Ngũ hành thịnh suy 4 mùa của vạn vật

Bé Nam 6 tuổi theo bố mẹ về quê ngoại ăn giỗ. Đứng trước hiên nhà, bé kéo tay ông ngoại chỉ cây bàng trụi lá ở cổng, hỏi sao cây chết rồi mà ông không chặt bỏ? Ông cười bảo: "Nó ngủ đấy, mùa xuân sẽ xanh tốt trở lại". Rồi ông nói cho bé Nam biết, ngoài cây bàng thì cây phong, ngân hạnh, cây xoan, cây dâu tằm... mùa đông chỉ còn trơ cành, nhưng bên trong vẫn dưỡng sức chờ xuân sang bật mầm, xanh tươi trở lại. Đó là chu kỳ sinh trưởng, cũng là quy luật Ngũ hành thịnh suy 4 mùa của vạn vật.

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Người xưa quan sát sự vận động của vạn vật đã xây dựng học thuyết Ngũ hành, quy luật Ngũ hành thịnh suy 4 mùa. Trên trang cá nhân, Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương lý giải, vạn vật quy về Ngũ hành Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy, có quan hệ tương sinh, tương khắc, tác động qua lại và không ngừng chuyển hóa - và được mô tả qua 5 trạng thái: Vượng, Tướng, Hưu, Tù và Tử. Trong tự nhiên, không có trạng thái nào tồn tại mãi mãi, mà luôn diễn ra theo quy luật sinh trưởng, phát triển và suy giảm. Theo đó:

- Vượng là trạng thái khí lực mạnh nhất;

- Tướng là trạng thái được sinh trợ, có điều kiện phát triển thuận lợi.

- Hưu là trạng thái nghỉ ngơi, khí lực suy giảm sau khi sinh trợ cho hành khác.

- Tù là trạng thái bị hạn chế, khó phát huy.

- Tử là trạng thái suy yếu nhất trong cách phân loại này.

Một hành không phải lúc nào cũng mạnh như nhau - và cây cối có mùa phát triển mạnh, có mùa chậm lại. Mỗi hành lại có thời điểm thuận lợi và thời điểm suy giảm khí lực, thịnh suy theo mùa.

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Ảnh internet

Mùa xuân: Mộc vượng, Hỏa tướng theo Ngũ hành

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Theo Ngũ hành mùa xuân thuộc Mộc, nên Mộc ở trạng thái Vượng. Vì Mộc sinh Hỏa, nên Hỏa được sinh trợ -> chuyển sang trạng thái Tướng.

Thủy sinh Mộc, nên sinh trợ cho Mộc, Thủy chuyển sang Hưu.

Kim khắc Mộc, khi Mộc đang vượng, Kim bị hạn chế, ở trạng thái Tù.

Mộc khắc Thổ nên Thổ ở trạng thái Tử.

Mùa xuân Mộc phát triển mạnh nhất, Hỏa được tiếp thêm khí lực, các hành khác chịu những tác động khác nhau tùy theo quan hệ sinh khắc.

Nhiều con đường mùa hè xanh mát rất đẹp mắt. Ảnh internet

Mùa hạ: Hỏa vượng, Thổ tướng

Mùa hạ, thời tiết nóng bức, ánh nắng mạnh, cây cối phát triển nhanh.

Mùa hạ thuộc Hỏa, vì vậy Hỏa bước vào trạng thái Vượng.

Hỏa sinh Thổ nên Thổ ở trạng thái Tướng.

Mộc sinh Hỏa -> sau khi sinh trợ cho Hỏa thì chuyển sang Hưu.

Thủy khắc Hỏa, nên khi Hỏa đang vượng -> Thủy ở trạng thái Tù.

Hỏa khắc Kim, vì vậy Kim rơi vào trạng thái Tử.

Theo Ngũ hành, mùa hạ là thời điểm Hỏa đạt khí lực mạnh nhất, đồng thời sinh trợ cho Thổ.

Mùa thu: Kim vượng, Thủy tướng

Mùa thu nhiều loài cây bước vào giai đoạn thu hoạch, chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới. Khí trời dần mát mẻ, nhiều loài cây bước vào giai đoạn thu liễm, hoạt động sinh trưởng của nhiều loài chậm lại.

Mùa thu thuộc Kim nên Kim vượng -> Kim sinh Thủy nên Thủy ở trạng thái Tướng.

Thổ sinh Kim, sau khi sinh Kim thì chuyển sang Hưu.

Hỏa khắc Kim nên Hỏa ở trạng thái Tù.

Kim khắc Mộc, vì vậy Mộc rơi vào trạng thái Tử.

Mùa thu nhiều loài cây bước vào giai đoạn thu hoạch. Ảnh internet

Mùa đông: Thủy vượng, Mộc tướng

Mùa đông đặc tính lạnh, nhiều loài cây rụng lá, sinh trưởng chậm hẳn nhưng vẫn duy trì sự sống bên trong. Khi điều kiện thuận lợi trở lại, chúng tiếp tục sinh trưởng.

Mùa đông thuộc Thủy – vì vậy, Thủy ở trạng thái Vượng.

Thủy sinh Mộc nên Mộc được sinh trợ, ở trạng thái Tướng.

Kim sinh Thủy, sau khi sinh Thủy thì chuyển sang Hưu.

Thổ khắc Thủy nên Thổ ở trạng thái Tù.

Thủy khắc Hỏa, vì vậy Hỏa rơi vào trạng thái Tử.

Theo lý giải của Ngũ hành, Thủy vượng không phải mọi hành khác đều suy yếu. Mộc vẫn được Thủy sinh trợ chuẩn bị cho một chu kỳ mới.

Một số loài cây mùa đông trút lá chờ xuân sang bật mầm. Ảnh internet

Hiểu quy luật Ngũ hành để biết thịnh suy

Từ mùa xuân đến mùa đông, Ngũ hành lần lượt thay đổi trạng thái theo quan hệ tương sinh, tương khắc. Mộc vượng vào mùa xuân, Hỏa vượng vào mùa hạ, Kim vượng vào mùa thu và Thủy vượng vào mùa đông. Thổ có vai trò đặc biệt - ngoài trạng thái Tướng vào mùa hạ còn là hành chuyển tiếp giữa các mùa (theo một số cách luận giải truyền thống).

Từ vòng đời của cây cối, đến học thuyết Ngũ hành, người xưa đã quan sát sự vận động của tự nhiên để lý giải vì sao mỗi hành có thời điểm vượng, suy khác nhau - cũng là cơ sở để xem xét sự thịnh suy của Ngũ hành trong Bát tự và phong thủy truyền thống. Người xưa không cố tìm ra một hành mạnh nhất, mà quan sát, tư duy sự thay đổi của vạn vật. Do đó, một cái cây không thể xanh tốt quanh năm. Con người cũng không luôn ở đỉnh cao của sức lực và thành công. Có những giai đoạn cần tiến lên, có những thời điểm phải chậm lại để tích lũy. Hiểu quy luật thịnh suy, ta sẽ bớt nóng vội trước những lúc khó khăn, cũng không quá tự mãn khi đang thuận lợi.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Khoa học hiện đại giải thích sự sinh trưởng, rụng lá của cây cối bằng những yếu tố như nhiệt độ, ánh sáng, nước và đặc điểm sinh học của từng loài. Ví như, cây bàng - người ông trong câu chuyện nói trên không biết hết những thuật ngữ Vượng – Tướng – Hưu – Tù – Tử, nhưng biết cây bàng đang đi qua một chu kỳ tự nhiên.

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