được yêu cầu cung cấp sổ đỏ và CCCD photo. Nhận được thông báo của tổ trưởng tổ dân phố, chị Vũ Hà Vân hiện đang sinh sống tại phường Thanh Xuân cho biết: "Cũng chưa hiểu việc nộp sổ đỏ và CCCD này có ý nghĩa gì, tuy nhiên tôi và mọi người quanh khu vẫn vui vẻ mang đi nộp". Để yên tâm giấy tờ cá nhân mình không bị thất lạc, chị Vân và mọi người quyết định không nộp online, cũng không nộp cho cá nhân nào mà trực tiếp mang ra trụ sở công an phường.

Chiến dịch "làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Công an triển khai trong 90 ngày, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhằm đồng bộ hóa dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư. Mục tiêu là giúp quản lý thông tin đất đai "đúng – đủ – sạch – sống", tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến về đất đai.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: Các hoạt động giao dịch bất động sản tại Việt Nam lâu nay luôn bị "xé lẻ" và phân mảnh qua nhiều cơ quan quản lý khác nhau như thuế, tài nguyên môi trường, quy hoạch, công chứng, và tín dụng. Sự phân mảnh này dẫn đến việc dữ liệu bị tách biệt, thiếu đồng bộ, buộc người dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại giữa các nơi để hoàn tất một giao dịch.

Quan trọng hơn, sự thiếu minh bạch và không đồng nhất của dữ liệu thị trường đã tạo ra môi trường lý tưởng cho các hành vi tiêu cực như thao túng giá, lướt sóng, trốn thuế và rửa tiền. Khi thông tin thị trường không công khai, các hành vi "bơm thổi giá" sẽ dễ dàng xảy ra, gây rủi ro lớn cho người mua nhà ở thực và tiềm ẩn nguy cơ hình thành bong bóng bất động sản. Chính bởi lẽ đó mà việc thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng nền kinh tế số, công dân số, chính phủ số nên việc số hóa các dữ liệu về dân cư, dữ liệu cá nhân, dữ liệu về đất đai là rất cần thiết. Khi dữ liệu thị trường trở nên minh bạch, hành vi bơm thổi giá sẽ bị hạn chế. Đồng thời, Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với dữ liệu đó, thay vì bắt người dân tự đi xác minh ở hàng loạt cơ quan.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại cơ sở, nhiều người dân cho rằng họ cần được hướng dẫn rõ hơn về mục tiêu, quyền lợi và cách thức nộp dữ liệu. "Việc cập nhật dữ liệu là cần thiết, nhưng nếu người dân không hiểu rõ sẽ dễ sinh tâm lý lo lắng về bảo mật thông tin cá nhân," chị Thủy nêu ý kiến.

Theo chị, các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hay chính quyền địa phương nên có những hình thức tuyên truyền cụ thể hơn như qua tờ rơi, loa truyền thanh, hoặc hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư để mọi người hiểu rõ mình đang tham gia vào quá trình gì và dữ liệu sẽ được sử dụng như thế nào thay vì một thông báo ngắn gọn.

"Bất kỳ công dân nào cũng mong muốn thông tin đất đai của mình được minh bạch, chính xác, đúng thực tế. Tôi hy vọng sau đợt rà soát này, các thủ tục hành chính đất đai sẽ được số hóa, thuận tiện hơn, thay vì phải nộp giấy tờ thủ công," chị Thủy bày tỏ.

Hiện nay, hầu như người dân chỉ nhận được thông báo ngắn gọn về nộp sổ đỏ và CCCD phô tô.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc "làm giàu, làm sạch" dữ liệu đất đai là bước quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, đảm bảo thông tin đầy đủ, kết nối với dữ liệu dân cư. Người dân có thể cung cấp, xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID, thay vì nộp bản photo sổ đỏ và căn cước công dân như trước.

Cơ quan chức năng khẳng định, toàn bộ dữ liệu thu thập sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ mục đích quản lý nhà nước, không chia sẻ cho bên thứ ba. Tuy vậy, với nhiều người dân như chị Thủy hay chị Vân điều họ mong nhất là được giải thích cặn kẽ và cảm thấy tin tưởng khi đồng hành cùng chiến dịch.