Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo
GĐXH - Có những cung hoàng đạo thất tình lại khiến cả thế giới xung quanh phải "lao đao" theo họ.
Không chỉ buồn bã, khóc lóc hay than thở, các cung hoàng đạo này còn có xu hướng trút giận, chia sẻ nỗi đau theo cách khiến người khác phải mệt mỏi theo.
Cung hoàng đạo Song Tử: "Chuyên gia lật mặt" trong tình yêu
Nhắc đến cung hoàng đạo thất tình dễ trút giận sang người khác, Song Tử chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng.
Bình thường, Song Tử vốn đã là người khó đoán, khi yêu còn phức tạp hơn, và khi chia tay mọi cảm xúc của họ gần như bùng nổ không kiểm soát.
Một phút trước còn khóc than đau khổ, phút sau đã cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi thất tình, cung hoàng đạo này thích chia sẻ nỗi buồn với người khác. Nhưng khổ nỗi, trong khi bạn còn đang dốc lòng lắng nghe và tìm lời an ủi, thì họ đã quay sang triết lý rằng "độc thân cũng vui mà".
Bạn chưa kịp thở phào, Song Tử lại gửi tin nhắn dài lê thê kể lể về người cũ. Đúng là "cung hoàng đạo thất tình" khiến người khác phải... tập yoga giữ bình tĩnh!
Cung hoàng đạo Song Ngư: "Kéo cả thế giới chìm theo nỗi buồn"
Trong số những cung hoàng đạo thất tình, Song Ngư là chòm sao khiến người khác mệt mỏi không kém.
Khi tình yêu tan vỡ, họ rơi vào trạng thái suy sụp, yếu đuối và cực kỳ cần được quan tâm.
Song Ngư thường xuyên tìm kiếm sự an ủi, chia sẻ từ người xung quanh, thậm chí hành động có phần "làm quá" chỉ để được chú ý.
Họ có thể gọi điện, nhắn tin liên tục, kể đi kể lại chuyện cũ, bất kể người nghe có rảnh hay không.
Điều nguy hiểm là Song Ngư không chịu được cảm giác cô đơn. Họ muốn ai đó phải lắng nghe nỗi buồn của mình mọi lúc, mọi nơi kể cả lúc nửa đêm.
Thế nên nếu bạn có một người bạn Song Ngư vừa chia tay, hãy chuẩn bị tinh thần cho những cuộc gọi dài "triền miên trong nước mắt".
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Ngoài miệng bảo ổn, trong lòng lại đầy giông bão
Đừng để vẻ ngoài mạnh mẽ đánh lừa bạn, bởi Nhân Mã cũng là cung hoàng đạo thất tình khiến người xung quanh khó mà yên.
Ban ngày, họ tỏ ra vui vẻ, lạc quan, thậm chí còn đùa cợt về chuyện chia tay như thể đã quên sạch. Nhưng khi đêm xuống, một Nhân Mã khác xuất hiện đầy tổn thương, suy tư và mất phương hướng.
Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn. Họ không muốn nghe ai khuyên, cũng chẳng cho người khác cơ hội để an ủi.
Vì thế, dù bạn có quan tâm thế nào, mọi nỗ lực cũng dễ "đổ sông đổ biển".
Nhân Mã khi thất tình chính là minh chứng sống cho câu nói: "Cười nhiều nhất là người buồn nhiều nhất."
Các cung hoàng đạo thất tình 'ồn ào' nhất
Mỗi cung hoàng đạo thất tình đều có cách thể hiện nỗi đau riêng, người khóc, người cười, người im lặng, người trút giận. Nhưng điểm chung là họ đều cần thời gian để chữa lành.
Nếu bạn có người bạn đang thất tình thuộc Song Tử, Song Ngư hay Nhân Mã, hãy kiên nhẫn lắng nghe, nhưng cũng nhớ giữ năng lượng của chính mình. Bởi giúp người khác vượt qua đổ vỡ là điều đáng quý, song đừng để bản thân bị cuốn vào cơn bão cảm xúc của họ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Bí mật nghỉ hưu hạnh phúc: Cụ ông làm đúng 3 điều khiến con cái tranh nhau phụng dưỡngGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và được các con trai vô cùng hiếu thảo, thậm chí còn "tranh nhau" đón về chăm sóc.
Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 'toang' thật: 5 câu khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác!Gia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Một câu vô tâm cũng đủ khiến bạn “mất điểm” không phanh trong mắt người khác. Nói khéo hay toang, là ở miệng bạn!
Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơnGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dành cả thanh xuân làm việc cật lực, tiết kiệm đến mức tằn tiện chỉ để đạt được một điều duy nhất là nghỉ hưu sớm. Nhưng trớ trêu thay, khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực, họ lại nhanh chóng muốn… quay trở lại làm việc.
Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thựcGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.
Không chồng, lương hưu chưa đến 10 triệu, tôi vẫn thảnh thơi nhờ 6 nguồn thu nhậpGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Tôi không hề lo lắng về tiền bạc bởi ngoài lương hưu, tôi đã tạo cho mình thêm 6 nguồn thu nhập ổn định.
Bí mật mẹ tiết lộ trước lúc lâm chung khiến con trai U40 ngã quỵGia đình - 1 ngày trước
Bí mật mẹ tiết lộ khiến tôi ngã qụy. Tôi vừa thương, vừa hờn trách mẹ rất nhiều. Bí mật ấy mẹ đã giấu bao năm, tại sao lúc cuối đời còn cho tôi biết?
Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.
Cung hoàng đạo nữ yêu mù quáng: Càng yêu càng dễ đauGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, cảm xúc chiếm trọn con tim khiến họ quên mất bản thân, chỉ biết sống vì người mình yêu.
Dạy con điều này, cả đời sau cha mẹ không phải hối tiếc, con cái sống hạnh phúc hơnNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người biết ơn thường sống hạnh phúc hơn. Biết ơn người khác không chỉ là phép lịch sự cơ bản, mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách cao đẹp, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Khoảng cách tuổi tác của cô dâu - chú rể cùng giá trị sính lễ “khủng” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thựcGia đình
GĐXH - Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.