Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch

Nhiều ca nguy kịch vì tự mua thuốc, trì hoãn điều trị

Ngày 3/12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa cứu sống bà N.T.P. (52 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị xuất huyết dưới nhện lan tỏa. Đây là một cấp cứu thần kinh có tỷ lệ tử vong rất cao nếu chậm trễ chẩn đoán. Trước đó nhiều ngày, bà chỉ đau đầu âm ỉ nhưng cho rằng đó là tình trạng đau đầu bình thường nên tự mua thuốc uống.

Bà P. bị vỡ mạch máu não sau khi tự điều trị đau đầu, may mắn được bác sĩ cứu sống

Buổi tối trước khi nhập viện cấp cứu, bà P. đột ngột đau đầu dữ dội, rơi vào lơ mơ, được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT các bác sĩ phát hiện túi phình động mạch cảnh trong bên trái đã bị vỡ, gây chảy máu lan rộng nhiều khoang não.

Ê kíp bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, tiến hành can thiệp nội mạch nút túi phình bằng coils. Bệnh nhân được hồi sức tích cực nhiều ngày và may mắn qua cơn nguy kịch, hiện đã tỉnh táo, không yếu liệt và dự kiến xuất viện.

Không chỉ bệnh lý thần kinh, các bệnh răng hàm mặt cũng trở nặng nhanh khi người trẻ chủ quan. Anh N. (25 tuổi) bị sâu một chiếc răng hàm dưới nhưng chủ quan không đến bệnh viện mà chỉ uống thuốc giảm đau mỗi khi khó chịu. Đến khi má sưng to, đau nhức, anh mới đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kiểm tra. Qua thăm khám và chụp CT các bác sĩ xác định một nang xương hàm lớn của người bệnh bị phá hủy vùng xương bên phải, ảnh hưởng đến nhiều chiếc răng khác. Bác sĩ buộc phải lấy toàn bộ nang và nhổ 3 chiếc răng để loại bỏ ổ viêm, tránh nhiễm trùng nặng gây nguy hiểm tính mạng.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ cũng cảnh báo tình trạng người bệnh đái tháo đường tự ý điều trị. Đó là bệnh nhân N.V.Đ. (65 tuổi) bị đau răng kéo dài một tháng nhưng chỉ mua thuốc uống, đồng thời bỏ điều trị đái tháo đường. Khi tình trạng viêm mô tế bào diễn tiến nặng, lan xuống cằm khiến người bệnh bị suy hô hấp phải nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân được mổ dẫn lưu ổ mủ, kiểm soát đường huyết và dùng kháng sinh tích cực. Sau một tuần, người bệnh mới qua được nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Bác sĩ cảnh báo hiểm họa khi người bệnh tự điều trị

Theo BS.CKI Lê Công Trí – Trưởng ê kíp Can thiệp mạch thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, xuất huyết dưới nhện là bệnh lý ít người biết nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường khởi phát bằng cơn đau đầu dữ dội “như búa bổ”, kèm nôn, chóng mặt, cứng gáy. Tiên lượng tử vong có thể lên đến 80% khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tri giác giảm sâu. Việc trì hoãn đi khám và tự ý dùng thuốc giảm đau khiến nhiều trường hợp bỏ lỡ thời gian vàng cứu sống.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á can thiệp cho bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng vì tự điều trị đau răng

Với lĩnh vực răng hàm mặt, BS.CKI Lê Quyết Thắng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết các bệnh lý răng sâu, viêm nướu, viêm nha chu nếu không được khám sớm đều có thể tiến triển âm thầm thành áp xe, phá hủy xương hàm hoặc lan xuống các khoang cổ sâu. Người trẻ ngày càng mất răng sớm do thói quen xem nhẹ thăm khám định kỳ và chỉ đến bệnh viện khi đau dữ dội.

Đáng lo ngại nhất là nhóm bệnh nhân đái tháo đường. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận nhiều ca nhiễm trùng hoại tử khiến nhiều bệnh nhân phải tháo khớp, đoạn chi. Việc tự ý dùng thuốc tại nhà hoặc bỏ điều trị bệnh lý tiểu đường đã làm chậm trễ thời gian can thiệp và khiến nhiễm trùng lan rộng mạnh hơn so với người không mắc đái tháo đường.