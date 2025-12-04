Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Nhiều ca nguy kịch vì tự mua thuốc, trì hoãn điều trị
Ngày 3/12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa cứu sống bà N.T.P. (52 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị xuất huyết dưới nhện lan tỏa. Đây là một cấp cứu thần kinh có tỷ lệ tử vong rất cao nếu chậm trễ chẩn đoán. Trước đó nhiều ngày, bà chỉ đau đầu âm ỉ nhưng cho rằng đó là tình trạng đau đầu bình thường nên tự mua thuốc uống.
Buổi tối trước khi nhập viện cấp cứu, bà P. đột ngột đau đầu dữ dội, rơi vào lơ mơ, được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT các bác sĩ phát hiện túi phình động mạch cảnh trong bên trái đã bị vỡ, gây chảy máu lan rộng nhiều khoang não.
Ê kíp bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, tiến hành can thiệp nội mạch nút túi phình bằng coils. Bệnh nhân được hồi sức tích cực nhiều ngày và may mắn qua cơn nguy kịch, hiện đã tỉnh táo, không yếu liệt và dự kiến xuất viện.
Không chỉ bệnh lý thần kinh, các bệnh răng hàm mặt cũng trở nặng nhanh khi người trẻ chủ quan. Anh N. (25 tuổi) bị sâu một chiếc răng hàm dưới nhưng chủ quan không đến bệnh viện mà chỉ uống thuốc giảm đau mỗi khi khó chịu. Đến khi má sưng to, đau nhức, anh mới đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kiểm tra. Qua thăm khám và chụp CT các bác sĩ xác định một nang xương hàm lớn của người bệnh bị phá hủy vùng xương bên phải, ảnh hưởng đến nhiều chiếc răng khác. Bác sĩ buộc phải lấy toàn bộ nang và nhổ 3 chiếc răng để loại bỏ ổ viêm, tránh nhiễm trùng nặng gây nguy hiểm tính mạng.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ cũng cảnh báo tình trạng người bệnh đái tháo đường tự ý điều trị. Đó là bệnh nhân N.V.Đ. (65 tuổi) bị đau răng kéo dài một tháng nhưng chỉ mua thuốc uống, đồng thời bỏ điều trị đái tháo đường. Khi tình trạng viêm mô tế bào diễn tiến nặng, lan xuống cằm khiến người bệnh bị suy hô hấp phải nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân được mổ dẫn lưu ổ mủ, kiểm soát đường huyết và dùng kháng sinh tích cực. Sau một tuần, người bệnh mới qua được nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa khi người bệnh tự điều trị
Theo BS.CKI Lê Công Trí – Trưởng ê kíp Can thiệp mạch thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, xuất huyết dưới nhện là bệnh lý ít người biết nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường khởi phát bằng cơn đau đầu dữ dội “như búa bổ”, kèm nôn, chóng mặt, cứng gáy. Tiên lượng tử vong có thể lên đến 80% khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tri giác giảm sâu. Việc trì hoãn đi khám và tự ý dùng thuốc giảm đau khiến nhiều trường hợp bỏ lỡ thời gian vàng cứu sống.
Với lĩnh vực răng hàm mặt, BS.CKI Lê Quyết Thắng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết các bệnh lý răng sâu, viêm nướu, viêm nha chu nếu không được khám sớm đều có thể tiến triển âm thầm thành áp xe, phá hủy xương hàm hoặc lan xuống các khoang cổ sâu. Người trẻ ngày càng mất răng sớm do thói quen xem nhẹ thăm khám định kỳ và chỉ đến bệnh viện khi đau dữ dội.
Đáng lo ngại nhất là nhóm bệnh nhân đái tháo đường. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận nhiều ca nhiễm trùng hoại tử khiến nhiều bệnh nhân phải tháo khớp, đoạn chi. Việc tự ý dùng thuốc tại nhà hoặc bỏ điều trị bệnh lý tiểu đường đã làm chậm trễ thời gian can thiệp và khiến nhiễm trùng lan rộng mạnh hơn so với người không mắc đái tháo đường.
Các chuyên gia đồng loạt khuyến cáo cộng đồng, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường tuyệt đối không được chủ quan, không tự ý mua thuốc điều trị nếu chưa có chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Người bệnh cần đến bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứuBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cáchBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏeBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hạiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Người phụ nữ 59 tuổi bất ngờ phát hiện u màng não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Trước khi phát hiện u màng não, cô H. có biểu hiện mất ngủ triền miên và đau đầu âm ỉ... nhưng không đi khám.
Người phụ nữ 62 tuổi ở Nghệ An bị suy thận vì mắc sai lầm này khi bị viêm đường tiết niệuBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã bước sang suy thận mạn giai đoạn 3, nhiều khả năng do viêm bàng quang tái phát lâu năm không được điều trị đúng cách.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.