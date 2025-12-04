Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu

Bị đột quỵ khi đang quét sân

Bà N.T.S, 80 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM, rơi vào tình trạng khẩn cấp khi bất ngờ té ngã trong lúc quét sân. Dấu hiệu méo miệng và khó nói, nghi bị đột quỵ nên bà được gia đình nhanh chóng đưa đến phòng khám gần nhà để cấp cứu.

Tuy nhiên, do cơ sở này lại chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên bà được tiếp tục chuyển đến BVĐK Xuyên Á TP.HCM, khiến "giờ vàng" cấp cứu bị rút ngắn.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu của một cơn đột quỵ cấp. May mắn thay, bà S. được đưa đến bệnh viện vào giờ thứ 4 – còn trong "thời gian vàng" để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết – giúp tái thông các mạch máu đang bị tắc nghẽn.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau khi cấp cứu đột quỵ. Ảnh: BVCC

Sau khi tiêm thuốc bệnh nhân được chụp CTA (CT mạch máu não) để khảo sát mạch máu, kết quả xác định có sự tắc nghẽn ngay đoạn đầu của động mạch não giữa.

Đứng trước tình huống cấp bách này, ekip Đơn vị Đột quỵ gồm các chuyên khoa Nội thần kinh, Ngoại thần kinh và Chẩn đoán hình ảnh đã phối hợp nhịp nhàng, tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân.

Được sự nhất trí của người nhà, bà S. nhanh chóng được chuyển đến phòng Can thiệp mạch. Mọi thao tác vô cùng khẩn trương: chỉ sau 20 phút mạch máu đã được tái thông hoàn toàn.

Sau can thiệp ghi nhận sức cơ của bà cải thiện rõ rệt. Trải qua 10 ngày nằm viện, bà S. đã hồi phục rất tốt, đi lại bình thường và được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình.

Làm gì để ngăn ngừa đột quỵ tái phát

Theo BS. Vỏ Minh Thiện – Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết: "Trường hợp bệnh nhân này, nguyên nhân có thể xuất phát từ các cơn rung nhĩ (tim đập không đều). Do đó, bà S. được khuyến cáo tuân thủ điều độ việc sử dụng thuốc kháng đông – làm loãng máu, hạn chế hình thành cục máu đông và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ tái phát.

Ngoài ra, hiệu quả điều trị cao cũng nhờ vào hệ thống tuần hoàn bàng hệ đã giúp "nuôi dưỡng" vùng não của bệnh nhân thêm vài giờ đến khi mạch máu tắc nghẽn được tái thông. Bên cạnh đó, mạch máu của bà S. không bị xơ vữa hay hẹp nên trong quá trình tái thông diễn ra hết sức thuận lợi."

Bác sĩ chia sẻ thêm "Đối với người cao tuổi và có bệnh lý nền như: tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim, rung nhĩ… đây là những đối tượng có nguy cơ đột quỵ rất cao. Vì vậy, người nhà cần chú ý đến những dấu hiệu theo quy tắc F.A.S.T, đồng thời giữ bệnh nhân an toàn, tránh té ngã, nghiêng đầu khi có tình trạng nôn ói… và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất có trung tâm đột quỵ."

Nhận biết các dấu hiệu đột quỵ

Ảnh minh họa.

Các dấu hiệu đột quỵ theo quy tắc FAST:

F (Face): méo miệng hoặc mặt bị lệch sang một bên

A (Arms): liệt hoặc yếu tay (không thể giơ hoặc giữ thẳng cả hai tay)

S (Speech): nói khó, nói đớ hoặc không thể nói được

T (Time): xác định thời gian và đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất