Nhà có tầm nhìn đẹp

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi bạn lựa chọn nhà đất hay chung cư cũng đều nên chọn nơi có tầm nhìn đẹp. Nên chọn những nơi có nhiều cây xanh thoáng mát, có view đẹp thì chính là nơi hợp phong thủy. Bởi đây sẽ là những yếu tố cần thiết để đảm bảo căn nhà của bạn có nguồn năng lượng tích cực.

Với ngôi nhà có thể nhìn ra sông hồ, hồ đặc biệt được phong thủy coi trọng, thậm chí nó còn được xem là yếu tố quan trọng nhất bởi ở những nơi này gia chủ làm ăn dễ dàng thuận lợi, hút tài lộc vào nhà, càng ở càng giàu có.

Ánh sáng đầy đủ

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong phong thủy. Ngôi nhà có phong thủy tốt rất cần có nhiều ánh sáng tự nhiên, thông gió, thoáng khí sẽ dễ dàng sản sinh ra nhiều dương khí, đẩy lùi âm khí, tốt cho sức khỏe và cả tài lộc của gia chủ.

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong phong thủy.

Ngược lại nếu bạn chọn ngôi nhà u tối thì sẽ gây sức khỏe xấu, khiến cho bạn dễ đau ốm mệt mỏi.

Ngôi nhà vuông vắn, không bị khuyết góc

Người xưa có câu: "Nhất phúc, nhì trạch", ý nói rằng số mệnh của con người tốt hay xấu đều liên quan tới phúc đức và điền trạch. Một ngôi nhà vuông vắn thành một khối là tiêu chuẩn mà phong thủy nhà ở hướng tới vì nó thể hiện sự đầy đặn, no đủ.

Nhà có hình vuông hay hình chữ nhật được xem là tốt nhất. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn đất chật người đông, đất đai đắt đỏ, việc sở hữu được một ngôi nhà vuông vắn không hề dễ dàng và nhiều khi gia chủ buộc phải chấp nhận những "góc khuyết" không mong muốn.

Khuyết góc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến từng thành viên trong gia đình và một trong các khía cạnh của cuộc sống như tài lộc, sức khỏe...

Để hóa giải lỗi phong thủy này, gia chủ cần bù khuyết bằng cách bổ sung những vật dụng khác nhau tùy theo góc khuyết.

Sự hòa thuận trong gia đình

Tục ngữ có câu "gia đình hòa thuận thì thịnh vượng". Thông tin trên Báo Nghệ An điện tử, muốn gia đình hạnh phúc, trước tiên phải có gia đình hòa thuận. Nếu các thành viên trong gia đình có mối quan hệ mật thiết, hòa thuận thì tự nhiên sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn để học tập và làm việc.

Khi hiệu quả học tập và công việc được cải thiện, thu nhập cũng sẽ tăng lên và hạnh phúc gia đình cũng vì thế mà tăng lên.

Nhiều người muốn đến nhà chơi

Nếu phong thủy nhà bạn tốt, tự nhiên sẽ thu hút nhiều người đến thăm hơn. Bạn bè, họ hàng, hàng xóm thường tụ tập trò chuyện, trẻ con thường chơi đùa vui vẻ. Đây là điềm báo thịnh vượng.

Điều này có thể mang đến một số năng lượng tích cực cho gia đình, đồng thời cũng có thể tăng cơ hội gặp gỡ những người cao quý, giành được sự ủng hộ và giúp đỡ của họ, thúc đẩy sự thịnh vượng của gia đình.

Người trong nhà khỏe mạnh, tinh thần tích cực

Cũng theo VTC News, phong thủy không chỉ là yếu tố bên ngoài mà còn thể hiện qua sự sống bên trong ngôi nhà. Nếu các thành viên trong gia đình sống chan hòa, vui vẻ, ít ốm đau, có cuộc sống ổn định, thì đó chính là biểu hiện của phong thủy tốt.

Ngược lại, một ngôi nhà thường xuyên xảy ra xung đột, bệnh tật kéo dài, công việc trục trặc… có thể là dấu hiệu cho thấy năng lượng xấu đang chiếm ưu thế.

Nhà nằm trên địa thế đất đẹp

Một trong những nguyên tắc khi mua nhà hay xây nhà là bạn nên chọn thế đất đẹp. Thế đất của ngôi nhà không được nằm cạnh bệnh viện, nhà xác, hay bãi tha ma. Bạn cũng không nên chọn ngôi nhà nằm gần chùa, chiền, miếu… bởi nhưng nơi này thường có âm khí lớn, gia chủ dễ bị làm ăn không thuận lợi.

Nếu bạn chọn được một khu đất tốt thì nguồn năng lượng tích cực sẽ chảy vào nhà nhiều hơn giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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