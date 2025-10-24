Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với vợ cũ, anh Cung ở huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra đứa trẻ mà anh nuôi dưỡng suốt 9 năm không phải con ruột của mình. Anh đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần và tài chính.

Theo Red Star News, anh Cung và cô Lạc tổ chức lễ cưới vào ngày 18/10/2015 theo phong tục địa phương, nhưng không đăng ký kết hôn. Vào ngày 19/1/2016, bé trai Tiểu Lạc chào đời tại Bệnh viện An Hóa Hiện đại, tên cha mẹ trên giấy khai sinh là Cung và Lạc.

Từ đó đến tháng 4 năm 2017, hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng cậu bé. Sau đó họ ly thân, Lạc trở về nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian này, chồng cô nhiều lần thanh toán tiền cấp dưỡng nuôi con qua WeChat và chuyển khoản ngân hàng, tổng cộng 23.720 nhân dân tệ (gần 88 triệu đồng).

Từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, hai người sống chung với nhau và trong thời gian đó, anh Cung đã trả 2.175 nhân dân tệ (8 triệu đồng) cho học phí và các khoản khác.

Ngày 6/3/2025, anh Cung đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân dân huyện An Hóa đòi quyền nuôi dưỡng Tiểu lạc và yêu cầu cô Lạc trả tiền cấp dưỡng nuôi con, nhưng đã rút đơn kiện vào ngày 20 cùng tháng.

Cô Lạc đã đệ đơn phản tố vào ngày 22 tháng 4, muốn anh Cung nuôi con và chịu trách nhiệm cấp dưỡng. Trong phiên tòa, Cung yêu cầu xét nghiệm quan hệ cha con, và vào ngày 4/6, Trung tâm Giám định Tư pháp Hồ Nam công bố kết quả: Anh Cung không phải là cha ruột của Tiểu Lạc. Người mẹ rút đơn kiện vào ngày 10/6.

(Ảnh minh họa: AI)

Sau khi biết được sự thật mình đã “nuôi con tu hú” suốt 9 năm, Cung đệ đơn kiện riêng, cáo buộc bị Lạc gây tổn thương tinh thần và thiệt hại tài chính, đòi bồi thường hơn 370 nghìn nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng).

Tòa án phán quyết rằng, theo Bộ luật Dân sự, nuôi dạy con cái là nghĩa vụ pháp lý của cha mẹ, nhưng vì đã có bằng chứng anh Cung không phải là cha ruột của Tiểu Lạc nên anh không có nghĩa vụ pháp lý phải cấp dưỡng cho cậu bé. Việc anh vô tình nhận nhầm con và cung cấp các khoản trợ cấp nuôi con dài hạn đã dẫn đến thiệt hại tài chính; điều này cấu thành hành vi "làm giàu bất chính" của Lạc, và cô đã hưởng lợi về mặt tài chính từ số tiền này, thiết lập mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa hai bên.

Tòa án Nhân dân Huyện An Hóa tuyên bố rằng theo các quy định pháp luật liên quan, anh Cung có quyền được hoàn trả khoản trợ cấp nuôi con đã bị trả nhầm và khoản bồi thường tinh thần hợp lý. Cuối cùng, tòa án ra lệnh cho cô Lạc hoàn trả 38.720 nhân dân tệ (143 triệu đồng) tiền trợ cấp nuôi con, 20.000 nhân dân tệ (gần 74 triệu đồng) tiền bồi thường tinh thần, 3.050 nhân dân tệ phí thẩm định (hơn 11 triệu đồng) và 340 nhân dân tệ (gần 1,3 triệu đồng) chi phí đi lại, tổng cộng là 62.110 nhân dân tệ (gần 230 triệu đồng).

Bản án cũng đề cập rằng mặc dù hai bên không đăng ký kết hôn theo luật định nhưng họ đã chung sống nhiều năm trong mối quan hệ hôn nhân thực tế; việc Tiểu Lạc sinh ra và lớn lên phù hợp với lẽ thường tình của xã hội. Tuy nhiên, một khi mối quan hệ cha mẹ - con cái bị loại trừ, quan hệ huyết thống vẫn là cơ sở của pháp luật và các quyền, nghĩa vụ liên quan cần được xác định lại.