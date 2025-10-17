Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo

Không chỉ buồn bã, khóc lóc hay than thở, các cung hoàng đạo này còn có xu hướng trút giận, chia sẻ nỗi đau theo cách khiến người khác phải mệt mỏi theo.

Cung hoàng đạo Song Tử: "Chuyên gia lật mặt" trong tình yêu

Nhắc đến cung hoàng đạo thất tình dễ trút giận sang người khác, Song Tử chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng.

Bình thường, Song Tử vốn đã là người khó đoán, khi yêu còn phức tạp hơn, và khi chia tay mọi cảm xúc của họ gần như bùng nổ không kiểm soát.

Một phút trước còn khóc than đau khổ, phút sau đã cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi thất tình, cung hoàng đạo này thích chia sẻ nỗi buồn với người khác. Nhưng khổ nỗi, trong khi bạn còn đang dốc lòng lắng nghe và tìm lời an ủi, thì họ đã quay sang triết lý rằng "độc thân cũng vui mà".

Bạn chưa kịp thở phào, Song Tử lại gửi tin nhắn dài lê thê kể lể về người cũ. Đúng là "cung hoàng đạo thất tình" khiến người khác phải... tập yoga giữ bình tĩnh!

Cung hoàng đạo Song Ngư: "Kéo cả thế giới chìm theo nỗi buồn"

Trong số những cung hoàng đạo thất tình, Song Ngư là chòm sao khiến người khác mệt mỏi không kém.

Khi tình yêu tan vỡ, họ rơi vào trạng thái suy sụp, yếu đuối và cực kỳ cần được quan tâm.

Song Ngư thường xuyên tìm kiếm sự an ủi, chia sẻ từ người xung quanh, thậm chí hành động có phần "làm quá" chỉ để được chú ý.

Họ có thể gọi điện, nhắn tin liên tục, kể đi kể lại chuyện cũ, bất kể người nghe có rảnh hay không.

Điều nguy hiểm là Song Ngư không chịu được cảm giác cô đơn. Họ muốn ai đó phải lắng nghe nỗi buồn của mình mọi lúc, mọi nơi kể cả lúc nửa đêm.

Thế nên nếu bạn có một người bạn Song Ngư vừa chia tay, hãy chuẩn bị tinh thần cho những cuộc gọi dài "triền miên trong nước mắt".

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Ngoài miệng bảo ổn, trong lòng lại đầy giông bão

Đừng để vẻ ngoài mạnh mẽ đánh lừa bạn, bởi Nhân Mã cũng là cung hoàng đạo thất tình khiến người xung quanh khó mà yên.

Ban ngày, họ tỏ ra vui vẻ, lạc quan, thậm chí còn đùa cợt về chuyện chia tay như thể đã quên sạch. Nhưng khi đêm xuống, một Nhân Mã khác xuất hiện đầy tổn thương, suy tư và mất phương hướng.

Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn. Họ không muốn nghe ai khuyên, cũng chẳng cho người khác cơ hội để an ủi.

Vì thế, dù bạn có quan tâm thế nào, mọi nỗ lực cũng dễ "đổ sông đổ biển".

Nhân Mã khi thất tình chính là minh chứng sống cho câu nói: "Cười nhiều nhất là người buồn nhiều nhất."

Các cung hoàng đạo thất tình 'ồn ào' nhất

Mỗi cung hoàng đạo thất tình đều có cách thể hiện nỗi đau riêng, người khóc, người cười, người im lặng, người trút giận. Nhưng điểm chung là họ đều cần thời gian để chữa lành.

Nếu bạn có người bạn đang thất tình thuộc Song Tử, Song Ngư hay Nhân Mã, hãy kiên nhẫn lắng nghe, nhưng cũng nhớ giữ năng lượng của chính mình. Bởi giúp người khác vượt qua đổ vỡ là điều đáng quý, song đừng để bản thân bị cuốn vào cơn bão cảm xúc của họ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.