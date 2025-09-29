Dấu ấn của ngành sản phụ khoa trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Dấu ấn lịch sử trong ngành sản phụ khoa

Cuối năm 2024, kỹ thuật US-HIFU (điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn siêu âm) chính thức có mặt tại Việt Nam, được áp dụng tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An theo Quyết định số 3955/QĐ - BYT ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là lần đầu tiên đất nước ta tiếp nhận một kỹ thuật hiện đại trên thế giới trong điều trị u xơ tử cung, u tuyến cơ tử cung và nhiều khối u khác như u gan, u tụy, u vú… Bộ Y tế nhận định, US-HIFU là bước tiến quan trọng nâng tầm y học nước nhà.

Cơ chế của kỹ thuật này dựa trên việc tập trung năng lượng sóng siêu âm vào vùng mô bệnh, làm nhiệt độ tăng cao tới 100°C, khiến mô mục tiêu bị hoại tử đông không hồi phục. Sau đó, khối u sẽ giảm thể tích dần và bị loại bỏ theo cơ chế tự nhiên của cơ thể. Người bệnh có thể trở lại cuộc sống thường ngày chỉ sau một thời gian rất ngắn, thậm chí ngay trong ngày điều trị.

Điều trị khối u bằng kỹ thuật US-HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An

GS. TS. BS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam) cho biết, khi lần đầu tiếp cận với công nghệ US-HIFU, ông thực sự ấn tượng trước khả năng điều trị khối u mà "không nhìn thấy dao, không nhìn thấy máu". Nhiều người bệnh hồi phục "thần tốc" sau một ngày điều trị, nhanh chóng trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường. Trên thế giới đã có hơn 200.000 ca bảo tồn tử cung và hơn 3.500 em bé chào đời từ những người mẹ là bệnh nhân được điều trị khối u bằng US-HIFU.

Với tầm nhìn chiến lược cùng cái tâm của người thầy thuốc luôn hết lòng vì người bệnh, GS. TS. BS Nguyễn Viết Tiến quyết tâm đưa công nghệ y học đỉnh cao này về Việt Nam, dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong việc tiếp cận, học hỏi và chuyển giao kỹ thuật. Ông khẳng định "công nghệ US-HIFU sẽ hỗ trợ thay đổi cục diện điều trị phụ khoa tại Việt Nam".

Hy vọng mới cho người bệnh

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, hơn 300 bệnh nhân đã được điều trị thành công bằng US-HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Trong đó, nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u to, vị trí khó không thể áp dụng mổ hở hay mổ nội soi, vẫn được xử lý an toàn và hiệu quả.

Kỹ thuật US-HIFU cho phép loại bỏ khối u mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tử cung, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng, mất máu, sẹo tử cung hay dính buồng tử cung. Đặc biệt, chính nhờ khả năng bảo tồn tử cung vượt trội, đã có nhiều phụ nữ sau điều trị không chỉ khỏe mạnh trở lại mà còn mang thai tự nhiên thành công. Với những trường hợp phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), US-HIFU cũng mang lại kết quả tích cực khi tử cung được tái tạo lại môi trường thuận lợi cho phôi làm tổ.

Thay vì phải ra nước ngoài điều trị tốn kém nhiều chi phí, giờ đây người dân Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ hàng đầu ngay tại quê hương mình.

Được chẩn đoán có 6 khối u xơ tử cung, trong đó khối lớn nhất kích thước 42x45mm, chị L. (51 tuổi) dự định ra nước ngoài để chữa bệnh, nhưng khi biết Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã triển khai kỹ thuật US-HIFU, chị đã quyết định đến thăm khám và nhanh chóng được sắp xếp điều trị. Không giấu nổi niềm vui, chị L. chia sẻ: được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại quê nhà thực sự là một sự may mắn.

GS. TS. BS Nguyễn Viết Tiến cho biết, một trong những ưu điểm lớn của US-HIFU chính là giúp cơ tử cung sau điều trị vẫn giữ được độ chắc khỏe, không để lại sẹo như khi phẫu thuật mổ hở hay mổ nội soi. Một số trường hợp sau khi mổ hở bóc tách khối u lớn, các khối u nhỏ còn sót lại vẫn có khả năng tiếp tục phát triển. Trong khi đó, US-HIFU cho phép tiêu diệt đồng thời cả khối u chính và các khối u nhỏ lân cận, hạn chế rạch mổ.

Người bệnh điều trị US-HIFU không cần rạch mổ, không chảy máu, không để lại sẹo.

Một trường hợp khác là chị V. (47 tuổi) mắc lạc nội mạc trong cơ tử cung lan tỏa sau thành bàng quang gây đau đớn kéo dài. Chị đã đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện trong và ngoài nước nhưng đều không có kết quả, ngược lại, tần suất đau tăng dần, từ chỉ đau vào chu kỳ kinh cho đến mỗi tháng đau 1 tuần, 2 tuần và tới hiện tại thì cả 30 ngày trong tháng đều đau. Trường hợp của chị được GS Tiến chỉ định kết hợp điều trị US-HIFU và mổ nội soi. Tuy nhiên chỉ 1 ngày sau điều trị US-HIFU, kết quả thu về vô cùng mỹ mãn: cơn đau thường ngày đã chấm dứt, chị L. đã có thể ngồi dậy đi lại, sinh hoạt bình thường.

Sự hiện diện của US-HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã mở ra một chương mới cho ngành sản phụ khoa Việt Nam: hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là bước đột phá trong điều trị, mà còn là cam kết về một nền y tế lấy người bệnh làm trung tâm, đem lại cơ hội làm mẹ trọn vẹn cho hàng ngàn phụ nữ.

Bệnh viện Phụ sản Thiện An