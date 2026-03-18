Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ

Thứ tư, 09:33 18/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo  Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp thửa đất được tách phải có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

Như vậy, diện tích tối thiểu để tách thửa đất thổ cư (đất ở) hay còn gọi là tách  sổ đỏ sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định. Do đó, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích đất thổ cư tối thiểu được tách thửa. Chẳng hạn, hiện nay, diện tích tối thiểu để tách đất thổ cư tại Hà Nội đối với khu vực cấp phường, thị trấn là 50m2, đối với các xã vùng đồng bằng là 80m2, đối với các xã vùng trung du là 100m2, đối với các xã vùng miền núi là 150m2.

Nguyên tắc tách thửa đất thổ cư hiện nay

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai 2024, đất thổ cư được phép tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

- Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất.

- Việc tách thửa đất phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

- Các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh. Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

- Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện tách thửa.

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồngDùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin vui cho người dân: Sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID

Tin vui cho người dân, có thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ 2026

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Hiếm hoi, những condotel đã được cấp sổ đỏ: Chuyên gia pháp lý nói gì?

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Giá cả thị trường - 20 phút trước

Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Giá cả thị trường - 25 phút trước

GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 18 - 22/3/2026: Cúp điện từ 8 – 11 tiếng/ngày cả loạt khách hàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 54 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 - 22/3/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện mới nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn có thể thay thế những cái tên như Honda Vision hay Air Blade trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới thống trị thị trường.

Vì sao nên mua Xiaomi 17? 'Siêu phẩm' camera Leica và ưu đãi Hotsale cực khủng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Sự ra mắt của điện thoại Xiaomi 17 series đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong cộng đồng công nghệ. Không chỉ dừng lại ở cấu hình mạnh mẽ, dòng sản phẩm này còn khẳng định vị thế dẫn đầu về nhiếp ảnh di động.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 18 - 22/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện cả ngày tăng cao đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 18/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 18/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 17/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Hôm nay (17/3/2026) đã có một người may mắn trúng Vietlott tiền tỷ

Sản phẩm - Dịch vụ
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Giá cả thị trường
Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top