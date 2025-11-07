Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Thứ sáu, 07:00 07/11/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến anh Nguyễn Như Đạt (41 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội) rơi vào bi kịch.

Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn. Tình yêu chân thành giúp anh vực dậy, tự tin gọi mình là “Đạt đầy đủ” dù chỉ còn 1 chân.

Tháng ngày tăm tối

Anh Đạt vốn có cuộc sống êm đềm với công việc lái xe thuê, đã cưới vợ. Thế nhưng, vụ tai nạn xảy ra vào năm 2010 đã cướp đi tất cả.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ - Ảnh 1.

Anh Đạt mất 2 tay và 1 chân sau tai nạn kinh hoàng

“Hôm đó, tôi cùng vợ đi làm, chở đất ra khu Văn Phú - Hà Đông. Tôi trèo lên xe gấp bạt thì bị dây điện 550kv cách gần 20m phóng xuống. Dòng điện khiến tôi ngất lịm, chẳng còn biết thêm gì”, anh kể.

Tai nạn kinh hoàng khiến anh hôn mê sâu suốt 3 tháng. Tỉnh dậy, anh thấy cơ thể mình trống trải, 2 tay và 1 chân đã bị cắt cụt, còn quấn đầy băng gạc. Hiện thực tàn khốc khiến anh sốc nặng.

Ba tháng sau đó, anh vẫn yếu đến mức không thể ngồi dậy. Mỗi lần thay băng hay tiêm thuốc đều khiến anh đau thấu tâm can. Thế nhưng, nỗi đau thể xác không thể so với nỗi đau tinh thần. Anh rơi vào vô định, không biết phải sống sao khi chỉ còn 1 chân.

“Tôi mất tay chân và còn mất luôn cả vợ. Sau khi tôi xuất viện được 1 tuần, vợ bảo đi ăn cưới bạn thân ở quê rồi không quay về nữa”, anh Đạt chua xót kể.

Anh Đạt rơi vào khủng hoảng. 26 tuổi nhưng vẫn phải để người thân chăm sóc như đứa trẻ sơ sinh, mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa đều phụ thuộc vào bố mẹ.

“Tôi khóc nhiều, nghĩ đời mình khổ quá. Một ngày, tôi quyết định giải thoát cho bản thân, nhưng bố mẹ phát hiện kịp thời nên cứu được. Hôm ấy, đầu tôi phải khâu 10 mũi, mẹ ôm ghì lấy tôi khóc nói: ‘con làm vậy, mẹ không sống nổi’.

Thương bố mẹ, thương thân mình, tôi gắng gượng sống tiếp”, anh nghẹn ngào nhớ lại.

Năm tháng ấy, anh lặng lẽ sống trong căn nhà nhỏ, luôn thấy trước mắt mình là một màu xám xịt, không dám mơ về tương lai.

Ánh sáng cuối đường hầm

Năm 2011, anh được người bạn cấp 3 giới thiệu cho chị Trần Lê Hiền Thương, cùng quê và kém anh 6 tuổi. Họ kết hôn sau vỏn vẹn 29 ngày tìm hiểu, bỏ qua sự ngăn cản kịch liệt của gia đình và những lời đàm tiếu của xã hội.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ - Ảnh 3.

Anh Đạt, chị Thương cưới nhau sau 29 ngày tìm hiểu

29 ngày ấy trở thành định mệnh cuộc đời anh. Những lần chị Thương ghé nhà thăm hỏi, giúp anh nấu nướng, giặt giũ, những lời động viên mộc mạc mà chân tình của chị... đã cho anh một tia sáng.

Cuối cùng, anh mạnh dạn hỏi cưới, chị vui vẻ gật đầu. Họ về chung một nhà sau lời dặn dò của bố chị Thương: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Con đã chọn thì tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình”.

Ngày đó, anh hỏi vợ ‘sao lại quyết tâm cưới một người què?’. Vợ anh chỉ đáp 2 chữ: “Vì thương”.

“Với tôi, cô ấy là món quà cao cả và rộng lượng nhất ông trời ban cho mình”, anh nói.

Anh Đạt đến với chị Thương khi cơ thể chưa phục hồi, lòng còn đầy mặc cảm. Nhưng tình yêu và sự kiên nhẫn của chị Thương từng chút một xóa nhòa mọi thứ.

Nhờ có chị, anh tự tin tập đi trên đôi chân giả, hễ té ngã là có chị bên cạnh nâng đỡ. Anh cũng tập dùng điện thoại bằng đầu ngón chân và mẩu tay bên phải để mở mang kiến thức, tìm công việc mới phù hợp cho mình. Những việc cá nhân khác, anh nhờ vợ hỗ trợ.

“Vất vả lắm nhưng vợ tôi chẳng hề ca thán. Giống như cái tên Thương, cô ấy yêu thương tôi rất nhiều”, anh Đạt nói.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ - Ảnh 5.

Vợ chồng anh không ngừng nỗ lực để cho các con cuộc sống đủ đầy

Cũng trong năm 2011, chị Thương sinh con gái đầu lòng. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh đi xin từng chiếc tã, bộ quần áo cũ để mặc cho con. Thương vợ vất vả, anh tìm mọi cách đỡ đần. Nhiều đêm, anh kẹp con vào đùi, rồi tựa lưng vào tường ru con ngủ.

“Chúng tôi may mắn có thêm 1 cậu con trai và 1 cô con gái nữa, hiện giờ đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng 10 tuổi rồi. Khó khăn không sao mà kể hết nhưng nhờ vợ chồng đồng lòng, tất cả đã qua”, anh Đạt nói.

Để nuôi con, vợ chồng anh làm đủ nghề, khi thì bán rau củ ngoài chợ, lúc thì buôn dao kéo... Vợ anh bươn chải bên ngoài, còn anh ở nhà hỗ trợ. Con cái mỗi ngày một lớn khôn, dần đỡ đần việc nhà và giúp bố rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày.

Hiện tại, chị Thương làm nghề giao hàng, còn anh Đạt thi thoảng livestream bán hàng, giúp vợ gánh vác kinh tế. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng anh lại thấy mình đầy đủ hơn bao giờ hết.

“Tôi khuyết chân, khuyết tay nhưng lại có vợ hiền, con ngoan và một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương. Chỉ thế thôi, tôi đã thấy mình được cuộc đời bù đắp”, anh Đạt hạnh phúc nói.

Người đàn ông 41 tuổi thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên kênh TikTok có tên “Đạt đầy đủ" như một lời khẳng định, cuộc sống của anh giờ đây đầy ắp tình cảm và niềm tin. Anh càng vui hơn khi những thước phim ngắn của mình đã truyền động lực sống cho nhiều người.

Mọi người khen ngợi anh là người đàn ông nghị lực nhưng anh biết, mình không tuyệt vời đến thế. May mắn lớn nhất của anh là có được người vợ dịu hiền, bằng lòng trắc ẩn của mình từng bước kéo anh ra khỏi tháng ngày tăm tối.

“Tôi từng mất tất cả nhưng đổi lại, vợ tôi có mọi thứ đó là tình yêu và lòng can đảm. Cô ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi”, anh Đạt xúc động nói.

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần "tắt thở"Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.

Nguyễn Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạt

3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạt

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình

15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

Cùng chuyên mục

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự
'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top